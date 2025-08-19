Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Tuổi nào, bệnh gì có nguy cơ đột quỵ cao?

Thiên Lan
Thiên Lan
19/08/2025 10:07 GMT+7

Mặc dù nguy cơ đột quỵ tăng theo tuổi tác, nhưng bất kỳ ai ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể bị đột quỵ.

Đặc biệt, lứa tuổi từ 55 trở lên là có nguy cơ đột quỵ cao nhất; khoảng 10% bệnh nhân đột quỵ dưới 50 tuổi, theo Phòng khám Mayo Clinic (Mỹ). 

Có 2 loại đột quỵ chính

Đột quỵ xảy ra khi nguồn cung cấp máu lên não đột ngột bị gián đoạn. Có 2 loại đột quỵ chính là đột quỵ thiếu máu cục bộ và đột quỵ xuất huyết não.

Ngoài ra, có một loại đột quỵ thiếu máu cục bộ, TIA (cơn thiếu máu não thoáng qua) hay "đột quỵ nhỏ", thường là dấu hiệu cảnh báo cơn đột quỵ lớn có thể xảy ra. TIA khác với đột quỵ lớn vì chỉ kéo dài dưới 5 phút.

Tuy nhiên, điều quan trọng là TIA cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Không có cách để phân biệt TIA hay đột quỵ lớn ngay khi vừa khởi phát các triệu chứng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến đột quỵ

Những yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ

Yếu tố lối sống. Thừa cân hoặc béo phì, ít vận động, hút thuốc, uống nhiều rượu bia.

Yếu tố sức khỏe. Huyết áp cao, mỡ máu cao, tiểu đường, ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, bệnh tim mạch...

Ngoài ra, còn có một số yếu tố khác không thể kiểm soát được có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Tuổi tác và giới tính. Người từ 55 tuổi trở lên có nguy cơ đột quỵ cao hơn người trẻ tuổi.

Nam giới có nguy cơ đột quỵ cao hơn nữ giới. Phụ nữ thường bị đột quỵ ở tuổi cao và có nguy cơ tử vong do đột quỵ cao hơn, theo trang web của Viện Tĩnh mạch, Tim và Mạch máu của Mỹ Vein, Heart and Vascular Institute.

Các bệnh lý bất thường. Dị tật tim bẩm sinh, bệnh hồng cầu hình liềm (nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 200 lần), rối loạn đông máu và các tình trạng chuyển hóa dẫn đến tăng huyết áp hoặc mức cholesterol bất thường cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí JAMA Neurology cũng phát hiện nguyên nhân làm tăng số ca đột quỵ ở độ tuổi 50 và cả người trẻ là do huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu cao và béo phì.

Nhiều người ít kiểm tra huyết áp và xét nghiệm sàng lọc định kỳ, do đó thường không biết mình mắc bệnh và có nguy cơ đột quỵ.

Phòng ngừa đột quỵ

Có thể giảm nguy cơ đột quỵ bằng cách: Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, gồm nhiều trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn protein nạc; giảm cân thừa; tập thể dục 30 phút mỗi ngày và bỏ hút thuốc.

Kiểm tra huyết áp và đường huyết thường xuyên cũng có thể giúp nhận biết nguy cơ đột quỵ.

Người bị huyết áp cao hoặc cholesterol cao cần tuân thủ việc khám chữa bệnh đầy đủ.

Ngoài ra, đừng bỏ qua triệu chứng của đột quỵ nhỏ (TIA) thường xảy ra chỉ trong 5 phút, hãy đi bệnh viện khám ngay sau đó.

Xem thêm bình luận