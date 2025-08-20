Ngày mới với tin tức sức khỏe: Muốn gan khỏe, tránh ăn 3 món này với chuối

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Thiếu ngủ, tác hại khôn lường đối với gan!; Ngày nào cũng 1 ly nước cam: Chuyên gia nói gì?...

Chuối chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Nhưng điều ít người biết là kết hợp chuối với một số loại thực phẩm có thể gây tác động tiêu cực đến gan.

Chuối có hàm lượng đường và calo cao. Ăn chuối với một số món nhất định sẽ làm tăng lượng đường trong máu, ảnh hưởng tiêu hóa và một số chất trong thực phẩm sẽ tương tác với nhau. Hệ quả là làm tăng căng thẳng ô xy hóa, viêm nhiễm hoặc tích tụ mỡ trong gan.

Người bị gan nhiễm mỡ nên hạn chế ăn chuối chín với uống sữa có đường cùng lúc ẢNH: AI

Những loại thực phẩm thường ăn chung với chuối nhưng có thể làm gan dễ bị viêm hơn gồm:

Sữa. Với người khỏe mạnh, uống sữa cùng lúc với ăn chuối là hoàn toàn bình thường. Đây đều là những món chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt với người tập luyện cường độ cao.

Tuy nhiên, nếu việc kết hợp 2 món này thành thói quen, dùng với lượng nhiều sẽ khiến đường huyết tăng cao và thặng dư calo. Ăn trong thời gian dài sẽ khiến dễ tích tụ mỡ nội tạng, trong đó có gan. Tỷ lệ mỡ trong gan cao sẽ gây gan nhiễm mỡ và tăng viêm.

Bánh ngọt, kẹo. Chuối chứa nhiều đường fructose. Nếu ăn chuối cùng với các loại bánh ngọt và kẹo thì sẽ khiến cơ thể nạp lượng lớn loại đường này. Đường fructose được hấp thụ qua ruột non và vào gan.

Gan sẽ chuyển hóa đường fructose và tổng hợp thành glycogen. Tuy nhiên, gan chỉ lưu trữ khoảng 100-120 gram glycogen. Lượng glycogen dư thừa sẽ được gan chuyển hóa thành mỡ, làm tăng tỷ lệ mỡ trong gan và gây viêm nhiễm. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 20.8.

Thiếu ngủ: Tác hại khôn lường đối với gan!

Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe gan và sự cân bằng chuyển hóa.

Các chuyên gia cho biết, mất ngủ hoặc rối loạn giấc ngủ không chỉ gây mệt mỏi, giảm hiệu suất làm việc mà còn làm suy giảm chức năng gan, đặc biệt ở người có vấn đề về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan.

Trong khi ngủ, gan đảm nhận nhiều chức năng quan trọng như thải độc, dự trữ glycogen, sản xuất mật và điều hòa hoóc môn cũng như chuyển hóa. Gan hoạt động theo đồng hồ sinh học, Nếu ngủ không đủ hoặc ngủ lệch giờ, nhịp sinh học này bị rối loạn khiến gan không thể giải độc hiệu quả đúng lúc cơ thể cần.

Mất ngủ hoặc rối loạn giấc ngủ không chỉ gây mệt mỏi, giảm hiệu suất làm việc mà còn làm suy giảm chức năng gan Ảnh: AI

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition & Diabetes chỉ ra rằng ngủ dưới 7 tiếng mỗi ngày hoặc vận động thể chất dưới 3 tiếng mỗi tuần có thể tăng đáng kể nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ - có thể tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan. Nghiên cứu được thực hiện trên hơn 10.000 người, trong đó gần 4.000 người mắc gan nhiễm mỡ, cho thấy chất lượng giấc ngủ càng kém thì tỷ lệ mắc bệnh càng cao, thậm chí ngủ ít hơn một chút cũng làm tăng 20% nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Tuy nhiên, kết hợp giấc ngủ đủ giấc, từ 7-8 tiếng/ngày với vận động vừa phải đến mạnh mẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh. Theo bác sĩ Vicente Carreño, Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu Viêm gan siêu vi của Tây Ban Nha, bên cạnh việc kiểm soát mỡ máu và đường huyết, cải thiện giấc ngủ và tăng cường vận động cũng cần được ưu tiên trong điều trị và phòng ngừa gan nhiễm mỡ. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 20.8.

Ngày nào cũng 1 ly nước cam: Chuyên gia nói gì?

Nước cam có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhờ hàm lượng vitamin và khoáng chất tự nhiên.

Đặc biệt, vitamin C trong nước cam giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm và bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do. Kali trong nước cam hỗ trợ điều hòa huyết áp và chức năng tim mạch. Ngoài ra, nước cam chứa folate - chất cần thiết cho quá trình tái tạo tế bào, đặc biệt quan trọng với phụ nữ mang thai.

Đây là thức uống vừa bổ dưỡng, vừa dễ sử dụng hằng ngày, nhưng liệu điều này có tốt?

Các chuyên gia cảnh báo rằng lạm dụng nước cam cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt liên quan đến lượng đường và chất xơ.

Vitamin C trong nước cam giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm và bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do Ảnh: AI

Một ly nước cam 240 ml chứa khoảng 20,8 g đường tự nhiên và 112 calo. Dù đây là đường tự nhiên từ trái cây, cơ thể vẫn xử lý nó tương tự như đường tinh luyện. Chuyên gia dinh dưỡng Dolores Woods, từ Trường Y tế Công cộng Đại học Texas (Mỹ), giải thích: Ngay cả đường tự nhiên, nếu tiêu thụ nhiều, vẫn tạo ra calo rỗng và làm tăng đường huyết.

Để so sánh, một lon soda (340 ml) có khoảng 39 g đường thì cùng lượng nước cam chứa 31 g đường tự nhiên. Dù ít hơn, nước cam vẫn góp phần làm tăng lượng đường trong máu.

Tuy nhiên, chuyên gia Theresa Gentile, đang làm việc tại Mỹ, cho biết, nước cam vẫn tốt hơn vì cung cấp vitamin C, kali và folate, những vi chất quan trọng cho sức khỏe tổng thể. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!