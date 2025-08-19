Ngày mới với tin tức sức khỏe: Mẹo ngủ ngon cả đêm không gián đoạn

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Burnout - hội chứng kiệt sức nghề nghiệp là gì?; Ăn tinh bột theo cách này, giảm cân bất ngờ!; Có nên tập thể dục 2 lần mỗi ngày?...

Hay thức giấc giữa đêm: Đây là mẹo hay cho bạn

Thức giấc giữa đêm làm gián đoạn giai đoạn ngủ sâu (REM), khiến bạn uể oải và cáu kỉnh vào sáng hôm sau. Sau đây là một số mẹo hay để cải thiện giấc ngủ, được các chuyên gia chia sẻ.

Giữ lịch ngủ ổn định. Đồng hồ sinh học của cơ thể hoạt động tốt hơn khi đi ngủ vào cùng giờ mỗi ngày và thức dậy cũng vậy.

Không gian ngủ lý tưởng. Phòng nên mát, tối và yên tĩnh. Sử dụng tiếng ồn trắng có thể ngăn giấc ngủ bị gián đoạn.

Chỉ ngủ khi buồn ngủ thật sự. Ép ngủ không khi nào kéo dài giấc ngủ hiệu quả.

Thực hiện "khởi động lại giấc ngủ". Nếu bị thức giấc mà không ngủ lại được. Hãy rời giường, đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ trong 10 - 15 phút và thử ngủ lại, bác sĩ Angelica Balingit, đang làm việc tại Mỹ, gợi ý.

Thư giãn trước giờ ngủ. Thiền, nghe nhạc nhẹ hoặc massage giúp cơ thể dễ thư giãn, tạo tín hiệu sẵn sàng ngủ.

Tập thể dục vào ban ngày, không phải ngay trước khi ngủ. Vận động giúp ngủ ngon hơn, nhưng đừng tập ngay trước khi ngủ vì có thể khiến bạn tỉnh táo hơn, theo The Greatest.

Chỉ uống cà phê vào buổi sáng. Dùng cà phê hay đồ uống năng lượng vào buổi tối có thể khiến bạn mất ngủ giữa đêm.

Đừng ăn quá muộn vào đêm. Ăn ít nhất 2 - 3 tiếng trước khi ngủ để tránh đầy bụng hay trào ngược.

Ngoài ra, để tránh thức giấc giữa đêm, cũng cần hạn chế rượu trước giờ ngủ và bỏ thuốc lá, tránh sử dụng điện thoại ít nhất 1 tiếng trước khi đi ngủ. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 19.8.

Ăn tinh bột theo cách này, giảm cân bất ngờ!

Trong khi nhiều người cắt giảm tinh bột để giảm cân, thì một loạt nghiên cứu mới đây cho thấy tinh bột không phải là 'kẻ thù' trong quá trình giảm cân.

Theo nghiên cứu công bố trên International Journal of Obesity, loại bỏ hoàn toàn tinh bột không giúp giảm cân hiệu quả, mà ngược lại, ăn đúng loại tinh bột có thể hỗ trợ giảm cân rõ rệt.

Sau đây là những loại thực phẩm chứa tinh bột mà các chuyên gia khuyên bạn nên ăn nếu muốn giảm cân an toàn và lành mạnh.

Ăn bánh mì nguyên cám, gạo lứt có thể giúp giảm cân Ảnh: AI

Bánh mì nguyên cám. Khác với bánh mì trắng tinh luyện, bánh mì làm từ 100% bột mì nguyên cám chứa nhiều chất xơ giúp tạo cảm giác no và hỗ trợ giảm cân.

Mì nguyên cám. Một bát mì nguyên cám không chỉ không gây tăng cân mà còn có thể giúp bạn ăn uống lành mạnh hơn. Theo tổng hợp năm 2020 trên Frontiers in Nutrition, người ăn mì nguyên cám có xu hướng hấp thụ nhiều chất xơ, axit folic, sắt, magie và vitamin E hơn.

Mì nguyên cám có chỉ số đường huyết (GI) thấp, không làm đường huyết tăng nhanh như mì trắng, theo nghiên cứu 2021 trên BMJ Nutrition, Prevention & Health. Điều này còn có thể giúp giảm nguy cơ tiểu đường và bệnh tim mạch.

Gạo lứt. So với gạo trắng, gạo lứt (gạo nguyên cám) có nhiều chất xơ hơn, giúp no lâu và giảm cảm giác thèm ăn. Theo nghiên cứu năm 2021 trên The Journal of Nutrition, ăn gạo lứt không gây tăng cân và còn hỗ trợ mục tiêu giảm cân nhờ khả năng giảm lượng calo tổng thể nạp vào. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 19.8.

Chuyên gia: Có nên tập thể dục 2 lần mỗi ngày?

Một số người lớn tuổi, thường là người đã nghỉ hưu, có thói quen tập thể dục 2 lần mỗi ngày. Nhưng điều này gây hại hay có lợi?

Sau đây, chuyên gia sẽ giải đáp những lợi ích và rủi ro khi tập thể dục 2 lần một ngày.

Lợi ích của tập luyện 2 lần mỗi ngày. Theo huấn luyện viên thể lực Brandon Mentore, chuyên gia dinh dưỡng thể thao và y học chức năng của Mỹ, nếu thực hiện đúng cách, tập thể dục 2 lần mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Nó giúp tăng tổng lượng vận động, từ đó hỗ trợ đốt mỡ, phát triển cơ và cải thiện thể lực nhanh hơn.

Tập thể dục rất tốt cho sức khỏe tổng thể Ảnh: AI

Một nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí International Journal of Obesity cho thấy thời gian ngồi nhiều là yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch và vòng eo lớn. Tăng cường vận động trong ngày sẽ rất có lợi.

Chuyên gia Mentore cho biết: Tập 2 lần giúp tăng khối lượng vận động, thúc đẩy tổng hợp protein, cải thiện khả năng trao đổi chất và tăng trưởng cơ bắp. Với kế hoạch phù hợp, bạn có thể đạt mục tiêu nhanh hơn. Ngoài ra, 2 buổi tập ngắn trong ngày có thể dễ sắp xếp hơn một buổi tập dài.

Nhược điểm: Nguy cơ quá sức và chấn thương. Tuy nhiên, tập 2 lần mỗi ngày cũng tiềm ẩn nguy cơ. Khối lượng vận động tăng đồng nghĩa với nguy cơ quá sức, rối loạn giấc ngủ, suy giảm miễn dịch, hoặc thậm chí chấn thương nếu không nghỉ ngơi hợp lý.

Chuyên gia Mentore cảnh báo: Tập quá mức gây áp lực lên hệ thần kinh cơ và nếu không phục hồi đúng cách, có thể dẫn đến mệt mỏi kéo dài, rối loạn giấc ngủ hoặc viêm đau.

Với người mới bắt đầu hoặc đã nghỉ tập lâu, không nên bắt đầu bằng 2 buổi mỗi ngày vì chưa có bằng chứng cho thấy hiệu quả nhanh hơn nhưng rủi ro lại lớn hơn. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!