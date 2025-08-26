Ngày mới với tin tức sức khỏe: Hạt chia ngâm nước dừa, lợi ích bất ngờ

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bác sĩ chỉ ra 7 sai lầm khi ăn sáng khiến bạn già nhanh; Ăn bưởi theo cách này có thể gây suy thận cấp; Các loại ngũ cốc thay cơm giúp hạ huyết áp hiệu quả...

Hạt chia ngâm nước dừa: lợi ích bất ngờ khi uống vào buổi sáng

Hạt chia ngâm nước dừa là loại thức uống tự nhiên giàu chất điện giải và khoáng chất. Uống hỗn hợp này mỗi sáng không chỉ giúp giảm cân, cải thiện hệ tiêu hóa mà còn giảm cholesterol và nhiều lợi ích khác.

Cách làm rất đơn giản, chỉ cần cho 1-2 muỗng canh hạt chia vào nước dừa rồi ngâm. Tỷ lệ là 1 muỗng hạt chia ngâm trong 150 ml nước dừa. Nếu uống liền thì ngâm trong khoảng 20-30 phút. Nếu muốn hạt chia nở đều thì ngâm 2-3 tiếng, thậm chí để qua đêm.

Nước dừa và hạt chia là sự kết hợp giàu dinh dưỡng cho cơ thể ẢNH: AI

Hạt chia khi ngâm trong nước, dù là nước lọc hay nước dừa, sẽ hấp thụ nước và hình thành lớp gel bao quanh hạt. Lớp gel này trơn và hơi dai. Hạt chia ngâm nước dừa khi đó sẽ có những lợi ích sức khỏe sau:

Giảm cân. Hạt chia giàu chất xơ hòa tan, khi ngâm sẽ tạo thành dạng gel, giúp kéo dài cảm giác no và hạn chế ăn vặt quá mức. Nghiên cứu đăng trên chuyên san Nutrition Research and Practice cho thấy bổ sung 4 gram chất xơ hòa tan mỗi ngày có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ bụng và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Da sáng mịn. Không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong, hạt chia ngâm nước dừa còn có tác dụng làm đẹp da. Hạt chia giàu chất chống ô xy hóa, đặc biệt là a xít caffeic và quercetin, giúp chống lại các gốc tự do gây lão hóa da.

Trong khi đó, nước dừa chứa cytokinin, một loại hoóc môn thực vật có khả năng làm chậm quá trình lão hóa và thúc đẩy sự tái tạo tế bào. Sự kết hợp này cải thiện độ đàn hồi và mang lại làn da sáng mịn tự nhiên.

Cẩn thận: Ăn bưởi theo cách này có thể gây suy thận cấp!

Nhiều người lớn tuổi thường phải dùng thuốc tim mạch hoặc huyết áp. Tuy nhiên, một số loại thực phẩm dù tốt với người bình thường, lại có thể gây tương tác nguy hiểm với thuốc, ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị và an toàn.

Đặc biệt, loại quả nổi tiếng "tối kỵ" với thuốc tim và huyết áp là bưởi.

Bưởi và nước ép bưởi là thực phẩm phổ biến nhất cần tránh nếu bạn đang dùng một số loại thuốc tim mạch. Chúng có thể tương tác với statin, thuốc hạ cholesterol, thuốc chẹn kênh canxi, thuốc điều trị huyết áp cao.

Đang dùng một số loại thuốc, cần lưu ý khi ăn bưởi Ảnh: AI

Ăn bưởi có thể làm chậm khả năng phân hủy các loại thuốc này của cơ thể và làm tăng nồng độ thuốc trong máu. Điều này có thể gây đau cơ, chóng mặt và huyết áp thấp nguy hiểm.

Đặc biệt, với statin, nó có thể làm tăng nồng độ thuốc trong máu và dẫn đến phân hủy cơ hoặc tiêu cơ vân, từ đó có thể dẫn đến suy thận cấp, cô Kristine Dilley, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm y tế Wexner Đại học Bang Ohio (Mỹ) cảnh báo.

Cô Kristine Dilley khuyên nếu đang dùng những loại thuốc kể trên, nên nói chuyện với bác sĩ trước khi ăn bưởi vì ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể gây ra tác dụng phụ.

Các loại ngũ cốc thay cơm giúp hạ huyết áp hiệu quả

Với người bị huyết áp cao, kiểm soát tốt huyết áp sẽ ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng như tim mạch, đột quỵ và suy thận. Ngoài tập thể dục và dùng thuốc, ăn ngũ cốc nguyên hạt cũng giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Khác với ngũ cốc tinh chế, ngũ cốc nguyên hạt chứa cả lớp cám, mầm và nội nhũ. Nhờ vậy, hạt ngũ cốc giữ lại hầu hết dưỡng chất. Trong khi đó, ngũ cốc tinh chế đã loại lớp cám và mầm, chỉ còn lại nội nhũ. Phần nội nhũ này chủ yếu là tinh bột, được xay nhuyễn thành tinh bột trắng.

Gạo lứt có lợi cho cả người bị tiểu đường và huyết áp cao ẢNH: AI

Ngũ cốc nguyên hạt chứa lượng lớn chất xơ, kali, magiê, folate, sắt và selenium. Tất cả đều cần thiết cho chức năng lưu thông máu và giảm huyết áp. Ngoài ra, chất xơ hòa tan còn giúp điều tiết insulin và giảm phản ứng viêm trong mạch máu.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm huyết áp hiệu quả nhất gồm:

Yến mạch, lúa mạch. Nếu ăn hằng ngày, lượng beta-glucan dồi dào trong yến mạch có thể giảm huyết áp tâm thu khoảng 2-3 mmHg. Trong khi đó, lúa mạch chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, có tác dụng hỗ trợ huyết áp và kiểm soát đường huyết.

Gạo lứt. Gạo lứt chứa nhiều magiê, góp phần điều chỉnh nhịp tim và làm giãn thành mạch. Ngoài ra, khi vào ruột, protein trong gạo lứt sẽ được tiêu hóa và giải phóng ra các peptide sinh học. Nghiên cứu cho thấy các peptide từ protein gạo lứt có khả năng ức chế men chuyển angiotensin, tương tự cơ chế của thuốc hạ huyết áp nhóm ACEi.

Diêm mạch, lúa mì nguyên cám. Diêm mạch cung cấp protein hoàn chỉnh và lượng kali cao, có lợi cho thận và điều hòa áp lực nội môi. Trong khi đó, lúa mì nguyên cám và các món làm từ loại lúa mì này giàu lignan và chất kháng viêm, có tác dụng gia tăng độ đàn hồi động mạch, nhờ đó giảm huyết áp.