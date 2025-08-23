Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn rau sống hay chín tốt hơn?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Vì sao đàn ông trung niên dễ béo bụng dù không uống bia?; Phát hiện tác dụng không ngờ khi bạn uống dầu cá mỗi ngày; Ăn chuối mỗi ngày: Tác dụng bất ngờ đối với phổi!...

Ăn rau sống hay nấu chín sẽ giảm mỡ tốt hơn?

Rau vốn giàu chất xơ, vitamin và chất chống ô xy hóa. Đây là những yếu tố tạo cảm giác no lâu, tăng cường chuyển hóa năng lượng. Đặc biệt, phương pháp chế biến rau cũng ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng và giảm mỡ.

Rau sống giữ lại tối đa các vitamin nhạy cảm với nhiệt như vitamin C và folate. Trong khi đó, rau nấu chín giúp cải thiện khả năng hấp thu các chất như carotenoid, một số loại khoáng chất, làm tăng độ mềm của rau và dễ tiêu hóa.

Cả rau sống và rau chín đều có những lợi ích sức khỏe riêng ẢNH: AI





Lợi ích đầu tiên cần kể đến của ăn rau sống là giúp giữ lại hàm lượng chất xơ cao và các dưỡng chất dễ bị mất do nhiệt độ cao. Lượng chất xơ được giữ nguyên có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, tăng cảm giác no và kiểm soát lượng calo nạp vào. Những lợi ích này rất phù hợp với mục tiêu giảm cân, đặc biệt là với các loại thực vật có hàm lượng nước cao như rau lá xanh, bắp cải và ớt chuông.

Ăn rau sống cũng giúp giữ nguyên các enzym và chất chống ô xy hóa mạnh polyphenol, vốn có tác dụng hỗ trợ chuyển hóa và phòng ngừa viêm nhiễm. Ngoài ra, một số loại rau sống khi được nhai sẽ kích thích các chất sinh học có lợi trong chúng.

Chẳng hạn, khi nhai hay cắt nhỏ các loại rau họ cải như bông cải xanh, các enzyme myrosinase sẽ kích hoạt những hợp chất sinh học như sulforaphane. Chất sulforaphane nổi tiếng có tác dụng phòng ngừa ung thư. Tuy nhiên, enzyme myrosinase lại dễ bị phá hủy khi nấu chín.

Đừng bỏ qua những thức ăn sáng tốt cho sức khoẻ này

Trong khi đó, rau nấu chín cũng có những lợi thế riêng. Trước hết, rau chín sẽ giúp tăng khả năng hấp thụ một số dưỡng chất. Điều này là nhờ nhiệt độ nóng khi nấu đã phá vỡ thành tế bào thực vật, làm tăng khả năng hấp thu các carotenoid như beta-carotene, lycopene, một số vitamin và khoáng chất hòa tan trong chất béo như vitamin A, E, K. Ví dụ, cà chua khi chín có lượng lycopene dễ hấp thu cao hơn so với lúc sống. Cà rốt, bông cải xanh khi nấu cũng giải phóng nhiều beta-carotene hơn. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 23.8.

Phát hiện tác dụng không ngờ khi bạn uống dầu cá mỗi ngày

Dầu cá, giàu axit béo omega 3, đặc biệt là axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA), từ lâu đã được quan tâm vì tác dụng với tim mạch và não bộ.

Giờ đây, nghiên cứu mới được công bố gần đây trên tạp chí khoa học Research - A Science Partner Journal, đã tìm ra thêm một lợi ích đáng chú ý của dầu cá.

Các chuyên gia từ Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu của 48.358 người mắc tiền tiểu đường từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank nhằm phân tích mối liên quan giữa việc bổ sung dầu cá và bệnh tiểu đường loại 2.

Nghiên cứu đã tìm ra thêm một lợi ích đáng chú ý của dầu cá Ảnh: AI

Trong số những người tham gia, có 16.180 người có thói quen uống dầu cá mỗi ngày.

Trong thời gian theo dõi trung bình 7,8 năm, có 3.385 bệnh nhân tiền tiểu đường đã tiến triển thành bệnh tiểu đường.

Kết quả thật đáng ngạc nhiên, các tác giả đã phát hiện những người có thói quen uống dầu cá mỗi ngày có nguy cơ mắc tiểu đường thấp hơn 9%.

Khi tìm hiểu sâu hơn, các tác giả đã phát hiện 2 thành phần của dầu cá là axit béo DHA và EPA là tác nhân chính giúp cơ thể sử dụng đường hiệu quả hơn, thông qua 3 con đường:

Tăng vận chuyển đường ra khỏi máu vào cơ bắp. DHA và EPA kích hoạt GLUT4, một loại protein được xem như "cánh cửa" để đường từ máu đi vào cơ - để cơ sử dụng làm năng lượng. Nhờ đó, đường không bị tồn đọng trong máu.

Tăng hiệu quả chuyển hóa đường thành năng lượng. DHA và EPA làm tăng hoạt động của enzyme thúc đẩy chuyển hóa đường thành năng lượng. Đồng thời, ức chế loại enzyme cản trở quá trình đốt cháy đường. Từ đó, giúp giảm lượng đường dư thừa trong máu. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 23.8.

Ăn chuối mỗi ngày: Tác dụng bất ngờ đối với phổi!

Khi phổi không khỏe, có thể dẫn đến một loạt vấn đề, từ khó thở nhẹ đến suy hô hấp nặng và thậm chí tử vong.

Một chiến lược để duy trì hoạt động của phổi là áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh. Rất nhiều thực phẩm chứa các chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe phổi. Và chắc bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết thực phẩm quen thuộc này thực sự bổ phổi. Đó là chuối.

Chuối chứa 2 chất dinh dưỡng quan trọng đặc biệt có lợi cho phổi: Kali và magie Ảnh: AI

Chuối chứa 2 chất dinh dưỡng quan trọng đặc biệt có lợi cho phổi: Kali và magie. Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp 422 mg kali và 31,9 mg magie.

Chuối bảo vệ chống lại ung thư phổi. Điều gì khiến kali và magie trong chuối tốt cho phổi? Kali có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư phổi, một trong 3 loại ung thư phổ biến nhất và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư.

Một bài đánh giá năm 2021 cho thấy tăng lượng kali tiêu thụ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư phổi.

Tuy nhiên, các tác giả khuyến cáo không nên vượt quá lượng kali tiêu thụ bình thường, vì nồng độ kali quá cao lại phản tác dụng. Các tác giả giải thích nhờ tiềm năng của kali trong việc hỗ trợ tế bào T, một loại tế bào có thể ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển trong điều kiện thích hợp.

Chống lại tác động của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Kali trong chuối cũng có thể giúp ngăn ngừa COPD. Căn bệnh này ảnh hưởng đến toàn bộ hệ hô hấp và là một trong những bệnh nguy hiểm nhất. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!