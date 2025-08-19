Phát hiện món khoái khẩu không ngọt lại âm thầm gây bệnh tiểu đường

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y tế công cộng T.H. Chan thuộc Đại học Harvard (Mỹ) đã phân tích dữ liệu trong gần 30 năm, thu thập từ hơn 205.000 người tham gia, nhằm tìm hiểu chính xác mối liên hệ giữa khoai tây và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cứ mỗi 2 - 4 năm, những người tham gia, khỏe mạnh, không mắc bệnh tiểu đường khi bắt đầu nghiên cứu được yêu cầu báo cáo về tần suất ăn các loại khoai tây: Chiên, nướng, luộc hoặc nghiền.

Trong thời gian nghiên cứu, có 22.299 người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Ăn nhiều khoai tây chiên có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường Ảnh: AI

Ăn nhiều khoai tây chiên làm tăng 20% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Kết quả đã phát hiện ăn nhiều khoai tây có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, mối nguy lớn nhất đến từ khoai tây chiên. Trong khi đó, khoai tây nướng, luộc hoặc nghiền thì không gây ra tác hại đáng kể.

Kết quả nghiên cứu cụ thể như sau:

Ăn 3 khẩu phần khoai tây mỗi tuần (1 khẩu phần tương đương 1 củ khoai tây cỡ vừa khoảng 150 gram) làm tăng nguy cơ tiểu đường khoảng 5%.

Riêng khoai tây chiên làm tăng mạnh nguy cơ tiểu đường lên 20%, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Món ăn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Ngược lại, thay thế 3 khẩu phần khoai tây/tuần bằng ngũ cốc nguyên cám (như yến mạch, gạo lứt, quinoa…) giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường khoảng 8%.

Đặc biệt, thay khoai tây chiên bằng ngũ cốc nguyên cám giúp giảm đến 19% nguy cơ; với khoai nướng, luộc hoặc nghiền, mức giảm là 4%. Tuy nhiên, thay bằng cơm trắng lại làm tăng nguy cơ.

Rõ ràng, không phải khoai tây có hại, mà cách chế biến mới là điều đáng lưu ý: Khoai tây chiên làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, trong khi các cách chế biến khác đều gây ít tác hại.

Các tác giả kết luận: Bạn không cần loại bỏ khoai tây hoàn toàn, mà cần chú ý đến cách chế biến và thói quen ăn uống nói chung. Khoai tây luộc, nướng hay nghiền vẫn có thể phù hợp với chế độ ăn lành mạnh, nhất là nếu kết hợp với rau củ, chất béo tốt và protein. Tuy nhiên, khoai tây chiên nên được hạn chế, chỉ thỉnh thoảng mới thưởng thức, không nên dùng thường xuyên.