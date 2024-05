Ăn cơm nguội tốt cho người bệnh tiểu đường?

Bác sĩ Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng - tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết cơm nguội là phần cơm dư ra từ bữa ăn trước của nhiều gia đình. Để tiết kiệm chi phí và thời gian nấu nướng, nhiều người dùng phần cơm này cho bữa ăn tiếp theo.

Tinh bột kháng trong cơm nguội giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate, dẫn đến giảm lượng đường trong máu Minh họa; Pexels

Tinh bột kháng cao

Về lợi ích, cơm nguội có hàm lượng tinh bột kháng cao hơn cơm nóng. Tinh bột kháng là một loại tinh bột không được tiêu hóa và hấp thụ bởi cơ thể, có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm:

Giảm lượng đường trong máu: Tinh bột kháng có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate, dẫn đến giảm lượng đường trong máu. Tác dụng này rất quan trọng đối với bệnh nhân tiểu đường, có thể làm đường huyết tăng chậm hơn khi ăn, giảm lượng tinh bột được hấp thu.

Tăng cảm giác no: Tinh bột kháng có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giúp bạn kiểm soát cân nặng. Hỗ trợ giảm cân do năng lượng cung cấp từ tinh bột kháng thấp hơn so với các loại tinh bột thông thường.

Tốt cho sức khỏe đường ruột: Tinh bột kháng có thể giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Do đó, cơm nguội không dễ tiêu hóa và không làm tăng vọt lượng đường trong máu như cơm nóng, chứa ít calo hơn cơm nóng,… Vì thế, cơm nguội sẽ phù hợp cho những người đang theo đuổi chế độ giảm cân hoặc có lượng đường huyết cao.

Tuy nhiên, người gầy, người có khả năng tiêu hóa kém như trẻ em, người lớn tuổi, người ốm bệnh cần nhiều năng lượng, phụ nữ mang thai nên ăn cơm ấm nóng và hạn chế những món nguội lạnh vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiết dịch tiêu hóa và nhu động ruột, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Cơm nguội có thể để ở nhiệt độ phòng trong 2-4 tiếng, trong ngăn mát từ 2-4 ngày Minh họa: Freepik

Cách bảo quản cơm nguội

Theo bác sĩ Đinh Trần Ngọc Mai, cơm nguội để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, đặc biệt là các loại vi khuẩn có hại như Bacillus cereus, Salmonella, Staphylococcus aureus,... Các loại vi khuẩn này có thể sản sinh ra các độc tố gây hại cho cơ thể, dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Do đó, cơm nguội cần được bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ 4 độ C trở xuống để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn. Cơm nguội có thể để ở nhiệt độ phòng trong 2-4 tiếng, trong ngăn mát từ 2-4 ngày và ngăn đông có thể bảo quản sử dụng 2-3 tháng.

Ngoài ra khi cơm nguội có những dấu hiệu như bị ôi thiu, có mùi lạ, vị chua hoặc có dấu hiệu bị nấm mốc thì bạn tuyệt đối không nên ăn vì có thể gây ngộ độc thực phẩm.