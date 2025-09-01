Ngồi liên tục bao lâu thì bắt đầu gây hại cho cột sống?

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san BMC Public Health phát hiện chỉ cần ngồi liên tục trên 4 giờ/ngày là đủ để làm làm tăng nguy cơ đau cổ. Nguy cơ này sẽ tăng cao hơn nếu ngồi tới 6 giờ liên tục. Điều này đặc biệt đúng với dân văn phòng hoặc làm việc bằng máy tính. Khi đó, tư thế cúi đầu nghiêng về phía trước gây áp lực rất lớn lên cổ, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Ngồi lâu sẽ làm tăng áp lực lên các đĩa đệm cột sống ẢNH: AI

Nguy cơ thấp nhất thuộc về những người ngồi dưới quá 30 phút/lần. Điều này cho thấy cứ sau mỗi 30 phút ngồi liên tục thì nên đứng dậy hoặc di chuyển nhẹ nhàng để giảm nguy cơ tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Khi ngồi lâu với cùng một tư thế, lực ép lên đĩa đệm cột sống tăng lên đáng kể, thậm chí gấp đôi so với khi đứng. Điều này làm tăng khả năng thoái hóa hoặc lồi đĩa đệm, thậm chí thoát vị đĩa đệm.

Ngoài ra, cơ vùng thắt lưng bắt đầu căng cứng qua thời gian. Một số nghiên cứu ghi nhận chỉ sau 4,5 giờ ngồi liên tục, độ cứng của cơ lưng dưới tăng thêm hơn 15%. Cơ bị cứng tức là giảm độ linh hoạt, dễ xuất hiện co thắt hoặc đau nhức.

Máu cũng lưu thông kém khi ngồi lâu. Tình trạng này thường gặp ở vùng mông và chân, thậm chí có thể dẫn đến hiện tượng sưng phù, tê chân hoặc nguy cơ hình thành cục máu đông.

Ngoài ra, tư thế ngồi cũng góp phần làm gia tăng áp lực lên cột sống. Tư thế ngồi khập khiễng, cúi lưng hoặc gù lưng sẽ tạo thêm áp lực không đều lên các đĩa đệm và dây chằng cột sống. Hệ quả là dẫn đến đau lưng dưới, mỏi cơ kéo dài, thậm chí gây lệch cột sống nếu duy trì trong thời gian dài.

Ngồi nhiều không chỉ gây áp lực lên cột sống mà còn dẫn đến nhiều hệ quả khác. Trên thực tế, nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy ngồi hơn 8 tiếng/ngày mà không vận động đủ nhiều có thể làm tăng rủi ro tử vong. Thậm chí, ngồi nhiều, ít vận động còn được so sánh với tác hại của béo phì hoặc hút thuốc. Không chỉ vậy, lối sống ít vận động còn tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, ung thư và suy giảm nhận thức.

Các chuyên gia khuyến nghị không nên ngồi một chỗ liên tục quá 30 phút. Đứng dậy, duỗi người, đi lại hoặc làm vài động tác nhẹ giúp giảm đáng kể tác hại của ngồi nhiều.

Những người ngồi nhiều cũng có thể dùng bàn đứng và ghế có thiết kế hỗ trợ tư thế đúng. Họ nên thay đổi tư thế ngồi thường xuyên, tránh ngồi cố định quá lâu, theo Verywellfit.