Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phát hiện món khoái khẩu không ngọt lại âm thầm gây bệnh tiểu đường

Thiên Lan
Thiên Lan
19/08/2025 16:52 GMT+7

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa The BMJ đã chỉ ra một món ăn được yêu thích, dù không hề ngọt, vẫn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y tế công cộng T.H. Chan thuộc Đại học Harvard (Mỹ) đã phân tích dữ liệu trong gần 30 năm, thu thập từ hơn 205.000 người tham gia, nhằm tìm hiểu chính xác mối liên hệ giữa khoai tây và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cứ mỗi 2 - 4 năm, những người tham gia, khỏe mạnh, không mắc bệnh tiểu đường khi bắt đầu nghiên cứu được yêu cầu báo cáo về tần suất ăn các loại khoai tây: Chiên, nướng, luộc hoặc nghiền.

Trong thời gian nghiên cứu, có 22.299 người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Phát hiện món khoái khẩu không ngọt lại âm thầm gây bệnh tiểu đường - Ảnh 1.

Ăn nhiều khoai tây chiên có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường

Ảnh: AI

Ăn nhiều khoai tây chiên làm tăng 20% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Kết quả đã phát hiện ăn nhiều khoai tây có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, mối nguy lớn nhất đến từ khoai tây chiên. Trong khi đó, khoai tây nướng, luộc hoặc nghiền thì không gây ra tác hại đáng kể.

Kết quả nghiên cứu cụ thể như sau:

Ăn 3 khẩu phần khoai tây mỗi tuần (1 khẩu phần tương đương 1 củ khoai tây cỡ vừa khoảng 150 gram) làm tăng nguy cơ tiểu đường khoảng 5%.

Riêng khoai tây chiên làm tăng mạnh nguy cơ tiểu đường lên 20%, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Món ăn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Ngược lại, thay thế 3 khẩu phần khoai tây/tuần bằng ngũ cốc nguyên cám (như yến mạch, gạo lứt, quinoa…) giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường khoảng 8%.

Đặc biệt, thay khoai tây chiên bằng ngũ cốc nguyên cám giúp giảm đến 19% nguy cơ; với khoai nướng, luộc hoặc nghiền, mức giảm là 4%. Tuy nhiên, thay bằng cơm trắng lại làm tăng nguy cơ.

Rõ ràng, không phải khoai tây có hại, mà cách chế biến mới là điều đáng lưu ý: Khoai tây chiên làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, trong khi các cách chế biến khác đều gây ít tác hại.

Các tác giả kết luận: Bạn không cần loại bỏ khoai tây hoàn toàn, mà cần chú ý đến cách chế biến và thói quen ăn uống nói chung. Khoai tây luộc, nướng hay nghiền vẫn có thể phù hợp với chế độ ăn lành mạnh, nhất là nếu kết hợp với rau củ, chất béo tốt và protein. Tuy nhiên, khoai tây chiên nên được hạn chế, chỉ thỉnh thoảng mới thưởng thức, không nên dùng thường xuyên.

Tin liên quan

Gừng và bệnh tiểu đường: Nghiên cứu mới hé lộ bất ngờ!

Gừng và bệnh tiểu đường: Nghiên cứu mới hé lộ bất ngờ!

Một đánh giá hệ thống mới được công bố trên tạp chí về dược học Frontiers in Pharmacology, đã cho thấy hiệu quả của gừng đối với đường huyết, viêm, stress oxy hóa và buồn nôn khi mang thai.

Khám phá thêm chủ đề

tiểu đường Khoai tây chiên khoai tây rau củ Ngũ cốc nguy cơ mắc bệnh tiểu đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận