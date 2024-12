Có một món ăn giúp giảm cả huyết áp cao và lượng đường trong máu

Theo trang tin y tế WebMD, bí ngô chứa lượng đường và carbohydrate vừa phải, và có chỉ số đường huyết là 51 nên không làm tăng vọt lượng đường trong máu, theo trang tin sức khỏe Health Digest.

Đáng chú ý, bí ngô là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, với 1 chén nấu chín cung cấp 6,6 gram chất xơ, trong khi chỉ có 4 gram đường và 22 gram carbohydrate.

Bí ngô rất giàu kali, có tác dụng làm giảm huyết áp Ảnh: Pexels

Cô Destini Moody, chuyên gia dinh dưỡng thể thao đang làm việc tại Mỹ, chia sẻ: Bí ngô có nhiều chất xơ, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa. Chúng cũng rất tốt cho những người bị kháng insulin hoặc tiểu đường vì mặc dù chúng có bột như khoai tây, nhưng không làm tăng lượng đường trong máu như khoai tây.

Rất tốt cho bệnh nhân huyết áp cao

Không chỉ vậy, bí ngô cũng có thể có lợi cho huyết áp và sức khỏe tim mạch nói chung. Chuyên gia Moody giải thích: Cũng như các loại rau củ màu cam như cà rốt và khoai lang, bí ngô có hàm lượng cao của beta-carotene - chất chống oxy hóa đã được khoa học chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách tác động lên những gien làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim.

Nghiên cứu đánh giá năm 2021 trên tạp chí khoa học Heliyon đã kết luận rằng bổ sung cả alpha-carotene và beta-carotene vào chế độ ăn giúp bệnh nhân huyết áp cao giảm huyết áp, theo Health Digest.

Nấu súp là cách tốt nhất để giữ lại các chất dinh dưỡng trong bí Ảnh: Pexels

Trong khi đó, nghiên cứu đánh giá năm 2023 trên tạp chí khoa học Journal of the American Heart Association còn phát hiện những bệnh nhân huyết áp cao có nồng độ cao của các carotenoid như beta-carotene đã giảm nguy cơ tử vong do bệnh.

Đặc biệt, bí ngô còn rất giàu kali - cũng có tác dụng làm giảm huyết áp. Theo cô Jenna Volpe, chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Trung tâm dinh dưỡng Whole-istic Living (Mỹ), 1 chén bí ngô nấu chín cung cấp gần 20% nhu cầu kali hằng ngày.

Cô Jenna Volpe nói thêm, tiêu thụ bí ngô vài lần một tuần có thể giúp tăng đáng kể lượng kali trong chế độ ăn uống, từ đó giúp duy trì huyết áp cân bằng một cách tự nhiên.

Chuyên gia Moody khuyên trong số các món ăn làm từ bí ngô, nấu món súp là cách tốt nhất để giữ lại các chất dinh dưỡng trong bí.