Trước khi chạy bộ, cần tránh các loại thực phẩm sau

Nếu chọn sai thực phẩm, cơ thể có thể trở nên nặng nề, đầy bụng, khó chịu và làm giảm sức bền khi chạy bộ, theo tờ Hindustan Times.

Ông Francis Paras, huấn luyện viên thể hình tại Mỹ, đã chia sẻ các loại thực phẩm nên tránh trước khi chạy, giúp người tập duy trì thể lực ổn định và hạn chế những sự cố không mong muốn.

Đồ chiên rán

Các món chiên nhiều dầu mỡ khiến quá trình tiêu hóa chậm lại, làm chân trở nên nặng nề và giảm tốc độ chạy.

Nếu vẫn muốn có món ăn giòn rụm, người tập có thể chọn khoai tây chiên bằng nồi chiên không dầu.

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu nành, đậu đỏ hay đậu đen cũng không phù hợp trước khi chạy vì dễ gây đầy hơi và khó tiêu.

Thay vì ăn đậu, một quả chuối sẽ là nguồn năng lượng nhanh, giúp cơ thể sẵn sàng vận động mà không lo rối loạn tiêu hóa.

Những loại rau xanh giàu chất xơ như bông cải xanh, bắp cải... là thực phẩm lành mạnh. Tuy nhiên, ăn ngay trước khi chạy, có thể gây khó chịu cho dạ dày Ảnh: AI

Bông cải xanh, bắp cải, cải xoăn

Những loại rau xanh giàu chất xơ như bông cải xanh, bắp cải và cải xoăn là thực phẩm lành mạnh. Tuy nhiên, nếu ăn ngay trước khi chạy, chúng lại có thể gây khó chịu cho dạ dày do lượng chất xơ cao.

Ngũ cốc và yến mạch nhiều chất xơ

Ngũ cốc nguyên hạt và yến mạch giàu chất xơ cũng được khuyên không nên ăn quá gần giờ chạy. Ăn những thực phẩm này sát giờ tập có thể gây đầy bụng.

Thức ăn cay

Thức ăn cay là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ợ nóng và cảm giác nóng rát ở ngực. Ăn thực phẩm cay trước khi chạy bộ sẽ làm người tập khó chịu và giảm hiệu suất.

Thức ăn có nhiều chất béo

Thức ăn giàu chất béo cần nhiều thời gian để tiêu hóa, dễ tạo cảm giác ì ạch và gây khó chịu trong lúc chạy.

Nước ngọt

Nước ngọt làm tăng cảm giác đầy hơi, gây ợ hơi, khiến việc hít thở khi chạy khó khăn hơn.

Người tập nên chọn nước lọc hoặc dung dịch điện giải để bổ sung nước và khoáng chất cần thiết.

Bỏ bữa

Cuối cùng, bỏ bữa hoàn toàn trước khi chạy bộ là thói quen không tốt. Chạy khi bụng đói có thể khiến cơ thể chóng mặt, mệt mỏi và giảm hiệu suất.

