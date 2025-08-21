Bơ tốt thế nào đối với giấc ngủ và cholesterol?

Những người tham gia được chia thành 2 nhóm, một nhóm ăn một quả bơ mỗi ngày, nhóm còn lại ăn tối đa 2 quả mỗi tháng. Cả 2 nhóm không thay đổi các thói quen ăn uống khác.

Kết quả cho thấy nhóm ăn bơ hằng ngày không cải thiện tổng điểm sức khỏe tim mạch theo thang đo Life's Essential 8 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, nhưng lại ghi nhận sự cải thiện về chất lượng chế độ ăn, giấc ngủ và các chỉ số cholesterol.

Ăn một quả bơ mỗi ngày có thể giúp cải thiện giấc ngủ, hỗ trợ các chỉ số cholesterol Ảnh: AI

Bơ chứa magie, kali và chất béo lành mạnh giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ

Theo ông John Saito, chuyên gia tại Học viện Y học giấc ngủ Mỹ, bơ không phải là thực phẩm giúp ngủ ngay lập tức nhưng chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ giấc ngủ như magie, kali và chất béo lành mạnh.

Việc ăn các bữa đều đặn, cân bằng với chất béo tốt, tinh bột phức hợp và protein sẽ giúp cơ thể duy trì nhịp sinh học ổn định, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Bơ được xem là nguồn cung cấp dồi dào chất béo không bão hòa đơn, loại chất béo có lợi cho tim mạch.

Theo các nghiên cứu, việc thay thế chất béo bão hòa như bơ động vật hoặc phô mai bằng chất béo không bão hòa đơn từ bơ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một quả bơ trung bình cung cấp khoảng 10 g chất xơ, góp phần giảm cholesterol và nguy cơ tim mạch.

Chất xơ hòa tan trong bơ khi vào cơ thể sẽ tạo thành lớp gel liên kết với axit mật và cholesterol xấu trong ruột non, hỗ trợ loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể.

Việc tích tụ quá nhiều LDL (cholesterol xấu) trong mạch máu có thể dẫn đến tắc nghẽn, gây đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim.

Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn đa dạng

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với việc ăn bơ mỗi ngày. Người bị dị ứng bơ, người cần ăn ít kali hoặc đang theo chế độ ăn rất ít chất béo theo chỉ định của bác sĩ nên hạn chế.

Theo bà Jamie Mok, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, nhiều loại thực phẩm khác cũng có thể mang lại lợi ích tương tự, đặc biệt đối với giấc ngủ, bao gồm quả óc chó, cá béo như cá hồi hoặc một số loại trà thảo mộc.

Tuy nhiên, bà Jamie Mok cũng cho biết thêm không có loại thực phẩm nào có thể thay đổi toàn bộ sức khỏe, mà cần kết hợp nhiều yếu tố từ chế độ ăn, lối sống cho đến thói quen vận động và nghỉ ngơi hợp lý.

Bạn Không nhất thiết phải ăn mỗi ngày, điều quan trọng là duy trì chế độ ăn đa dạng, cân bằng.