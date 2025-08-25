Đi bộ: Số bước chân so với số phút, số nào tốt hơn?

Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine, đã phát hiện rằng cả mục tiêu đi bộ theo số bước chân hoặc theo thời gian đều có liên quan tương đương đến việc cải thiện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, theo Times of India.



Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng việc chọn mục tiêu theo thời gian hay số bước chân có thể không quan trọng bằng việc chọn mục tiêu phù hợp với sở thích cá nhân.

Chúng ta đã biết rằng hoạt động thể chất làm giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và nhiễm trùng, đồng thời làm tăng tuổi thọ. Người trưởng thành nên đặt mục tiêu hoạt động thể chất từ trung bình đến mạnh (ví dụ: đi bộ nhanh) ít nhất 150 phút hoặc hoạt động mạnh (ví dụ: chạy bộ) ít nhất 75 phút mỗi tuần.

Số bước chân và số phút đi bộ khác nhau như thế nào trong việc cải thiện sức khỏe?

Mục tiêu đi bộ theo số bước chân hoặc theo thời gian đều có liên quan tương đương đến việc cải thiện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch ẢNH MINH HỌA: AI

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 14.399 phụ nữ tham gia cuộc Nghiên cứu Sức khỏe Phụ nữ. Những người tham gia đều khỏe mạnh (không mắc bệnh tim mạch và ung thư). Trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2015, những người tham gia từ 62 tuổi trở lên. Họ được yêu cầu đeo thiết bị đeo đạt chuẩn nghiên cứu trong 7 ngày liên tiếp để ghi lại mức độ hoạt động thể chất, và chỉ tháo thiết bị ra khi ngủ hoặc tham gia các hoạt động liên quan đến nước. Họ được theo dõi đến cuối năm 2022.

Tại thời điểm theo dõi, các nhà nghiên cứu nhận thấy những người tham gia hoạt động thể chất cường độ trung bình đến mạnh trung bình là 62 phút mỗi tuần và tích lũy trung bình 5.183 bước mỗi ngày.

Sau thời gian theo dõi trung bình 9 năm, khoảng 9% người tham gia đã tử vong và 4% mắc bệnh tim mạch. Mức độ hoạt động thể chất cao hơn (được đánh giá bằng số bước chân hoặc thời gian hoạt động trung bình đến mạnh) có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ tử vong hoặc bệnh tim mạch.

Họ phát hiện ra rằng 1/4 phụ nữ hoạt động nhiều nhất giảm nguy cơ tử vong hoặc bệnh tim mạch 30-40% so với 1/4 phụ nữ ít hoạt động nhất. Những phụ nữ trong top ¾ những người hoạt động thể chất cao nhất sống lâu hơn số ¼ còn lại trung bình là 2,22 - 2,36 tháng, căn cứ vào các phép đo dựa trên thời gian và số bước, sau 9 năm theo dõi.

Bạn theo số bước chân hay số phút?

Cách vận động của mỗi người có thể khác nhau, và hầu như tất cả các hình thức vận động đều có lợi cho sức khỏe ẢNH MINH HỌA: AI

Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ, bác sĩ Rikuta Hamaya, giải thích rằng cả hai số liệu đều có lợi trong việc kiểm tra tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng.

Số bước chân có thể không phản ánh được sự khác biệt về mức độ thể lực. Một thanh niên 20 tuổi và một cụ già 80 tuổi cùng đi bộ 30 phút ở cường độ vừa phải, số bước chân của họ có thể khác nhau đáng kể. Việc đo bước chân rất dễ dàng và ít bị ảnh hưởng bởi cường độ tập luyện. Hơn nữa, số bước chân còn ghi nhận cả những chuyển động khác trong cuộc sống hằng ngày, không chỉ riêng việc tập luyện.

Đối với một số người, đặc biệt là những người trẻ, việc tập thể dục có thể bao gồm các môn như quần vợt, bóng đá, đi bộ hoặc chạy bộ, tất cả đều có thể dễ dàng theo dõi bằng số bước chân. Tuy nhiên, đối với những người khác, việc tập thể dục có thể bao gồm đạp xe hoặc bơi lội, nên việc theo dõi thời gian tập luyện sẽ đơn giản hơn. Đó là lý do tại sao việc đưa ra nhiều cách để đạt được mục tiêu là rất quan trọng.

"Cách vận động của mỗi người có thể khác nhau, và hầu như tất cả các hình thức vận động đều có lợi cho sức khỏe", tác giả Hamaya cho biết, theo Times of India.