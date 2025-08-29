Ngày mới với tin tức sức khỏe: Nước mía có những lợi ích gì?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bài tập nào tốt nhất để trị chứng mất ngủ cho người lớn tuổi?; 5 dấu hiệu buổi sáng cảnh báo thận đang âm thầm tổn thương; Mẹo đơn giản giúp tăng tuổi thọ...

Thỉnh thoảng 1 ly nước mía: Điều gì xảy ra cho gan và thận?

Một loại đồ uống được nhiều người yêu thích là nước mía. Tuy nhiều đường nhưng nó vẫn mang lại một số lợi ích cho sức khỏe một cách đáng ngạc nhiên.

Từ lâu, nước mía đã được sử dụng như thuốc lợi tiểu tự nhiên, từ đó giúp ngăn ngừa viêm đường tiết niệu (UTI) bằng cách loại bỏ vi khuẩn ra khỏi bàng quang.

Tác dụng lợi tiểu của nước mía giúp thận đào thải chất thải hiệu quả hơn, giúp giảm sự hình thành sỏi thận và làm dịu tình trạng UTI.

Tính kiềm của nước mía giúp duy trì cân bằng độ pH trong cơ thể và hỗ trợ đào thải độc tố Ảnh: AI

Căn bệnh thường gây đau rát, khó chịu này chủ yếu ảnh hưởng đến đường tiết niệu dưới, đặc biệt là bàng quang và niệu đạo. Tuy nhiên, mầm bệnh có thể di chuyển lên thận, gây viêm bể thận - một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu không được điều trị đúng cách, có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng liên quan đến chức năng thận, dẫn đến viêm và tổn thương mô thận.

Nước mía ngăn ngừa được UTI là nhờ có chứa chất chống oxy hóa polyphenol và anthocyanin - giúp bảo vệ niêm mạc bàng quang khỏi sự tấn công của vi khuẩn.

Một số nghiên cứu cho thấy những thực phẩm giàu polyphenol và anthocyanin có thể giúp giảm nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của UTI.

Nước mía được coi là một loại thuốc bổ gan, hỗ trợ giải độc gan, cải thiện sức khỏe tổng thể của gan và duy trì chức năng tối ưu.

5 dấu hiệu buổi sáng cảnh báo thận đang âm thầm tổn thương

Thận là cơ quan quan trọng giúp lọc chất thải, cân bằng điện giải và sản xuất các hoóc môn điều hòa huyết áp cũng như tạo hồng cầu.

Tuy nhiên, khi chức năng thận bắt đầu suy giảm, cơ thể có thể phát tín hiệu qua những dấu hiệu rất âm thầm, đặc biệt là vào buổi sáng. Nhận biết sớm các biểu hiện này có thể giúp phát hiện và điều trị tổn thương thận kịp thời, trước khi bệnh tiến triển nặng hơn.

Theo các chuyên gia từ hệ thống bệnh viện Garnet Health của Mỹ, có 5 dấu hiệu phổ biến nhất vào buổi sáng có thể liên quan đến tổn thương thận.

Có một số dấu hiệu buổi sáng cảnh báo thận đang âm thầm tổn thương Ảnh minh họa: AI

Sưng mặt vào buổi sáng. Tình trạng sưng quanh mắt hoặc khuôn mặt ngay sau khi ngủ dậy là biểu hiện điển hình của phù do thận. Khi thận bị tổn thương, chúng có thể rò rỉ albumin ra nước tiểu, khiến lượng protein trong máu giảm, làm chất lỏng dễ thoát ra ngoài mạch máu và tích tụ ở các mô mềm. Nếu sưng quanh mắt kèm theo nước tiểu sủi bọt, tăng cân nhanh hoặc huyết áp cao, cần kiểm tra chức năng thận.

Nước tiểu có bọt. Nước tiểu có nhiều bọt và bọt không tan nhanh có thể là dấu hiệu cơ thể đang thải ra quá nhiều protein - tình trạng được gọi là protein niệu. Đây là một trong những dấu hiệu sớm nhất của tổn thương tại cầu thận - bộ phận lọc máu của thận. Trong khi một số nguyên nhân như mất nước hay đi tiểu mạnh cũng có thể gây bọt tạm thời, nếu gặp hiện tượng này kéo dài, cần làm xét nghiệm nước tiểu và chức năng thận.

Mẹo đơn giản giúp tăng tuổi thọ

Nhiều người nghĩ để sống khỏe, kéo dài tuổi thọ cần đến công nghệ hiện đại, thực phẩm chức năng đắt tiền hay những dịch vụ chăm sóc xa xỉ.

Tuy nhiên, việc duy trì một số thói quen cơ bản trong đời sống hằng ngày mới là nền tảng giúp con người kéo dài tuổi thọ và cải thiện sức khỏe toàn diện.

Đi bộ mỗi ngày. Hoạt động thể chất giúp cơ thể vận hành trơn tru và bền bỉ hơn, theo ông S. Jay Olshansky, giáo sư dịch tễ học tại Đại học Illinois, Chicago (Mỹ).

Khoa học đã nhiều lần khẳng định vận động như đi bộ mang lại hiệu quả duy trì chức năng cả về thể chất lẫn trí tuệ.

Khoa học nhiều lần khẳng định vận động như đi bộ mang lại hiệu quả duy trì chức năng cả về thể chất lẫn trí tuệ Ảnh: AI

Một nghiên cứu công bố năm 2023 trên tạp chí GeroScience cho thấy, đi bộ là thói quen hằng ngày phổ biến của những người sống thọ.

Việc đi bộ không chỉ giúp cải thiện huyết áp, đường huyết, cholesterol mà còn hỗ trợ sức khỏe xương, giảm nguy cơ té ngã, đồng thời tăng chất lượng giấc ngủ và tinh thần.

Ăn nhiều trái cây và rau củ. Những người trên 80 tuổi nhưng trí nhớ vẫn sắc bén như người trẻ, thường có điểm chung là ăn uống khoa học.

Điểm chung của các chế độ ăn tốt cho sức khỏe thường bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, trái cây, các loại hạt, đậu, sữa ít béo, cá, thịt gia cầm nạc và dầu thực vật.

Ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm. Ngủ đủ và chất lượng có ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ. Một nghiên cứu năm 2024 trên hơn 170.000 người trưởng thành cho thấy nam giới ngủ đủ từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm có thể sống lâu hơn 5 năm, phụ nữ lâu hơn 2,5 năm so với những người thiếu ngủ.