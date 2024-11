Tác dụng bất ngờ của gạo lứt đến lượng cholesterol trong máu

Gạo lứt nằm trong nhóm những loại ngũ cốc nguyên hạt tốt nhất cho sức khỏe. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy gạo lứt không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, ngăn ung thư nhờ đặc tính chống ô xy hóa mà còn kiểm soát cholesterol và ngăn ngừa bệnh tim, theo chuyên trang sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Gạo lứt có thể giảm cholesterol trong máu và ngăn ngừa bệnh tim mạch ẢNH: PEXELS

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The BMJ phát hiện ăn gạo lứt thường xuyên sẽ giúp tứ 16 - 21% nguy cơ mắc bệnh tim. Nguyên nhân là do gạo lứt chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, có thể giúp duy trì và giảm nồng độ cholesterol trong máu.

Nghiên cứu cho thấy thường xuyên ăn gạo lứt giúp giảm cholesterol "xấu" LDL. Nồng độ cholesterol LDL cao sẽ tăng nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có đau tim và đột quỵ.

Ngoài ra, một nghiên cứu công bố trên chuyên san Antioxidants phát hiện gạo lứt chứa nhiều a xít phenolic. Loại a xít này hoạt động như một chất chống ô xy hóa, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và tiểu đường.

Các chuyên gia lưu ý dù ăn gạo lứt thường xuyên tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn quá nhiều. Gạo lứt chứa hàm lượng chất xơ cao nên ăn quá nhiều dễ gây các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng. Ngoài ra, gạo lứt cũng chứa calo nên ăn nhiều quá mức cần thiết sẽ gây thặng dư calo và tăng cân.

Vì vậy, để có chế độ ăn cân bằng, mọi người có thể dùng gạo lứt cùng với các loại ngũ cốc nguyên hạt khác như yến mạch, diêm mạch, kiều mạch, lúa mạch hay hạt kê. Các món có nhiều đường và tinh bột trắng cần phải hạn chế. Nếu dùng gạo lứt thay cơm thì bữa ăn cũng cần có đủ rau củ, trái cây và thực phẩm giàu protein, theo Eat This, Not That!.