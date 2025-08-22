Ngày mới với tin tức sức khỏe: Nhiều lợi ích của nước chanh ấm

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Chuyên gia chỉ cách ăn khoai lang tối đa dinh dưỡng; Vắc xin 'chống mọi loại ung thư', thử nghiệm cho kết quả đáng kinh ngạc!; 4 món ăn sáng nên tránh nếu không muốn công sức giảm cân vô ích...

Sáng nào cũng 1 ly nước chanh ấm: Bác sĩ nói gì?

Nhiều người quan tâm đến sức khỏe thường có thói quen uống một ly nước chanh ấm mỗi buổi sáng ngay khi thức dậy để 'thanh lọc cơ thể'.

Thói quen này có thực sự thanh lọc cơ thể không, và liệu có tác dụng phụ không? Giải đáp những điều này, một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa được đào tạo tại Đại học Stanford danh tiếng của Mỹ sẽ tiết lộ sự thật đằng sau ly nước chanh ấm mỗi ngày của bạn.

Tiến sĩ Saurabh Sethi chia sẻ: Nước chanh ấm chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ.

Nước chanh ấm chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ Ảnh: AI

Nước chanh ấm giúp dễ chịu vào buổi sáng. Khi uống vào buổi sáng lúc bụng đói, nước chanh ấm giúp kích hoạt hệ tiêu hóa và quá trình bù nước cho cơ thể. Tuy nhiên, cần chú ý không pha chanh vào nước quá nóng, vì vitamin C sẽ bắt đầu phân hủy ở nhiệt độ trên 70°C. Tốt nhất là để nước nguội bớt rồi mới thêm nước chanh để giữ lại dưỡng chất.

Tăng cường cấp nước cho cơ thể. Khoảng 75% người lớn bị thiếu nước mạn tính, theo bác sĩ Sethi. Nhiều người không thích uống nước lọc vì vị nhạt, dẫn đến uống ít nước hơn mức khuyến nghị mỗi ngày. Nước chanh có thêm chút mật ong dễ uống hơn, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa, tăng năng lượng và khả năng tập trung.

Nguồn vitamin C tự nhiên. Chanh là nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên, với khoảng 35 mg vitamin C trong mỗi quả - tương đương 40% nhu cầu hằng ngày. Vitamin C giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sản xuất collagen, duy trì làn da khỏe mạnh và cải thiện khả năng hấp thụ sắt.

Chuyên gia chỉ cách ăn khoai lang tối đa dinh dưỡng

Chuyên gia dinh dưỡng Brittany Lubeck, thạc sĩ khoa học dinh dưỡng, đang làm việc tại Mỹ, khuyên: Đừng vứt bỏ vỏ khoai lang, nó bổ dưỡng hơn bạn nghĩ rất nhiều!

Khoai lang chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, và vỏ của nó có thể là phần tốt nhất cho sức khỏe.

Chuyên gia Lubeck giải thích, khoai lang nguyên củ là nguồn cung cấp carbohydrate, nhiều vi chất dinh dưỡng và dưỡng chất thực vật phytonutrient rất tốt cho sức khỏe. Khoai lang cũng rất giàu chất xơ, protein, vitamin A và C, kali, sắt và canxi.

Nói chung, lợi ích của khoai lang có vỏ cũng giống như khoai lang đã gọt vỏ. Nhưng điều đáng nói ở đây là nhờ lượng chất dinh dưỡng tăng lên đáng kể, dẫn đến lợi ích cũng tăng lên. Một số lợi ích bao gồm:

Một số nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa trong khoai lang có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2 Ảnh: AI

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Một số nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa trong khoai lang có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2 bằng cách thúc đẩy tiết insulin, tăng độ nhạy insulin và chuyển hóa đường.

Anthocyanin trong khoai lang tím cũng có thể làm giảm viêm và stress oxy hóa, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Chất xơ trong vỏ khoai lang giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy chất xơ từ vỏ khoai lang làm tăng lợi khuẩn và giảm vi khuẩn có hại trong ruột. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng vỏ khoai lang có thể có tác dụng nuôi dưỡng lợi khuẩn.

Cải thiện thị lực. Khoai lang là nguồn giàu vitamin A và beta carotene, rất quan trọng cho sức khỏe của mắt. Thiếu vitamin A trong chế độ ăn uống có thể gây quáng gà và một số bệnh về mắt. Ăn khoai lang có thể giúp đáp ứng nhu cầu vitamin A và duy trì sức khỏe đôi mắt.

Vắc xin 'chống mọi loại ung thư': Thử nghiệm cho kết quả đáng kinh ngạc!

Trong nghiên cứu được công bố, vắc xin 'chống lại mọi loại ung thư' vừa được các nhà khoa học phát triển - đã cho thấy khả năng kích hoạt hệ miễn dịch và tiêu diệt khối u mạnh mẽ trong các thử nghiệm.

Nghiên cứu của Đại học Florida (Mỹ) cho thấy vắc xin mRNA không cần nhắm vào một loại protein đặc hiệu nào trên khối u mà vẫn tạo ra phản ứng chống ung thư mạnh mẽ.

Chỉ cần kích hoạt hệ miễn dịch đủ mạnh cũng khiến ung thư trở nên "yếu đi" trước các đòn tấn công. Khi kết hợp vắc xin với liệu pháp ức chế miễn dịch, ngay cả các khối u "cứng đầu" nhất, kháng lại tất cả các phương pháp điều trị hiện có, cũng đã "đầu hàng" và co lại rõ rệt. Thậm chí, trong một số trường hợp, không cần thuốc miễn dịch, chỉ một mình vắc xin, cũng đủ sức tiêu diệt hoàn toàn khối u.

Vắc xin 'chống lại mọi loại ung thư' đã cho thấy khả năng kích hoạt hệ miễn dịch và tiêu diệt khối u mạnh mẽ trong các thử nghiệm Ảnh minh họa: AI

Tác giả nghiên cứu chính, tiến sĩ Elias Sayour, bác sĩ chuyên khoa ung thư nhi tại Đại học Florida, cho biết đây là một hướng điều trị mới, có thể thay thế hoặc bổ sung cho phẫu thuật, xạ trị và hóa chất.

Ông Elias Sayour nhấn mạnh: Phát hiện là bằng chứng cho thấy loại vắc xin này có khả năng được thương mại hóa thành vắc xin ung thư phổ quát để tăng cường hệ miễn dịch chống lại khối u riêng biệt của bệnh nhân.

Đồng tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Duane Mitchell, cho biết: Loại vắc xin được thiết kế không nhắm mục tiêu cụ thể vào một loại ung thư nào mà thay vào đó kích thích phản ứng miễn dịch, chống ung thư rất mạnh. Vắc xin này được phát triển bằng công nghệ tương tự vắc xin mRNA Covid-19, nhưng không nhắm vào protein virus cụ thể nào.