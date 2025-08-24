Nghệ dùng thế nào tốt nhất, có hại cho thận không?

Mặc dù curcumin và nghệ thường an toàn khi sử dụng, nhưng việc lạm dụng nó có thể gây nguy hiểm. Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, một trong những rủi ro khi tiêu thụ quá nhiều nghệ là gây hại thận. Nguyên nhân là do quá nhiều curcumin có thể làm tăng đáng kể nồng độ oxalat trong nước tiểu, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Những người bệnh thận nên hỏi ý kiến chuyên gia khi dùng nghệ Ảnh minh họa: AI

Vì sao nghệ có thể gây hại thận?

Curcumin là hợp chất hoạt tính sinh học chính được tìm thấy trong nghệ.

Chuyên gia dinh dưỡng Kejal Shah (Ấn Độ) chia sẻ: "Curcumin mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho cơ thể, như chống viêm, hỗ trợ sức khỏe khớp, cải thiện các vấn đề tiêu hóa...".

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích của nghệ đối với sức khỏe thận, việc cân nhắc những nhược điểm tiềm ẩn của nó, đặc biệt là đối với sức khỏe thận, cũng rất quan trọng.

Sau đây là một số lý do nghệ có thể gây hại cho thận, theo trang sức khỏe Health Shots (Ấn Độ).

Liều dùng quá mức: Mặc dù việc sử dụng nghệ trong nấu ăn nói chung là an toàn, nhưng liều lượng nghệ cao có thể gây ra vấn đề, đặc biệt là đối với những người có bệnh thận từ trước. Dùng quá nhiều curcumin có thể dẫn đến hình thành sỏi thận.

Tương tác với thuốc: Nghệ có thể tương tác với một số loại thuốc, bao gồm thuốc làm loãng máu và thuốc chống tiểu đường. Những tương tác như vậy có thể làm tăng nguy cơ biến chứng thận, đặc biệt là đối với những bệnh nhân có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Hàm lượng oxalat: Đối với những người dễ bị sỏi oxalat, tiêu thụ một lượng lớn nghệ có thể làm tăng nguy cơ này.

Lưu ý khi dùng nghệ

Những người có tiền sử bệnh thận hoặc tiền sử sỏi thận. Đang dùng thuốc ảnh hưởng đến chức năng thận..., trong những trường hợp này, việc tham khảo ý kiến chuyên gia sức khỏe trước khi bổ sung nghệ hoặc thực phẩm bổ sung curcumin vào chế độ ăn uống là rất quan trọng.

Cách sử dụng nghệ an toàn

Sử dụng trong nấu ăn: Sử dụng nghệ như một loại gia vị trong nấu ăn vừa ngon vừa có lợi. Hãy cân nhắc thêm nghệ vào súp, món hầm... để tăng hương vị và tốt cho sức khỏe. Liều dùng thông thường trong nấu ăn khoảng 1-2 gram mỗi ngày được coi là an toàn cho hầu hết mọi người.

Thực phẩm bổ sung: Nếu bạn đang cân nhắc sử dụng thực phẩm bổ sung curcumin vì những lợi ích sức khỏe tiềm năng của chúng, bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia. Họ có thể giúp hướng dẫn bạn về liều lượng phù hợp và các tương tác có thể xảy ra với bất kỳ loại thuốc nào bạn đang dùng.