Vì sao bạc hà tốt cho người bệnh tiểu đường?

Bạc hà là một loại cây thảo mộc được biết đến với mùi thơm sảng khoái. Nó thường được sử dụng trong ẩm thực và làm thuốc.



Chứa nhiều vitamin A, C, cùng với các khoáng chất như canxi và magie, lá bạc hà mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo một nghiên cứu được công bố bởi Food Production, Processing, and Nutrition (Mỹ), nhờ đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, bạc hà giúp bảo vệ cơ thể chống lại oxy hóa, một loại tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra.

Cho lá bạc hà vào nước cùng với những lát chanh hoặc dưa chuột để có một thức uống giải nhiệt Minh họa: Pexels

Sau đây là một số lợi ích của bạc hà với những người bệnh tiểu đường, theo Healthshots.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng Deepika Jayaswal (ở Ấn Độ) cho biết: Bạc hà chứa axit rosmarinic và flavonoid, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách cải thiện độ nhạy insulin và giảm sự hấp thụ glucose. Hơn nữa, bạc hà rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, có thể giúp chống lại oxy hóa và viêm nhiễm ở bệnh nhân tiểu đường.

Giàu chất xơ

Bạc hà có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường do hàm lượng chất xơ cao. Nó giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ đường trong máu. Hơn nữa, đặc tính chống viêm của bạc hà giúp giảm viêm liên quan đến biến chứng bệnh tiểu đường.

Chuyên gia Jayaswal cho biết, đặc biệt trà bạc hà đã được chứng minh là có tác dụng hạ đường huyết, có khả năng làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Giảm căng thẳng

Bạc hà có tác dụng làm dịu, có lợi trong việc giảm mức độ căng thẳng ở những người mắc bệnh tiểu đường. Theo Đại học California ở San Francisco (Mỹ), căng thẳng có thể làm tăng lượng đường trong máu.

Dùng bạc hà thế nào để kiểm soát lượng đường trong máu?

Mặc dù bạc hà có nhiều lợi ích nhưng nên dùng với số lượng nhỏ và ở dạng pha loãng.

Có thể dùng lá bạc hà để trang trí món salad, sinh tố hoặc ly trái cây, không chỉ mang lại hương vị sảng khoái mà còn mang lại lợi ích dinh dưỡng.

Lá bạc hà tươi hoặc khô có thể dùng làm trà thảo mộc vì chúng có vị ngọt dễ uống.

Bạn cũng có thể cho lá bạc hà vào nước cùng với những lát chanh hoặc dưa chuột để có một thức uống mát lạnh và sảng khoái.