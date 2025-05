Các nhà khoa học phát hiện điều tuyệt vời khi ăn 1 quả bơ mỗi tuần

Quả bơ từ lâu đã được coi là thực phẩm chính trong chế độ ăn uống lành mạnh, một phần là nhờ hàm lượng chất béo không bão hòa đơn lành mạnh và chất xơ cao. Chế độ ăn giàu 2 chất này đã nhận được sự chú ý đáng kể nhờ khả năng giảm béo phì và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Quả bơ từ lâu đã được coi là thực phẩm trong chế độ ăn uống lành mạnh, một phần là nhờ hàm lượng chất béo không bão hòa đơn lành mạnh và chất xơ cao Ảnh: AI

Ăn 1 quả bơ mỗi tuần, giảm 21% nguy cơ mắc bệnh tim

Các nhà khoa học cho biết bổ sung bơ vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Journal of the American Heart Association, bao gồm 68.780 phụ nữ trong độ tuổi từ 30 đến 55 và 41.700 nam giới, trong độ tuổi từ 40 đến 75, tham gia, không bị ung thư, bệnh tim hoặc đột quỵ khi bắt đầu nghiên cứu.

Trong thời gian theo dõi hơn 30 năm, có 9.185 trường hợp mắc bệnh tim mạch vành và 5.290 ca đột quỵ.

Kết quả, các tác giả từ Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ) đã phát hiện ra rằng, thay thế một nửa khẩu phần bơ thực vật hoặc thịt chế biến hằng ngày bằng trái bơ với lượng tương đương giúp giảm 16 - 22% nguy cơ mắc các biến cố tim mạch nghiêm trọng, theo trang tin sức khỏe Best Life.

Đáng chú ý, họ nhận thấy rằng ăn 2 lần bơ mỗi tuần, mỗi lần nửa quả, giúp giảm 16% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và 21% bệnh tim mạch vành so với ăn ít hơn hoặc không ăn bơ.

Giảm mức cholesterol

Một phân tích tổng hợp được công bố trên tạp chí khoa học Cureus cho thấy thường xuyên ăn bơ giúp giảm mức cholesterol toàn phần và mức cholesterol "xấu", đồng thời cải thiện mức cholesterol "tốt". Thường xuyên ăn bơ cũng giúp giảm mỡ bụng.

Những người ăn bơ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn Ảnh: AI

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics bao gồm hơn 28.000 người tham gia, đã phát hiện ra rằng so với những người không ăn bơ, những người ăn bơ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn, đặc biệt là phụ nữ, theo Healthline.

Các nhà nghiên cứu giải thích: Bơ giàu chất béo không bão hòa và chất xơ - 2 chất đều quan trọng để giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Chất béo làm chậm quá trình tiêu hóa, có thể giúp thúc đẩy kiểm soát lượng đường trong máu và tạo cảm giác no. Còn chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu và tạo cảm giác no. Hơn nữa, 2 chất dinh dưỡng này đều hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Bệnh tiểu đường và bệnh tim có mối liên hệ chặt chẽ với nhau vì các yếu tố nguy cơ tương tự nhau.

Quả bơ là thực phẩm tốt cho tim, chất béo không bão hòa và chất xơ trong bơ có thể giúp giảm mức cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Điều quan trọng nữa là bơ không chứa đường tự nhiên nên không ảnh hưởng đến phản ứng đường huyết.