Ăn gì để giảm nguy cơ đột quỵ?

Theo tiến sĩ Cheng-Han Chen, bác sĩ tim mạch can thiệp và giám đốc y khoa tại Trung tâm Y tế MemorialCare Saddleback (Mỹ), chế độ ăn lành mạnh có thể kiểm soát huyết áp, cholesterol và đường huyết - những yếu tố chính dẫn đến đột quỵ.

Các chế độ ăn đã được chứng minh là có hiệu quả ngăn ngừa đột quỵ (DASH và Địa Trung Hải) đều tập trung vào các loại rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, thịt nạc, cá, sữa ít béo và chất béo lành mạnh như dầu ô liu, theo tạp chí khoa học Prevention.

Một số thực phẩm nổi bật được chuyên gia khuyến nghị:

Rau lá xanh giảm nguy cơ đột quỵ

Chứa nhiều nitrate, các loại rau như cải bó xôi, cải xoăn giúp giãn mạch và giảm huyết áp. Nghiên cứu trên tạp chí European Journal of Epidemiology năm 2021 cho thấy tiêu thụ ít nhất 60 mg nitrate từ rau mỗi ngày có thể giảm 17% nguy cơ đột quỵ.

Tiêu thụ ít nhất 60 mg nitrate từ rau mỗi ngày có thể giảm 17% nguy cơ đột quỵ Ảnh: AI

Trái cây họ cam quýt

Giàu vitamin C, folate, kali và chất xơ hòa tan, chúng giúp giảm cholesterol và viêm. Tuy nhiên, người đang dùng thuốc trị mỡ máu hoặc huyết áp cao nên tránh ăn bưởi vì có thể xảy ra tương tác thuốc.

Quả óc chó

Nghiên cứu trên tạp chí Circulation năm 2021 cho thấy ăn vài quả óc chó mỗi ngày trong 2 năm giúp giảm mức cholesterol xấu. Chúng giàu omega-3, giúp giảm viêm, huyết áp và cải thiện lưu thông máu.

Sữa chua

Đặc biệt, sữa chua không đường, cung cấp canxi, kali và probiotic, giúp cân bằng mỡ máu và hạ huyết áp, nhất là khi thay thế đồ ăn vặt nhiều đường.

Yến mạch

Món ăn này giàu chất xơ, magiê, vitamin B và chất chống oxy hóa, giúp ổn định đường huyết và giảm viêm mạch máu.

Cá béo

Cá béo như cá hồi, cá thu giàu axit béo omega-3 giúp ổn định nhịp tim, giảm mỡ máu và nguy cơ hình thành cục máu đông.

Thực phẩm giàu chất xơ hòa tan

Táo, lê, mơ, bông cải xanh, cà rốt giúp kiểm soát cholesterol và đường huyết hiệu quả.

Protein từ thực vật

Các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ cung cấp cả chất xơ hòa tan lẫn protein. Nghiên cứu năm 2024 trên tạp chí The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy ăn nhiều protein thực vật giúp giảm 27% nguy cơ bệnh mạch vành, theo Prevention.

Chuyên gia khuyến nghị nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn chế độ ăn phù hợp với từng người.