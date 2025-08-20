Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Sầu riêng bổ dưỡng nhưng người mắc 4 bệnh này cần thận trọng

Thiên Lan
Thiên Lan
20/08/2025 10:40 GMT+7

Sầu riêng được mệnh danh là 'vua của các loại trái cây'. Nếu ăn với lượng phù hợp, sầu riêng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ chất lượng cao.

Sầu riêng hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy bài tiết, nuôi dưỡng não bộ và tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cải thiện tâm trạng, giấc ngủ và ổn định huyết áp, theo trang tin sức khỏe MedPark Hospital.

Sầu riêng chứa hàm lượng chất xơ cao, giúp kích thích nhu động ruột. Giàu các chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid và polyphenol, loại quả này làm chậm lão hóa và giảm nếp nhăn. Beta-carotene trong sầu riêng hỗ trợ bảo vệ thị lực, ngăn ngừa đục thủy tinh thể và thoái hóa giác mạc.

Sầu riêng bổ dưỡng nhưng người mắc 4 bệnh này cần thận trọng - Ảnh 1.

Sầu riêng chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cải thiện tâm trạng, giấc ngủ và ổn định huyết áp

Ảnh: AI

Sầu riêng còn cung cấp vitamin nhóm B như B1, B2, B3, B6 và folate giúp nuôi dưỡng não bộ, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ. Canxi trong sầu riêng giúp xương và răng chắc khỏe. Kali và chất béo không bão hòa trong sầu riêng giúp điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngoài ra, tryptophan trong sầu riêng giúp tăng sản sinh melatonin và serotonin, từ đó cải thiện giấc ngủ, giảm lo âu và nâng cao tinh thần. Vitamin C trong sầu riêng cũng hỗ trợ chức năng não và bảo vệ da khỏi tổn thương do gốc tự do.

Dù có nhiều lợi ích, nhưng các chuyên gia tại Bệnh viện MedPark (Thái Lan) khuyến cáo người mắc các bệnh sau đây cần cẩn trọng khi ăn sầu riêng.

Cắt giảm hoàn toàn tinh bột liệu có giảm được cân

Người mắc 4 bệnh này cần thận trọng khi ăn sầu riêng

Những người mắc 4 bệnh mạn tính sau đây cần cẩn trọng khi ăn sầu riêng.

  • Bệnh thận.
  • Bệnh tiểu đường.
  • Huyết áp cao.
  • Bệnh động mạch vành (dạng bệnh tim phổ biến nhất).

Lượng đường và chất béo cao trong sầu riêng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh, đặc biệt là người bệnh thận không thể đào thải kali dư thừa, dẫn đến rối loạn nhịp tim nguy hiểm. Do đó, những người này chỉ nên ăn ít, không nên ăn thường xuyên và đừng ăn mỗi ngày, theo MedPark Hospital.

Cách ăn sầu riêng lành mạnh

Để ăn sầu riêng tốt cho sức khỏe, nên giới hạn dưới 2 múi mỗi ngày (khoảng 80 g), tránh ăn cùng đồ ngọt, tinh bột, nước có ga, cũng không nên ăn vào buổi tối. Nên uống nhiều nước và duy trì vận động đều đặn để tiêu hao năng lượng dư thừa.

Xem thêm bình luận