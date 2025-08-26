Đang ăn chè, đau quặn bụng, vào bệnh viện khám phát hiện ung thư thận

Từ phường Vũng Tàu (TP.HCM), vợ chồng ông H. đón xe lên một bệnh viện lớn ở thành phố kiểm tra, kết quả có khối u thận đúng như chẩn đoán ban đầu. “Bác sĩ nói khối u lớn lắm, phải mổ ngay. Tôi bất ngờ vì trước giờ vẫn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì”, ông H. nói.

Vợ chồng ông H. đến Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM kiểm tra một lần nữa. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy, ông Hiền có một khối u ở thận trái kích thước 6 cm, nằm ở 1/3 giữa thận, lấn sâu vào xoang thận, nghi ngờ ung thư tế bào thận, một loại ung thư thường gặp của thận.

“Nếu phẫu thuật cắt thận bán phần có nguy cơ không lấy hết được khối u do kích thước lớn, làm tổn thương các cấu trúc bên trong xoang thận như các mạch máu thận và bể thận. Do đó, phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhất là phẫu thuật nội soi cắt thận triệt căn. Với sự hỗ trợ của robot, ca phẫu thuật sẽ thuận lợi và xử lý tốt hơn các mạch máu vùng rốn thận”, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết.

Bác sĩ Cương cùng ê kíp tiến hành phẫu thuật nội soi có robot hỗ trợ cắt thận tận gốc qua ổ bụng cho ông H. Ngày đầu sau mổ, ông H. đã hồi phục, tự ngồi dậy và ăn uống ít cháo. Vết mổ nhỏ vùng bụng ít đau, được bác sĩ cho xuất viện 2 ngày sau.

Bác sĩ khám, tư vấn chăm sóc sau mổ cho ông H. trước lúc xuất viện Ảnh: BVCC

Phẫu thuật nội soi cắt thận giúp loại bỏ triệt căn ung thư

Theo thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Tân Cương, ung thư tế bào thận là loại ung thư thường gặp nhất, chiếm khoảng 85% các trường hợp ung thư thận. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng, thường được phát hiện tình cờ qua siêu âm hoặc chụp cắt lớp vi tính. Khi xuất hiện các triệu chứng như tiểu ra máu, đau hông lưng, sốt không rõ nguyên nhân, sờ thấy khối u bụng… thì ung thư đã tiến triển, có thể đã xâm lấn xung quanh thận và di căn đến hạch bạch huyết hoặc các cơ quan khác.

Phẫu thuật cắt bỏ khối u (cắt thận bán phần hoặc cắt u thận) là phương pháp điều trị hiệu quả nhất ở giai đoạn sớm, khi u kích thước nhỏ hơn 5 cm. Với những u lớn hơn 5 cm nằm sâu trong thận, gần với cuống thận như trường hợp của ông H., phẫu thuật cắt bán phần thận có nhiều nguy cơ bỏ sót tế bào ung thư ở diện cắt, chảy máu do tổn thương mạch máu lớn của thận và nhiều biến chứng sau mổ khác. Phẫu thuật nội soi cắt thận là chọn lựa phù hợp giúp loại bỏ triệt căn ung thư và giảm nguy cơ biến chứng phẫu thuật.

Với người bệnh đã cắt bỏ một quả thận như ông H., cần chú ý bảo vệ quả thận còn lại để duy trì sức khỏe. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế ăn mặn, thực phẩm nhiều đạm động vật, bổ sung rau xanh và trái cây, hạn chế rượu, bia, thuốc lá vì có thể gây hại cho thận, tập thể dục đều đặn… Tuân thủ lịch khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra chức năng thận để phát hiện sớm các bất thường, không tự ý dùng thuốc không kê đơn, thuốc nam không rõ nguồn gốc có thể làm hại thận.