Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đi bộ: Số bước chân so với số phút, số nào tốt hơn?

M.Giao
M.Giao
25/08/2025 00:09 GMT+7

Một nghiên cứu mới đây của Bệnh viện Brigham and Women's (Mỹ) cho thấy mục tiêu tập luyện theo số bước chân hoặc theo thời gian đều cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ như nhau.

Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine, đã phát hiện rằng cả mục tiêu đi bộ theo số bước chân hoặc theo thời gian đều có liên quan tương đương đến việc cải thiện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, theo Times of India.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng việc chọn mục tiêu theo thời gian hay số bước chân có thể không quan trọng bằng việc chọn mục tiêu phù hợp với sở thích cá nhân.

Chúng ta đã biết rằng hoạt động thể chất làm giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và nhiễm trùng, đồng thời làm tăng tuổi thọ. Người trưởng thành nên đặt mục tiêu hoạt động thể chất từ trung bình đến mạnh (ví dụ: đi bộ nhanh) ít nhất 150 phút hoặc hoạt động mạnh (ví dụ: chạy bộ) ít nhất 75 phút mỗi tuần.

Số bước chân và số phút đi bộ khác nhau như thế nào trong việc cải thiện sức khỏe?

Đi bộ: Số bước chân so với số phút, số nào tốt hơn? - Ảnh 1.

Mục tiêu đi bộ theo số bước chân hoặc theo thời gian đều có liên quan tương đương đến việc cải thiện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

ẢNH MINH HỌA: AI

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 14.399 phụ nữ tham gia cuộc Nghiên cứu Sức khỏe Phụ nữ. Những người tham gia đều khỏe mạnh (không mắc bệnh tim mạch và ung thư). Trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2015, những người tham gia từ 62 tuổi trở lên. Họ được yêu cầu đeo thiết bị đeo đạt chuẩn nghiên cứu trong 7 ngày liên tiếp để ghi lại mức độ hoạt động thể chất, và chỉ tháo thiết bị ra khi ngủ hoặc tham gia các hoạt động liên quan đến nước. Họ được theo dõi đến cuối năm 2022.

Tại thời điểm theo dõi, các nhà nghiên cứu nhận thấy những người tham gia hoạt động thể chất cường độ trung bình đến mạnh trung bình là 62 phút mỗi tuần và tích lũy trung bình 5.183 bước mỗi ngày.

Sau thời gian theo dõi trung bình 9 năm, khoảng 9% người tham gia đã tử vong và 4% mắc bệnh tim mạch. Mức độ hoạt động thể chất cao hơn (được đánh giá bằng số bước chân hoặc thời gian hoạt động trung bình đến mạnh) có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ tử vong hoặc bệnh tim mạch.

Họ phát hiện ra rằng 1/4 phụ nữ hoạt động nhiều nhất giảm nguy cơ tử vong hoặc bệnh tim mạch 30-40% so với 1/4 phụ nữ ít hoạt động nhất. Những phụ nữ trong top ¾ những người hoạt động thể chất cao nhất sống lâu hơn số ¼ còn lại trung bình là 2,22 - 2,36 tháng, căn cứ vào các phép đo dựa trên thời gian và số bước, sau 9 năm theo dõi.

Bạn theo số bước chân hay số phút?

Đi bộ: Số bước chân so với số phút, số nào tốt hơn? - Ảnh 2.

Cách vận động của mỗi người có thể khác nhau, và hầu như tất cả các hình thức vận động đều có lợi cho sức khỏe

ẢNH MINH HỌA: AI

Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ, bác sĩ Rikuta Hamaya, giải thích rằng cả hai số liệu đều có lợi trong việc kiểm tra tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng.

Số bước chân có thể không phản ánh được sự khác biệt về mức độ thể lực. Một thanh niên 20 tuổi và một cụ già 80 tuổi cùng đi bộ 30 phút ở cường độ vừa phải, số bước chân của họ có thể khác nhau đáng kể. Việc đo bước chân rất dễ dàng và ít bị ảnh hưởng bởi cường độ tập luyện. Hơn nữa, số bước chân còn ghi nhận cả những chuyển động khác trong cuộc sống hằng ngày, không chỉ riêng việc tập luyện.

Đối với một số người, đặc biệt là những người trẻ, việc tập thể dục có thể bao gồm các môn như quần vợt, bóng đá, đi bộ hoặc chạy bộ, tất cả đều có thể dễ dàng theo dõi bằng số bước chân. Tuy nhiên, đối với những người khác, việc tập thể dục có thể bao gồm đạp xe hoặc bơi lội, nên việc theo dõi thời gian tập luyện sẽ đơn giản hơn. Đó là lý do tại sao việc đưa ra nhiều cách để đạt được mục tiêu là rất quan trọng. 

"Cách vận động của mỗi người có thể khác nhau, và hầu như tất cả các hình thức vận động đều có lợi cho sức khỏe", tác giả Hamaya cho biết, theo Times of India.

Tin liên quan

Phát hiện mới: Đi bộ chỉ chừng này phút mỗi ngày, ngủ say đến sáng!

Phát hiện mới: Đi bộ chỉ chừng này phút mỗi ngày, ngủ say đến sáng!

Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí Journal of Physical Activity & Health các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra cách đi bộ tốt nhất để có giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn.

Chuyên gia chỉ mẹo đi bộ hiệu quả hơn

Vì sao cân nặng không giảm dù đã đi bộ đều đặn?

Khám phá thêm chủ đề

số bước chân thời gian đi bộ tuổi thọ bệnh tim mạch đi bộ nhanh Tập thể dục Tập luyện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận