Con số 'vàng' cho người yêu thích cà phê: Bao nhiêu tách mỗi ngày là tốt nhất?

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí y khoa Nutrients đã xác nhận thêm lợi ích của cà phê và tìm ra lượng cà phê bạn nên uống để tối đa hóa lợi ích.

Các nhà khoa học từ Trường Y, Đại học West Virginia và Đại học Bang Morgan (Mỹ) đã thực hiện một bài tổng quan, tổng hợp hơn 100 nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn và các phân tích gộp, nhằm đánh giá mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cà phê với tuổi thọ và nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, theo trang tin y khoa News Medical.

Uống cà phê vừa phải mang lại lợi ích sức khỏe về nhiều mặt Ảnh: AI

Kết quả đã phát hiện uống cà phê vừa phải mang lại lợi ích sức khỏe về nhiều mặt. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ tử vong: Uống từ 2 tách cà phê trở lên mỗi ngày giúp giảm 10 - 15% nguy cơ tử vong sớm, và 3,5 tách mỗi ngày là tốt nhất để kéo dài tuổi thọ.

Bệnh tim mạch: Uống khoảng 3 - 4 tách cà phê mỗi ngày là tốt nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, với mức giảm gần 15%. Tiêu thụ cà phê cũng giảm nguy cơ mắc cả bệnh tim mạch vành và đột quỵ.

Ung thư: Uống cà phê giúp giảm nguy cơ ung thư gan, tử cung và đại trực tràng.

Các bệnh về đường hô hấp: Uống cà phê giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh hô hấp mạn tính hoặc tử vong do các bệnh về đường hô hấp.

Bệnh tiểu đường: Uống cà phê giúp giảm đến 29% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Và mỗi tách cà phê uống thêm giúp giảm nguy cơ gần 6%. Hơn nữa, tiêu thụ cà phê còn giúp người bệnh tiểu đường giảm nguy cơ tử vong sớm và các biến cố tim mạch.

Bệnh gan: Uống cà phê giúp bệnh nhân gan nhiễm mỡ giảm đáng kể nguy cơ xơ hóa, đồng thời cũng chống viêm.

Bệnh thận: Tiêu thụ cà phê giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính và tổn thương thận cấp tính, cũng như bệnh thận giai đoạn cuối và tử vong do bệnh thận. Cụ thể, uống 2 tách cà phê trở lên mỗi ngày giúp giảm gần 15% nguy cơ mắc các vấn đề về thận mạn tính và cấp tính.

Để gặt hái được nhiều lợi ích, nên uống cà phê đen không đường Ảnh: AI

Rối loạn nhận thức: Tiêu thụ cà phê giúp giảm khoảng 25% nguy cơ mắc các rối loạn nhận thức. Với khoảng 2,5 tách cà phê mỗi ngày là tốt nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Bệnh Parkinson: Uống cà phê mỗi ngày giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh Parkinson. Hơn nữa, bệnh nhân Parkinson thường xuyên tiêu thụ cà phê có tỷ lệ tiến triển bệnh thấp hơn.

Ngoài ra, uống cà phê cũng giảm nguy cơ chấn thương và tai nạn. Kết quả cho thấy những người lái xe sử dụng caffeine để giữ tỉnh táo đã giảm 63% nguy cơ tai nạn. Cà phê cũng giúp giảm 25 - 30% nguy cơ té ngã ở người lớn tuổi.

Đáng chú ý, uống cà phê có chứa caffeine dẫn đến mức tăng trung bình khoảng 1.000 bước đi bộ mỗi ngày, từ đó giảm đáng kể nguy cơ tử vong.

Nên uống bao nhiêu tách cà phê mỗi ngày là tốt nhất?

Kết quả sau khi đã tổng hợp nhiều nghiên cứu cho thấy tiêu thụ từ 3 - 4 tách cà phê mỗi ngày làm giảm nguy cơ nhiều nhất.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo không nên uống quá 4 tách cà phê mỗi ngày. Đồng thời để gặt hái được nhiều lợi ích, nên uống cà phê đen không đường, theo News Medical.