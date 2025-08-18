Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Hướng dẫn mới của Mỹ về kiểm soát huyết áp lưu ý điều quan trọng gì?

Thiên Lan
Thiên Lan
18/08/2025 00:08 GMT+7

Vừa qua, Hiệp hội Tim mạch Mỹ và Đại học Tim mạch Mỹ đã chính thức ban hành hướng dẫn mới nhất về dự phòng, phát hiện, đánh giá và điều trị tăng huyết áp ở người trưởng thành.

Hướng dẫn còn có sự tham gia của 12 tổ chức y tế khác như Hiệp hội Y khoa Mỹ, Hiệp hội Lão khoa Mỹ, Hiệp hội Điều dưỡng Tim mạch Dự phòng Mỹ… và được công bố cùng lúc trên các tạp chí y khoa: Circulation, Hypertension và JACC.

Chủ tịch nhóm biên soạn hướng dẫn, bác sĩ Daniel W. Jones, chia sẻ: Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ tim mạch phổ biến nhất, nhưng cũng dễ điều chỉnh nhất. Hướng dẫn mới này hướng tới cá nhân hóa điều trị, giúp kiểm soát huyết áp sớm và hiệu quả hơn, từ đó giảm nguy cơ bệnh tim, bệnh thận, tiểu đường và sa sút trí tuệ.

Hướng dẫn mới của Mỹ về kiểm soát huyết áp lưu ý điều quan trọng gì? - Ảnh 1.

Sự tăng nhẹ huyết áp cũng có thể ảnh hưởng đến trí nhớ và nhận thức

Ảnh minh họa: AI

Các tiêu chuẩn về huyết áp vẫn giữ nguyên như hướng dẫn năm 2017

Huyết áp cao (bao gồm tăng huyết áp giai đoạn 1 hoặc giai đoạn 2) và các tiêu chuẩn về huyết áp vẫn giữ nguyên như hướng dẫn năm 2017:

  • Huyết áp bình thường là dưới 120/80 mmHg;
  • Huyết áp cao là 120-129 mmHg và <80 mmHg;
  • Tăng huyết áp giai đoạn 1 là 130-139 mmHg hoặc 80-89 mmHg;
  • Tăng huyết áp giai đoạn 2 là ≥140 mmHg hoặc ≥90 mmHg.

Tuy nhiên, Hướng dẫn mới có một số điều chỉnh cần lưu ý sau:

Phòng ngừa sớm, điều trị nhanh. Lối sống là yếu tố trung tâm trong kiểm soát huyết áp: Ăn uống lành mạnh, giảm muối, tập thể dục, kiểm soát stress. Tuy nhiên, hướng dẫn mới nhấn mạnh can thiệp sớm bằng thuốc khi cần thiết có thể ngăn ngừa tổn thương tim, thận, não, tiểu đường loại 2 và sa sút trí tuệ.

Sử dụng công cụ tính toán nguy cơ PREVENT. Hướng dẫn mới khuyến nghị các bác sĩ sử dụng công cụ tính toán nguy cơ PREVENT để ước tính nguy cơ đau tim, đột quỵ hoặc suy tim của bệnh nhân. Công cụ này ước tính nguy cơ tim mạch trong 10 và 30 năm, dựa trên các yếu tố như: tuổi, huyết áp, cholesterol.

Xét nghiệm chuyên sâu. Mọi bệnh nhân tăng huyết áp bắt buộc phải được làm xét nghiệm tỷ lệ albumin/creatinine trong nước tiểu để đánh giá chức năng thận.

Xét nghiệm tỷ lệ aldosterone/renin trong máu, giúp phát hiện tăng aldosterone tiên phát, được mở rộng áp dụng cho nhiều đối tượng hơn, đặc biệt là người bị ngưng thở khi ngủ hoặc tăng huyết áp giai đoạn 2.

Huyết áp và sức khỏe não bộ. Hướng dẫn mới khẳng định tăng huyết áp là vấn đề của cả não bộ. Ngay cả sự tăng nhẹ huyết áp cũng có thể ảnh hưởng đến trí nhớ và nhận thức. Do đó, mục tiêu mới là duy trì huyết áp tâm thu dưới 130 mm Hg để bảo vệ chức năng não và phòng ngừa sa sút trí tuệ, theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ AHA.

Cá nhân hóa điều trị bằng thuốc. Đối với nhiều người cao huyết áp, đặc biệt là người mắc bệnh tiểu đường, béo phì hoặc bệnh thận, có thể cần nhiều hơn một loại thuốc để hạ huyết áp xuống mức <130/80 mmHg.

Hướng dẫn khuyến nghị

Khởi đầu với các nhóm thuốc như: Ức chế men chuyển (ACEi), chẹn thụ thể angiotensin (ARB), chẹn kênh canxi, hoặc thuốc lợi tiểu nhóm thiazide.

Nếu huyết áp vẫn cao sau khi dùng một loại thuốc, bác sĩ có thể tăng liều hoặc thêm một loại thuốc từ một nhóm khác.

Người có huyết áp từ 140/90 mmHg trở lên nên bắt đầu điều trị bằng 2 loại thuốc cùng lúc.

Người tăng huyết áp kèm thừa cân/béo phì có thể kèm thêm thuốc GLP-1, vốn điều trị béo phì và tiểu đường.

Kế hoạch chăm sóc tại nhà.

Muối: Hạn chế dưới 2.300 mg/ngày, lý tưởng dưới 1.500 mg/ngày.

Rượu: Hạn chế ở mức tối thiểu.

Stress: Nên kiểm soát bằng thể dục, thiền, yoga, hít thở sâu.

Cân nặng: Giảm ít nhất 5% nếu thừa cân hoặc béo phì.

Chế độ ăn DASH: Bao gồm nhiều rau, quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, sữa ít béo, thịt nạc, dầu lành mạnh.

Tập luyện: 75-150 phút/tuần.

Tự đo huyết áp tại nhà: Điều này giúp theo dõi tiến triển và điều chỉnh điều trị kịp thời, theo AHA.

