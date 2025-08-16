Ung thư phổi chuẩn bị mổ, bất ngờ phát hiện khối dị dạng mạch máu não

Bệnh viện FV khẩn trương phối hợp chuyên gia hàng đầu Việt Nam và Singapore để vạch ra chiến lược điều trị ung thư phổi và dị dạng mạch máu não, giúp bệnh nhân thoát lằn ranh sinh tử ngoạn mục.

Bất ngờ đối mặt mối nguy kép: ung thư phổi và khối dị dạng mạch máu não

Câu chuyện bắt đầu cách đây hơn 1 tháng, chị Đ.N.Nga (58 tuổi, ở TP.HCM) bị ho kéo dài, đã đến một bệnh viện ở TP.HCM kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy một đốm trắng bất thường trên phổi. Bác sĩ khuyên chị nên phẫu thuật ngay, rồi mới sinh thiết xem đó là u lành hay ác tính.

Lo lắng về chỉ định y khoa mơ hồ khiến vợ chồng chị Nga cảm thấy không an tâm nên quyết định tới Bệnh viện FV để tìm phương án khác.

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Lương Ngọc Trung và ê kíp phẫu thuật cắt khối u trong phổi cho bệnh nhân Ảnh: BVCC

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Lương Ngọc Trung, Trưởng khoa Phẫu thuật mạch máu, lồng ngực và can thiệp nội mạch, Bệnh viện FV, khám và tư vấn cho chị Nga. Trên phim chụp cho thấy phổi của chị có một đốm mờ hơn 2 cm. Bác sĩ Trung đã tỉ mỉ phân tích từng khả năng có thể xảy ra và những phương án điều trị để bệnh nhân và gia đình hiểu rõ.

Dù đã chuẩn bị tinh thần song kết quả sinh thiết trả về với dòng chữ "ung thư phổi" vẫn khiến 2 vợ chồng chị Nga choáng váng. Trường hợp của chị cần được mổ sớm nhất có thể để ngăn ngừa tế bào ung thư lan rộng.

Tuy nhiên, khi thực hiện xét nghiệm MRI não để tầm soát di căn lại hé lộ một "quả bom nổ chậm" khác: trong não chị có một khối dị dạng mạch máu khổng lồ, chúng có thể vỡ bất cứ lúc nào, đặc biệt nguy hiểm khi gây mê phẫu thuật.

Kết nối chuyên gia mạch máu não tại Singapore, tìm phương án điều trị tối ưu

"Giả sử mổ phổi thành công nhưng bệnh nhân bị tai biến mạch máu não ngay trên bàn mổ, thì mọi nỗ lực coi như đổ vỡ", bác sĩ Trung phân tích. Một cuộc hội chẩn liên chuyên khoa với các chuyên gia mạch máu não nội và ngoại viện đã được tổ chức để cùng tìm phương án tối ưu cho ca mổ.

Chị Nga được đội ngũ chuyên gia tại Tập đoàn y tế Thomson, đơn vị sở hữu Bệnh viện FV, kết nối gặp thêm chuyên gia mạch máu não tại Singapore, đồng thời chụp PET-CT để xác định tình trạng khối u, thăm khám xin ý kiến để có thêm những thông tin giá trị cho cuộc hội chẩn.

Hai ý kiến của chuyên gia Singapore và Việt Nam gặp nhau ở một kết luận quan trọng: dị dạng mạch máu não của chị Nga chưa tới mức cần can thiệp khẩn cấp. Nguy cơ tai biến trong phẫu thuật phổi là có, nhưng nằm trong ngưỡng chấp nhận được nếu kiểm soát tốt các yếu tố như huyết áp. Và như vậy, ưu tiên hàng đầu là mổ ung thư phổi trước, khi khối u vẫn ở giai đoạn sớm và khả năng chữa khỏi rất cao.

Gia đình chị Nga chụp hình lưu niệm cùng các bác sĩ trước khi xuất viện Ảnh: BVCC

Ca mổ thành công, khối dị mạch không "gây chuyện"

Sáng 31.7, ca mổ bắt đầu. Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện FV đã chuẩn bị mọi kịch bản dự phòng. Ê kíp tiến hành loại bỏ toàn bộ khối u, cắt sạch tế bào ung thư, không di căn hạch.

Ca mổ kết thúc sau 3 tiếng đồng hồ, ê kíp mổ thở phào: Khối dị mạch không "gây chuyện", mọi việc diễn ra suôn sẻ như dự tính.

Giải phẫu bệnh sau đó khẳng định chị Nga bị ung thư phổi giai đoạn 1A, tiên lượng rất tốt, chỉ cần theo dõi định kỳ, không cần điều trị bổ sung. 7 ngày sau ca mổ, chị Nga được xuất viện.