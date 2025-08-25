Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

4 loại thực phẩm là 'khắc tinh' của ung thư, tiểu đường, bệnh tim!

Thiên Lan
Thiên Lan
25/08/2025 10:11 GMT+7

Trong nghiên cứu mới quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet Healthy Longevity, các nhà khoa học đã tìm ra chế độ ăn giúp giảm nguy cơ mắc cùng lúc nhiều bệnh mạn tính, đặc biệt là ung thư, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Nghiên cứu do Đại học Vienna (Áo) thực hiện, phối hợp cùng Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC - Pháp) và Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc), sử dụng dữ liệu từ hai nghiên cứu theo dõi sức khỏe lớn tại châu Âu - EPIC và UK Biobank, bao gồm hơn 400.000 người, trong độ tuổi từ 37 đến 70, tham gia. Các tác giả phân tích chế độ ăn của những người tham gia cùng với tiến trình phát triển bệnh theo thời gian.

Nguy cơ mắc đa bệnh mạn tính giảm 32%

Kết quả cho thấy những người tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn thực vật đã giảm đến 32% nguy cơ mắc đa bệnh mạn tính. Đáng chú ý, lợi ích này được ghi nhận ở cả người dưới 60 tuổi và từ 60 tuổi trở lên, theo trang tin y khoa News Medical.

Đa bệnh mạn tính được định nghĩa là tình trạng một người mắc hai hay nhiều bệnh mạn tính cùng lúc, ví dụ như vừa bị ung thư, vừa mắc bệnh tim hoặc tiểu đường. Đây là vấn đề sức khỏe đang gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Giảm nguy cơ ung thư, tiểu đường và bệnh tim mạch

4 loại thực phẩm là 'khắc tinh' của ung thư, tiểu đường, bệnh tim! - Ảnh 2.

Chế độ ăn thực vật lành mạnh giúp giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch chuyển hóa, gồm tiểu đường và bệnh tim mạch, và đa bệnh

ẢNH MINH HỌA: AI

Kết quả cho thấy tuân thủ chặt chẽ hơn chế độ ăn thực vật lành mạnh giúp giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch chuyển hóa, gồm tiểu đường và bệnh tim mạch, và đa bệnh, ở cả người lớn dưới 60 tuổi và trên 60 tuổi, theo News Medical.

Tác giả chính của nghiên cứu, nhà dịch tễ học dinh dưỡng Reynalda Córdova, lưu ý: Nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh rằng chế độ ăn thực vật lành mạnh không chỉ ảnh hưởng đến từng bệnh mạn tính mà còn có thể làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính cùng lúc, ở cả người trung niên và người cao tuổi.

Trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu có tác dụng tích cực

4 loại thực phẩm là 'khắc tinh' của ung thư, tiểu đường, bệnh tim! - Ảnh 3.

Các loại trái cây

ẢNH MINH HỌA: AI

Chế độ ăn uống lành mạnh dựa trên thực vật: Tăng lượng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và thực phẩm chay, đồng thời giảm lượng thịt và các sản phẩm từ thịt, cho kết quả tốt nhất trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh kể trên và đa bệnh.

Không cần loại bỏ hoàn toàn thực phẩm từ động vật

Tuy nhiên, các phát hiện cho thấy chế độ ăn dựa vào thực vật lành mạnh và một lượng nhỏ thực phẩm có nguồn gốc động vật có thể góp phần duy trì sức khỏe khi về già.

Tác giả chính, nhà dịch tễ học dinh dưỡng Reynalda Córdova, lưu ý: Bạn không cần loại bỏ hoàn toàn thực phẩm từ động vật. Chỉ cần chuyển sang ăn nhiều thực vật hơn đã có thể tạo ra tác động tích cực.

Các nhà nghiên cứu đã kết luận: Chế độ ăn lành mạnh, thiên về thực vật, kết hợp với một lượng nhỏ thực phẩm từ động vật, có thể giúp giảm nguy cơ mắc đồng thời nhiều bệnh mạn tính phổ biến, bao gồm ung thư, tiểu đường và bệnh tim mạch. Đây là bằng chứng quan trọng để xây dựng các hướng dẫn dinh dưỡng và chính sách y tế cộng đồng trong tương lai, theo News Medical.

