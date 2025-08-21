Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện thêm lợi ích của quả bơ

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 5 loại rau màu cam đỏ người tiểu đường nên ăn; Con số 'vàng' cho người yêu thích cà phê; Thực đơn ăn sáng tốt cho sức khỏe...

Bơ tốt thế nào đối với giấc ngủ và cholesterol?

Ăn một quả bơ mỗi ngày có thể giúp cải thiện giấc ngủ, hỗ trợ các chỉ số cholesterol. Đây là kết quả từ một nghiên cứu kéo dài 6 tháng, thực hiện trên gần 1.000 người trưởng thành tại Mỹ.

Những người tham gia được chia thành 2 nhóm, một nhóm ăn một quả bơ mỗi ngày, nhóm còn lại ăn tối đa 2 quả mỗi tháng. Cả 2 nhóm không thay đổi các thói quen ăn uống khác.

Kết quả cho thấy nhóm ăn bơ hằng ngày không cải thiện tổng điểm sức khỏe tim mạch theo thang đo Life's Essential 8 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, nhưng lại ghi nhận sự cải thiện về chất lượng chế độ ăn, giấc ngủ và các chỉ số cholesterol.

Ăn một quả bơ mỗi ngày có thể giúp cải thiện giấc ngủ, hỗ trợ các chỉ số cholesterol Ảnh: AI

Theo ông John Saito, chuyên gia tại Học viện Y học giấc ngủ Mỹ, bơ không phải là thực phẩm giúp ngủ ngay lập tức nhưng chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ giấc ngủ như magie, kali và chất béo lành mạnh.

Việc ăn các bữa đều đặn, cân bằng với chất béo tốt, tinh bột phức hợp và protein sẽ giúp cơ thể duy trì nhịp sinh học ổn định, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Bơ được xem là nguồn cung cấp dồi dào chất béo không bão hòa đơn, loại chất béo có lợi cho tim mạch.

Theo các nghiên cứu, việc thay thế chất béo bão hòa như bơ động vật hoặc phô mai bằng chất béo không bão hòa đơn từ bơ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một quả bơ trung bình cung cấp khoảng 10 g chất xơ, góp phần giảm cholesterol. Chất xơ hòa tan trong bơ khi vào cơ thể sẽ tạo thành lớp gel liên kết với axit mật và cholesterol xấu trong ruột non, hỗ trợ loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 21.8.

Con số 'vàng' cho người yêu thích cà phê: Bao nhiêu tách mỗi ngày là tốt nhất?

Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo và sảng khoái mà ngày càng cho thấy có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí y khoa Nutrients đã xác nhận thêm lợi ích của cà phê và tìm ra lượng cà phê bạn nên uống để tối đa hóa lợi ích.

Các nhà khoa học từ Trường Y, Đại học West Virginia và Đại học Bang Morgan (Mỹ) đã thực hiện một bài tổng quan, tổng hợp hơn 100 nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn và các phân tích gộp, nhằm đánh giá mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cà phê với tuổi thọ và nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Uống cà phê vừa phải mang lại lợi ích sức khỏe về nhiều mặt Ảnh: AI

Kết quả đã phát hiện uống cà phê vừa phải mang lại lợi ích sức khỏe về nhiều mặt. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ tử vong: Uống từ 2 tách cà phê trở lên mỗi ngày giúp giảm 10 - 15% nguy cơ tử vong sớm, và 3,5 tách mỗi ngày là tốt nhất để kéo dài tuổi thọ.

Bệnh tim mạch: Uống khoảng 3 - 4 tách cà phê mỗi ngày là tốt nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, với mức giảm gần 15%. Tiêu thụ cà phê cũng giảm nguy cơ mắc cả bệnh tim mạch vành và đột quỵ.

Ung thư: Uống cà phê giúp giảm nguy cơ ung thư gan, tử cung và đại trực tràng.

Các bệnh về đường hô hấp: Uống cà phê giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh hô hấp mạn tính hoặc tử vong do các bệnh về đường hô hấp. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 21.8.

Thực đơn ăn sáng tốt cho sức khỏe

Một bữa sáng tốt cho sức khỏe cần phải có đủ chất dinh dưỡng. Dưới đây là một số gợi ý để bữa ăn sáng vừa ngon, vừa lành mạnh.

Bộ ba trứng, rau và thịt

Trứng là nguồn protein hoàn hảo, cung cấp đến 98% axit amin thiết yếu.

Để chế độ ăn cân bằng hơn, khi dùng trứng vào bữa sáng, nên thêm một lượng vừa đủ thịt bò nạc và rau bina hoặc cà chua vào khẩu phần ăn.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), việc bổ sung protein nạc vào bữa sáng cũng rất tốt cho việc xây dựng và duy trì cơ bắp.

Khởi đầu ngày mới với trứng, rau tốt cho sức khỏe Ảnh: AI

Ăn sáng với yến mạch. Các công thức yến mạch cho bữa sáng không còn xa lạ với người theo đuổi lối sống lành mạnh.

Có nhiều cách thưởng thức loại thực phẩm bổ dưỡng này vào bữa sáng như:

Ngâm yến mạch qua đêm với sữa chua không đường, ngũ cốc, hạt chia và trái cây ít đường tự chọn (táo, dâu, việt quất…).

Yến mạch và chuối: Hỗn hợp xay nhuyễn gồm yến mạch, sữa hạt, chuối và ít mật ong tạo ngọt để có món ngon miệng và giàu protein cho bữa sáng.

Bánh mì sandwiches nướng bơ. Bơ là nguồn dinh dưỡng dồi dào, với hơn 20 loại vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật, có khả năng chống oxy hóa tốt.

Mọi người có thể dùng 2 lát bánh mì nguyên cám kèm với bơ cắt lát, rưới một ít mật ong để tạo vị ngọt tự nhiên.

Ngoài ra, bơ đậu phộng cũng là 1 lựa chọn tốt khi dùng kèm bánh mì. Tuy nhiên, cần chú ý kiểm soát lượng nạp vào để tránh phản tác dụng vì hàm lượng calo tương đối cao. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!