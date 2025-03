Lợi ích bất ngờ của nước nha đam - hạt chia ngày nắng nóng

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Saurabh Sethi, chuyên gia được đào tạo tại Đại học Harvard và Stanford (Mỹ), tiết lộ lợi ích tuyệt vời khi bạn uống nước nha đam - hạt chia mỗi ngày.

Lợi ích của nước hạt chia - nha đam

Tăng cường độ ẩm: Độ ẩm rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, nhất là khi thời tiết nắng nóng, và thức uống này là giải pháp tuyệt vời để cấp nước. Hạt chia có thể hấp thụ nước gấp 12 lần trọng lượng, có nghĩa là nước hạt chia giúp cơ thể đủ nước hiệu quả trong suốt cả ngày. Duy trì đủ nước giúp giải độc và đảm bảo các cơ quan hoạt động tối ưu.

Đồ uống tuyệt vời này kết hợp đầy đủ lợi ích của nha đam và hạt chia, chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và hàm lượng chất xơ cao, cung cấp một lượng nước dồi dào và nhiều lợi ích cho sức khỏe ẢNH MINH HỌA: AI

Tiêu hóa tốt hơn. Hạt chia chứa 40% chất xơ, gồm chất xơ hòa tan và không hòa tan. Khi ngậm nước, chúng tạo thành chất giống như gel, hỗ trợ tiêu hóa bằng cách làm mềm phân, giúp phân di chuyển và nhuận trường tốt hơn. Ngoài ra, nha đam làm dịu đường tiêu hóa, giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa, theo tờ Times of India.

Nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Bác sĩ Sethi cho biết: Chất xơ trong hạt chia hoạt động như một loại prebiotic - hợp chất nuôi dưỡng lợi khuẩn trong ruột. Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh rất cần cho quá trình tiêu hóa, chức năng miễn dịch và cả sức khỏe tinh thần. Uống nước hạt chia mỗi ngày có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống để thiết lập lại sức khỏe đường ruột.

Làm chậm quá trình hấp thụ đường. Bác sĩ Sethi giải thích: Gel hạt chia có tác dụng như rào cản trong đường tiêu hóa. Rào cản này làm chậm quá trình phân hủy carbohydrate, do đó ngăn ngừa đường huyết tăng đột biến sau bữa ăn, giúp ổn định lượng đường trong máu.

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Nha đam và hạt chia đều có tác dụng có lợi cho tim mạch. Hạt chia có tác dụng làm giảm huyết áp và cholesterol - những yếu tố quan trọng giúp hệ thống tim mạch khỏe mạnh. Một nghiên cứu tại Đại học bang Oregon (Mỹ) còn phát hiện uống hạt chia có thể giúp hạ huyết áp.

Nghiên cứu còn phát hiện uống hạt chia có thể giúp hạ huyết áp ẢNH MINH HỌA: AI

Hạt chia là nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời. Nó có axit chlorogenic, axit caffeic, myricetin, quercetin và kaempferol có tác dụng bảo vệ tim, gan, cùng với đặc tính chống lão hóa và chống ung thư.

Ngoài ra, uống nước nha đam - hạt chia có thể làm đẹp da, duy trì độ đàn hồi và độ ẩm cho da, giảm vết thâm, mụn và nếp nhăn bằng cách thúc đẩy sản xuất collagen, chống lão hóa.

Nên uống lúc nào là tốt nhất?

Thưởng thức loại đồ uống này trước bữa sáng có thể tạo nên một giai điệu tích cực cho cả ngày, giúp bạn bổ sung hoàn hảo vào thói quen buổi sáng của mình.

Uống đồ uống này khi bụng đói cũng giúp kiểm soát cân nặng. Chất xơ hòa tan trong hạt chia làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp no lâu. Nước ép nha đam cũng giúp cảm thấy no, theo Times of India.