Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thói quen sau bữa ăn giảm nguy cơ đột quỵ

Bác sĩ: Làm điều đơn giản này sau bữa ăn có thể cứu bạn khỏi đột quỵ

Đau tim và đột quỵ là 2 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đột ngột, có thể xảy ra bất ngờ dù không có dấu hiệu báo trước.

Bác sĩ MacToohey, đang làm việc tại Mỹ, tiết lộ mình dùng chỉ nha khoa sau mỗi bữa ăn để giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Giữ vệ sinh răng miệng rất tốt cho sức khỏe tổng thể Ảnh minh họa: AI

Cô nói trong một video lan truyền trên mạng xã hội, với gần 70.000 lượt xem: Nếu bạn thấy tôi dùng chỉ nha khoa sau mỗi bữa ăn, đó là vì tôi sợ bị đau tim và sợ bị mất trí nhớ khi về già.

Vệ sinh răng miệng tốt mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bởi vì "vi khuẩn gây viêm nướu có thể di chuyển từ miệng lên não", theo nghiên cứu năm 2019 của Đại học Bergen (Na Uy). Các tác giả đã tìm thấy bằng chứng ADN cho thấy khi lên não, các vi khuẩn này đã tạo ra một loại protein phá hủy các tế bào não, có thể dẫn đến mất trí nhớ.

Đáng chú ý, các vấn đề về vệ sinh răng miệng cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh nướu răng có nguy cơ bị đau tim cao hơn 28%.

Tiến sĩ Saurabh Sethi, bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa và gan mật, được đào tạo tại Harvard và Stanford (Mỹ), chia sẻ: Các nghiên cứu cho thấy những người đánh răng và làm sạch răng thường xuyên có xu hướng có trái tim khỏe mạnh hơn và nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn.

Đặc biệt, thói quen đánh răng và dùng chỉ nha khoa cũng ảnh hưởng đến nguy cơ đột quỵ. Nghiên cứu được công bố gần đây đã chỉ ra rằng dùng chỉ nha khoa ít nhất 1 lần 1 tuần giúp giảm 22% nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ, 44% nguy cơ đột quỵ do tắc mạch tim và 12% nguy cơ rung nhĩ.

Vì sao một số người ở độ tuổi 30, 40 lại đột quỵ khi tập gym?

Khi xuất hiện thông tin những người trẻ, có vóc dáng khỏe mạnh bỗng dưng đột quỵ trong lúc tập gym, những lo ngại về việc tập luyện lại dấy lên. Các chuyên gia khẳng định vấn đề không nằm ở bản thân việc tập luyện.

Vấn đề đáng lo ngại thực sự lại nằm ở các bệnh lý tiềm ẩn như sức khỏe chuyển hóa kém, kháng insulin và viêm mạn tính. Những nguy cơ sức khỏe này có thể xuất hiện ngay cả với người ăn uống tốt, tập luyện đều đặn và trông bề ngoài hoàn toàn khỏe mạnh.

Không phải bản thân việc tập luyện mà chính các bất ổn sức khỏe tiềm ẩn mới là nguyên nhân chính gây đau tim trong lúc tập gym ẢNH MINH HỌA: AI

Trong đó, sức khỏe chuyển hóa kém là tình trạng mà cơ thể không thể duy trì các chỉ số chuyển hóa ở mức tối ưu. Các chỉ số này thường là đường huyết, nồng độ cholesterol và huyết áp. Không chỉ người thừa cân, béo phì mà người ốm cũng có thể gặp những vấn đề chuyển hóa này.

Kháng insulin xảy ra khi các tế bào ngừng phản ứng với hoóc môn insulin, khiến lượng đường trong máu tăng dần theo thời gian mà không có dấu hiệu rõ rệt. Viêm mạn tính, thường do căng thẳng và thiếu ngủ, làm tổn hại động mạch và tim qua nhiều năm.

Tất cả những yếu tố này âm thầm làm tổn thương cơ thể. Chúng không khác gì một quả bom hẹn giờ. Nếu cơ thể đã tích tụ một quả bom hẹn giờ thì một buổi tập cường độ cao chính là ngòi nổ. Tập luyện cường độ cao sẽ đẩy cơ thể đến giới hạn thể chất. Nếu hệ thống bên trong đã bị tổn hại thì cơ thể sẽ không chịu đựng nổi.

4 kiểu ăn chay sai cách khiến gan nhiễm mỡ

Nhiều người ăn chay với mong muốn cải thiện sức khỏe và kiểm soát cân nặng. Ăn chay là tốt nhưng cần chọn đúng món để ăn. Một số kiểu ăn chay khiến gan dễ tích tụ mỡ, lâu dài dễ dẫn đến viêm gan.

Ăn chay tốt cho sức khỏe nhưng sẽ khiến gan tích tụ nhiều mỡ nếu ăn theo những cách sau:

Tiêu thụ đường fructose quá mức. Đường fructose được chuyển hóa chủ yếu ở gan và thúc đẩy quá trình tổng hợp chất béo nội sinh. Loại đường này có nhiều trong nước ép trái cây đóng hộp hay nước ép sẵn. Nạp quá nhiều đường fructose làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ gan. Hơn nữa, các loại nước ép mua sẵn chứa nhiều đường nhưng lại thiếu chất xơ, dễ gây gan nhiễm mỡ nếu uống nhiều.

Đa dạng các nguồn cung cấp protein trong chế độ ăn chay sẽ giảm nguy cơ thiếu chất và tình trạng tích tụ mỡ trong gan ẢNH: AI

Quá ít nguồn protein. Protein thực vật có thể hỗ trợ sự phục hồi và hoạt động của gan. Thế nhưng, nếu chỉ dựa vào một số nguồn protein thực vật thì dễ dẫn đến thiếu các a xít amin thiết yếu cho chức năng gan.

Ngoài ra, thiếu protein có thể làm giảm khả năng tổng hợp các lipoprotein. Đây là những phân tử phức hợp gồm chất béo và protein, có chức năng vận chuyển mỡ ra khỏi gan. Do đó, thiếu lipoprotein góp phần gây mỡ tích tụ trong gan.

Người ăn chay không chỉ nên nạp protein qua các món làm từ đậu nành hay các loại đậu khác mà hãy ăn thêm nấm, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và sữa.

Dùng nhiều chất béo bão hòa. Một số thực phẩm chay chế biến sẵn như bánh, dầu dừa, bơ thực vật chứa chất béo bão hòa. Ăn quá nhiều các món này làm tăng tích tụ mỡ trong gan. Nghiên cứu trên trang NutritionFacts cho thấy chỉ cần ăn 1.000 kcal chất béo bão hòa mỗi ngày liên tục trong vài tuần là có thể làm tăng mỡ gan lên đến 55%.