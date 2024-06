Ăn 1 quả bơ mỗi ngày, 5 điều này sẽ xảy ra với cơ thể bạn

Vì vậy, ăn 1 quả bơ mỗi ngày mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe, từ kháng khuẩn, chống viêm xương khớp, tốt cho mắt, làm đẹp da, cho đến tăng cường sức mạnh, nâng cao tâm trạng, giúp xương chắc khỏe.



Sau đây, chuyên gia tiết lộ 5 điều quan trọng xảy ra khi bạn ăn 1 quả bơ mỗi ngày.

Bơ chứa lượng chất béo, calo và protein cao hơn nhiều loại trái cây khác Pexels

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Tiến sĩ JeJe Noval, nhà dinh dưỡng, Phó giáo sư tại Đại học Loma Linda (Mỹ), cho biết: 1 quả bơ chứa khoảng 13,5 gram chất xơ, giúp ngăn ngừa táo bón, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, giảm viêm đường ruột và giảm nguy cơ ung thư đại tràng.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Một quả bơ chứa đầy đủ chất dinh dưỡng tốt cho tim mạch, bao gồm kali, magie, chất xơ, folate, chất béo không bão hòa đơn, polyphenol và chất chống oxy hóa.

Những chất này giúp cải thiện mức cholesterol, chất béo trung tính, huyết áp, ngăn ngừa bệnh tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ, cải thiện độ nhạy insulin và ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ Journal of the American Heart Association năm 2022 cho thấy ăn bơ giúp giảm 16 - 22% nguy cơ mắc bệnh tim mạch, theo chuyên trang sức khỏe Eating Well.

Cải thiện chức năng não

Ăn bơ hằng ngày có thể ngăn ngừa suy giảm nhận thức và cải thiện sức khỏe não bộ.

Theo một nghiên cứu năm 2020 trên tạp chí International Journal of Psychophysiolog, bơ có chứa hợp chất lutein, có khả năng cải thiện chức năng nhận thức.

Nghiên cứu trên tạp chí Frontiers in Nutrition năm 2021 cho thấy người lớn tuổi ăn bơ có điểm nhận thức cao hơn rõ rệt trong tất cả các bài kiểm tra nhận thức.

Ngăn ngừa ung thư

Theo một nghiên cứu trên hơn 4.000 phụ nữ, bơ có chứa axit oleic có thể làm giảm tỷ lệ mắc ung thư vú. Theo một nghiên cứu khác, hợp chất avocatin B trong bơ có thể tiêu diệt các tế bào ung thư bạch cầu, theo chuyên trang y tế WebMD.

Một nghiên cứu năm 2023 cũng đã phát hiện ăn nhiều bơ hằng tuần giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng, phổi và bàng quang.

Hơn nữa, 1 quả bơ chứa khoảng 162 mcg folate, 40% nhu cầu hằng ngày. Nghiên cứu cho thấy mức folate tối ưu làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết, dạ dày, tuyến tụy và cổ tử cung.

Bơ cũng chứa hàm lượng cao chất phytochemical, carotenoids có đặc tính chống ung thư, có thể chống lại sự tiến triển của ung thư.

Chống phì đại tuyến tiền liệt

Bơ chứa beta-sitosterol, một loại sterol thực vật, có thể giúp giảm các triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt. Theo nghiên cứu, chiết xuất bơ ngăn sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt, do đó làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.