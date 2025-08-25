Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Sau 40 tuổi: Cần tránh gì để gan, thận không suy yếu theo tuổi tác?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
25/08/2025 14:36 GMT+7

Khi bước qua tuổi 40, cơ thể dần trải qua nhiều thay đổi sinh lý, trong đó chức năng gan và thận có xu hướng suy giảm. Để kéo dài tuổi thọ, mọi người cần chú ý các thói quen hằng ngày để bảo vệ gan, thận.

Muốn giữ chức năng gan và thận ổn định theo thời gian, người sau 40 tuổi cần hạn chế những điều sau:

Món nhiều dầu mỡ, chất phụ gia

Ăn nhiều các món nhiều dầu mỡ, chẳng hạn món chiên rán, thức ăn nhanh, thịt chế biến, khiến gan làm việc quá tải, gây viêm và tích mỡ gan.

Nạp quá nhiều chất phụ gia như chất bảo quản, tạo màu, tạo ngọt, tạo hương sẽ buộc gan phải hoạt động quá tải, dễ dẫn đến tổn thương. Một số tác hại điển hình của chất phụ gia đối với gan là tăng nguy cơ viêm gan, thoái hóa mỡ gan, gây độc cho tế bào gan.

Sau 40 tuổi: Cần tránh gì để gan, thận không suy yếu theo tuổi tác? - Ảnh 1.

Người sau 40 tuổi không nên ăn quá nhiều thịt đỏ, đặc biệt là khi thịt được chế biến bằng cách chiên

ẢNH: AI

Dùng rượu bia và đường nhiều dễ gây viêm gan

Gan là cơ quan chính chịu trách nhiệm chuyển hóa rượu bia. Uống rượu bia quá mức dẫn đến viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, thậm chí ung thư gan. Đặc biệt khi bước vào tuổi trung niên, gan xử lý ethanol kém hơn nên dễ bị tổn thương hơn. Các chuyên gia khuyến nghị nên uống điều độ hoặc tốt nhất là ngừng hẳn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Trong khi đó, đường bổ sung, đặc biệt là soda, kẹo và bánh ngọt, dễ chuyển thành mỡ tích tụ trong gan, gây bệnh viêm gan nhiễm mỡ không do rượu.

Muối, protein quá nhiều

Ăn mặn gây tăng huyết áp, làm thận phải hoạt động nhiều hơn, dễ dẫn đến bệnh thận mạn tính. Nhiều người nghĩ họ ít ăn muối. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Các thực phẩm chế biến sẵn chứa muối ẩn là nguyên nhân chính khiến lượng muối nạp vào cơ thể tăng cao. Những thực phẩm này gồm mì gói, xúc xích, lạp xưởng, giò chả công nghiệp, cá hộp, mắm, dưa muối, nước tương, nước mắm hay bánh snack mặn.

Trong khi đó, chế độ ăn nhiều thịt đỏ khiến cơ thể hấp thu lượng lớn protein. Sau khi tiêu hóa, protein được phân giải thành a xít amin, sau đó tiếp tục được chuyển hóa trong gan và các mô. Quá trình chuyển hóa này sinh ra các hợp chất chứa nitơ, chủ yếu là ammoniac.

Gan tiếp tục chuyển amoniac thành ure, sau đó được thận thải ra ngoài. Do đó, ăn quá nhiều protein đều sẽ gây hại cho cả thận và gan.

Tránh lạm dụng thuốc giảm đau

Các loại thuốc giảm đau rất cần thiết để kiểm soát đau cơ, đau khớp, đau đầu, đau răng, chống viêm và hạ sốt. Thế nhưng, nếu uống thường xuyên trong thời gian dài có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, gây tổn thương thận. Người lớn tuổi, nhất là sau 40 tuổi, cần tham vấn bác sĩ và tránh tự ý dùng thuốc giảm đau lâu dài, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

