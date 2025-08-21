5 loại rau màu cam đỏ người tiểu đường nên ăn

Để kiểm soát đường huyết, người bị tiểu đường nên ăn các loại thực vật màu cam và đỏ sau:

Cà rốt

Cà rốt giàu chất xơ hòa tan giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, nhờ đó đường huyết không tăng quá nhanh sau khi ăn. Do đó, cà rốt phù hợp để đưa vào chế độ ăn của người bị tiểu đường, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Cà rốt, khoai lang ruột cam và củ dền đều là những món giúp kiểm soát đường huyết ở người mắc tiểu đường ẢNH: AI

Trên thực tế, cà rốt có chỉ số đường huyết thấp nhất khi còn tươi. Lượng đường trong trong cà rốt sẽ tăng khi nấu chín quá mức. Do đó, cách ăn cà rốt tốt nhất với người tiểu đường là ăn sống, hấp hay luộc nhanh.

Bí đỏ

Bí đỏ có màu cam đậm, rất giàu beta-carotene và polysaccharide, một loại tinh bột phức tạp. Một số bằng chứng nghiên cứu cho chất chiết xuất polysaccharide từ bí đỏ có tác dụng hạ đường huyết ở người tiểu đường, giúp giảm đường huyết lúc đói và sau ăn.

Khoai lang ruột cam

Khoai lang giàu chất xơ, kali, beta-carotene và chất xơ. Đặc biệt, khoai lang chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan làm chậm hấp thu glucose từ ruột vào máu, trong khi chất xơ không hòa tan tăng nhu động ruột, giúp tiêu hóa đều đặn, giảm nguy cơ rối loạn đường huyết.

Tuy vậy, cách nấu rất quan trọng. Bằng chứng khoa học cho thấy luộc giúp khoai có chỉ số đường huyết ở mức thấp đến trung bình. Trong khi đó, nướng, áp chảo hay chiên làm tăng chỉ số đường huyết. Người bị tiểu đường có thể ăn bữa chính với một củ khoai lang luộc kích cỡ trung bình kèm với các món giàu protein như trứng, đậu, cá cùng rau không tinh bột, chẳng hạn cải thìa, cải ngọt hay bông cải xanh.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông được xếp vào nhóm các loại thực vật không chứa tinh bột. Điều này có nghĩa là ớt chuông chứa ít calo và có chỉ số đường huyết thấp.

Ngoài ra, ớt chuông còn giàu vitamin C, A, chất chống ô xy hóa có lợi cho kiểm soát cân nặng, sức khỏe tim mạch và điều hòa đường huyết.

Củ dền

Củ dền chứa các đặc tính sinh học giúp giảm đường huyết một cách gián tiếp. Cụ thể, củ dền chứa nitrate tự nhiên. Khi vào cơ thể, loại nitrate này có thể chuyển hóa thành nitric oxide, giúp cải thiện chức năng mạch máu và tăng độ nhạy insulin, giúp đường glucose trong máu đi vào tế bào dễ dàng hơn.

Ngoài ra, betalain là sắc tố màu đỏ tím tự nhiên có rất nhiều trong củ dền. Chất này giúp giảm căng thẳng ô xy hóa, vốn là một yếu tố góp phần dẫn đến kháng insulin và biến chứng tiểu đường, theo Verywell Health.