Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn gì để giảm nguy cơ đột quỵ?

Thiên Lan
Thiên Lan
16/08/2025 00:09 GMT+7

Đột quỵ thường xảy ra đột ngột, gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng bạn có biết rằng có đến 8/10 ca có thể phòng ngừa được nhờ lối sống lành mạnh, đặc biệt là chế độ ăn uống.

Theo tiến sĩ Cheng-Han Chen, bác sĩ tim mạch can thiệp và giám đốc y khoa tại Trung tâm Y tế MemorialCare Saddleback (Mỹ), chế độ ăn lành mạnh có thể kiểm soát huyết áp, cholesterol và đường huyết - những yếu tố chính dẫn đến đột quỵ.

Các chế độ ăn đã được chứng minh là có hiệu quả ngăn ngừa đột quỵ (DASH và Địa Trung Hải) đều tập trung vào các loại rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, thịt nạc, cá, sữa ít béo và chất béo lành mạnh như dầu ô liu, theo tạp chí khoa học Prevention.

Một số thực phẩm nổi bật được chuyên gia khuyến nghị:

Rau lá xanh giảm nguy cơ đột quỵ

Chứa nhiều nitrate, các loại rau như cải bó xôi, cải xoăn giúp giãn mạch và giảm huyết áp. Nghiên cứu trên tạp chí European Journal of Epidemiology năm 2021 cho thấy tiêu thụ ít nhất 60 mg nitrate từ rau mỗi ngày có thể giảm 17% nguy cơ đột quỵ.

Ăn gì để giảm nguy cơ đột quỵ? - Ảnh 1.

Tiêu thụ ít nhất 60 mg nitrate từ rau mỗi ngày có thể giảm 17% nguy cơ đột quỵ

Ảnh: AI

Trái cây họ cam quýt

Giàu vitamin C, folate, kali và chất xơ hòa tan, chúng giúp giảm cholesterol và viêm. Tuy nhiên, người đang dùng thuốc trị mỡ máu hoặc huyết áp cao nên tránh ăn bưởi vì có thể xảy ra tương tác thuốc.

Quả óc chó

Nghiên cứu trên tạp chí Circulation năm 2021 cho thấy ăn vài quả óc chó mỗi ngày trong 2 năm giúp giảm mức cholesterol xấu. Chúng giàu omega-3, giúp giảm viêm, huyết áp và cải thiện lưu thông máu.

Sữa chua

Đặc biệt, sữa chua không đường, cung cấp canxi, kali và probiotic, giúp cân bằng mỡ máu và hạ huyết áp, nhất là khi thay thế đồ ăn vặt nhiều đường.

Yến mạch

Món ăn này giàu chất xơ, magiê, vitamin B và chất chống oxy hóa, giúp ổn định đường huyết và giảm viêm mạch máu.

Cá béo

Cá béo như cá hồi, cá thu giàu axit béo omega-3 giúp ổn định nhịp tim, giảm mỡ máu và nguy cơ hình thành cục máu đông.

Thực phẩm giàu chất xơ hòa tan

Táo, lê, mơ, bông cải xanh, cà rốt giúp kiểm soát cholesterol và đường huyết hiệu quả.

Protein từ thực vật

Các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ cung cấp cả chất xơ hòa tan lẫn protein. Nghiên cứu năm 2024 trên tạp chí The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy ăn nhiều protein thực vật giúp giảm 27% nguy cơ bệnh mạch vành, theo Prevention.

Chuyên gia khuyến nghị nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn chế độ ăn phù hợp với từng người.

Tin liên quan

Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam chia sẻ cách tránh đột quỵ và đột tử

Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam chia sẻ cách tránh đột quỵ và đột tử

Đột tử do tim có thể cấp cứu tại chỗ ngay, trong khi đột quỵ não phải chuyển ngay vào viện, cả đột quỵ và đột tử đều cần thời gian vàng cấp cứu trong 3 phút; người dân cần lưu ý việc dự phòng cho chính mình bằng việc đi kiểm tra sức khỏe định kỳ...

Khám phá thêm chủ đề

Đột quỵ Chất béo Mỡ máu Chất xơ Cholesterol Cải xanh Yến mạch Đường huyết đậu đỏ huyết áp óc chó kali
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận