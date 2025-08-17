Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ: Làm điều đơn giản này sau bữa ăn có thể cứu bạn khỏi đột quỵ

Thiên Lan
Thiên Lan
17/08/2025 08:11 GMT+7

Đau tim và đột quỵ là 2 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đột ngột, có thể xảy ra bất ngờ dù không có dấu hiệu báo trước.

Bác sĩ MacToohey, đang làm việc tại Mỹ, tiết lộ mình dùng chỉ nha khoa sau mỗi bữa ăn để giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ, theo tờ New York Post.

Cô nói trong một video lan truyền trên mạng xã hội, với gần 70.000 lượt xem: Nếu bạn thấy tôi dùng chỉ nha khoa sau mỗi bữa ăn, đó là vì tôi sợ bị đau tim và sợ bị mất trí nhớ khi về già.

Vệ sinh răng miệng tốt mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bởi vì "vi khuẩn gây viêm nướu có thể di chuyển từ miệng lên não", theo nghiên cứu năm 2019 của Đại học Bergen (Na Uy). Các tác giả đã tìm thấy bằng chứng ADN cho thấy khi lên não, các vi khuẩn này đã tạo ra một loại protein phá hủy các tế bào não, có thể dẫn đến mất trí nhớ.

Bác sĩ: Làm điều đơn giản này sau bữa ăn có thể cứu bạn khỏi đột quỵ- Ảnh 1.

Giữ vệ sinh răng miệng rất tốt cho sức khỏe tổng thể

Ảnh minh họa: AI

Đáng chú ý, các vấn đề về vệ sinh răng miệng cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh nướu răng có nguy cơ bị đau tim cao hơn 28%.

Tiến sĩ Saurabh Sethi, bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa và gan mật, được đào tạo tại Harvard và Stanford (Mỹ), chia sẻ: Các nghiên cứu cho thấy những người đánh răng và làm sạch răng thường xuyên có xu hướng có trái tim khỏe mạnh hơn và nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn.

Đặc biệt, thói quen đánh răng và dùng chỉ nha khoa cũng ảnh hưởng đến nguy cơ đột quỵ. Nghiên cứu được công bố gần đây đã chỉ ra rằng dùng chỉ nha khoa ít nhất 1 lần 1 tuần giúp giảm 22% nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ, 44% nguy cơ đột quỵ do tắc mạch tim và 12% nguy cơ rung nhĩ, theo New York Post.


Sau khi uống cà phê, cần bỏ ngay những thói quen này

Tác giả nghiên cứu chính, tiến sĩ Souvik Sen, Trưởng khoa Thần kinh học tại Đại học Nam Carolina (Mỹ), cho biết: Chăm sóc răng miệng kém có liên quan đến tình trạng viêm và xơ cứng động mạch. Dùng chỉ nha khoa có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ bằng cách giảm nhiễm trùng và viêm miệng, đồng thời khuyến khích các thói quen lành mạnh khác.

Tiến sĩ Souvik Sen nói thêm: Dùng chỉ nha khoa là thói quen lành mạnh, dễ thực hiện, giá cả phải chăng và dễ tiếp cận ở mọi nơi.

Chưa hết: Nghiên cứu gần đây còn cho thấy mối liên hệ giữa vi khuẩn miệng, ung thư đầu và cổ.

Mặc dù bác sĩ Toohey thừa nhận rằng có vẻ "điên rồ" khi cho rằng dùng chỉ nha khoa có thể mang lại tác động to lớn đến sức khỏe, nhưng cô cũng nhấn mạnh điều này hoàn toàn hợp lý vì mọi thứ đều liên quan đến nhau.

Tin liên quan

3 điều người bị huyết áp cao cần tránh sau bữa ăn

3 điều người bị huyết áp cao cần tránh sau bữa ăn

Ngoài việc dùng thuốc, giảm muối và tập thể dục đều đặn thì người bị huyết áp cao còn cần lưu ý một số thói quen hằng ngày, đặc biệt là sau bữa ăn. Chúng tưởng như nhỏ nhặt nhưng có thể ảnh hưởng đến huyết áp.

6 xét nghiệm cần làm để tránh nguy cơ đau tim

Ăn gì để giảm nguy cơ đột quỵ?

Khám phá thêm chủ đề

Đột quỵ đau tim chỉ nha khoa vệ sinh răng miệng nguy cơ đột quỵ viêm nướu Động mạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận