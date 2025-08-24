Ngày mới với tin tức sức khỏe: Uống nước gừng buổi sáng lợi ích thế nào?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Ngủ bao nhiêu tiếng mỗi đêm là tốt nhất?; 6 món ít ngờ tới giúp giảm mỡ máu hiệu quả; 6 biểu hiện cảnh báo cơ thể cần ngủ nhiều hơn...

Uống nước gừng mỗi sáng: Điều gì xảy ra với huyết áp và mỡ máu?

Gừng từ lâu đã được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực và y học truyền thống. Trà gừng được biết đến với tác dụng làm dịu dạ dày, giảm buồn nôn, nhưng đồ uống ấm áp này còn có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Sau đây, các chuyên gia sẽ tiết lộ điều gì xảy ra cho huyết áp và mỡ máu khi bạn uống ly nước gừng buổi sáng.

Theo các nghiên cứu mới, ngoài tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết, gừng còn có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt là trong việc giảm huyết áp, mỡ máu, ngăn ngừa đau tim và đột quỵ.

Ngoài tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết, gừng còn có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tim mạch Ảnh: AI

Hỗ trợ giảm huyết áp. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể giúp hạ huyết áp, từ đó làm giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ.

Theo tiến sĩ Liz Weinandy, chuyên gia dinh dưỡng, giảng viên tại Khoa Dinh dưỡng y khoa, Đại học Bang Ohio (Mỹ), các hợp chất có trong gừng có thể hoạt động tương tự như thuốc chẹn kênh canxi, giúp thư giãn mạch máu và làm chậm nhịp tim, từ đó giảm huyết áp một cách tự nhiên.

Cải thiện mỡ máu. Gừng còn giúp giảm cholesterol xấu và chất béo trung tính triglyceride có thể tích tụ trong động mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Một nghiên cứu cho thấy những người béo phì sử dụng gừng mỗi ngày đã cải thiện đáng kể các chỉ số mỡ máu.

Nghiên cứu: Ngủ bao nhiêu tiếng mỗi đêm là tốt nhất?

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports, đã tìm ra thời lượng ngủ tốt nhất cho tuổi thọ, cũng như mô hình giấc ngủ có lợi nhất cho sức khỏe.

Nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa thời lượng và tính đều đặn của giấc ngủ đối với tuổi thọ, các nhà khoa học từ Trung tâm Y tế Đại học Hanyang và Bệnh viện Guri Đại học Hanyang (Hàn Quốc) đã tiến hành nghiên cứu bao gồm 9.641 người từ 40 - 90 tuổi.

Thời gian ngủ tốt nhất là từ 7 - 8 tiếng mỗi đêm Ảnh: AI

Những người tham gia được yêu cầu báo cáo chi tiết về giấc ngủ của mình. Tùy theo kiểu ngủ, họ được chia thành 3 nhóm:

Ngủ ít hơn 7 tiếng.

Ngủ từ 7 - 8 tiếng.

Ngủ hơn 8 tiếng.

Trong thời gian theo dõi trung bình 15,5 năm, có 1.095 ca tử vong và 811 trường hợp các biến cố tim mạch bất lợi nghiêm trọng.

Kết quả đã phát hiện, thời gian ngủ tốt nhất là từ 7 - 8 tiếng mỗi đêm.

Cụ thể: Ngủ nhiều hơn 8 tiếng làm tăng tỷ lệ tử vong sớm do mọi nguyên nhân lên 27% - ngay cả ngủ giờ giấc đều đặn cũng làm tăng 26% nguy cơ.

Ngủ ít hơn 7 tiếng, đặc biệt giờ ngủ thất thường, làm tăng tỷ lệ tử vong sớm lên 28%.

6 món ít ngờ tới giúp giảm mỡ máu hiệu quả

Rối loạn mỡ máu là tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi nồng lộ nhiều loại lipid trong máu tăng cao. Đây là yếu tố nguy cơ nghiêm trọng với tim mạch và tuổi thọ.

Người bị rối loạn mỡ máu có thể gặp tình trạng tăng cholesterol toàn phần, tăng cholesterol "xấu" LDL, tăng chất béo trung tính nhưng lại giảm cholesterol "tốt" HDL. Uống thuốc thường xuyên có thể giúp kiểm soát rối loạn mỡ máu.

Cá hồi rất có lợi cho người muốn kiểm soát rối loạn mỡ máu ẢNH: AI

Tuy nhiên, không phải chỉ thuốc mà nhiều thực phẩm quen thuộc cũng có khả năng cải thiện rối loạn mỡ máu. Các nhóm thực phẩm được khoa học chứng minh có tác động tích cực lên mỡ máu gồm:

Yến mạch, lúa mạch. Yến mạch và lúa mạch là nguồn cung beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan có tác dụng hạn chế hấp thu cholesterol trong ruột, từ đó giúp giảm cholesterol "xấu" LDL. Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) cho biết ăn ít nhất 3 gram beta-glucan mỗi ngày có thể hạ cholesterol máu từ 5-10%.

Đậu. Các loại đậu như đậu xanh, đậu nành, đậu đen, đậu thận hay đậu lăng là thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, giúp kéo dài thời gian tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và giảm hấp thu cholesterol. Thậm chí, đậu được xem là một trong những nhóm thực phẩm giúp hạ cholesterol hiệu quả nhất.