Bác sĩ: Ăn uống thế nào để bảo vệ hệ tiêu hóa, tim mạch trong kỳ nghỉ lễ?

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Kiều Xuân Thy, Phó trưởng Cơ sở 3, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết một chế độ dinh dưỡng khoa học trong kỳ nghỉ lễ không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn góp phần duy trì nhịp sinh học, hạn chế sự bùng phát của nhiều bệnh mạn tính. Đặc biệt, người có bệnh nền như những người mắc bệnh tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, hen phế quản, bệnh gan thận hay rối loạn lipid máu… thường dễ gặp biến chứng khi thay đổi môi trường và sinh hoạt.
Ăn uống khoa học để bảo vệ hệ tiêu hóa và tim mạch
Bác sĩ Xuân Thy chia sẻ một số lưu ý cho chế độ ăn khoa học trong kỳ nghỉ:
- Không bỏ bữa sáng: Đây là bữa ăn quan trọng giúp duy trì năng lượng suốt cả ngày, đặc biệt đối với người cao tuổi và bệnh nhân tiểu đường.
- Ăn chín, uống sôi: Tuyệt đối tránh các món tái, sống, hải sản không rõ nguồn gốc để hạn chế nguy cơ rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm.
- Bổ sung rau xanh và trái cây: Giúp cung cấp vitamin, chất xơ, hạn chế táo bón và tăng cường sức đề kháng.
- Uống đủ nước: Uống 1,5-2 lít nước/ngày, có thể tăng hơn nếu đi lại ngoài trời nắng nóng. Tránh lạm dụng nước ngọt có gas và rượu bia.
- Chuẩn bị đồ ăn nhẹ lành mạnh: Hạt, trái cây sấy, sữa chua hoặc bánh mì nguyên cám để sử dụng khi di chuyển đường dài hoặc khi chưa kịp dùng bữa.
Chế độ ăn uống phù hợp từng bệnh
- Người tăng huyết áp, tim mạch: Ăn nhạt, tránh rượu bia, không vận động quá sức.
- Người bệnh tiểu đường: Không bỏ bữa, hạn chế tinh bột và đồ ngọt; mang theo kẹo nhỏ để phòng ngừa hạ đường huyết.
- Người hen phế quản, bệnh phổi: Mang theo thuốc xịt cắt cơn, tránh môi trường ô nhiễm, khói bụi.
- Người bệnh gan, dạ dày: Hạn chế bia rượu, thức ăn dầu mỡ, cay chua để tránh kích ứng.
Vận động và nghỉ ngơi hợp lý trong kỳ nghỉ lễ
Kỳ nghỉ lễ thường đi kèm với nhiều hoạt động ngoài trời như leo núi, tắm biển, đi bộ đường dài. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe, cần duy trì nguyên tắc vận động phù hợp như duy trì luyện tập hàng ngày như đi bộ, tập nhẹ 20-30 phút để duy trì sự dẻo dai, tăng cường lưu thông máu. Khi di chuyển đường dài: nên đứng dậy, vận động nhẹ hoặc xoay trở tay chân sau mỗi 1-2 giờ để phòng huyết khối tĩnh mạch sâu.
Không vận động quá sức như tránh leo núi cao, bơi xa, lặn biển nếu có bệnh nền tim mạch hoặc hô hấp. Ngủ đủ giấc, không nên thức khuya quá nhiều, để cơ thể phục hồi sức khỏe và tăng cường sức đề kháng.
Mang thuốc đầy đủ và uống đúng liều
Ngoài ra, bác sĩ Thy khuyến cáo nên chuẩn bị đủ thuốc đang sử dụng cho cả kỳ nghỉ, thậm chí nên mang dư vài ngày để phòng trường hợp kéo dài chuyến đi hoặc thất lạc. Uống thuốc đúng giờ, tuyệt đối không ngưng thuốc dù cảm thấy khỏe. Sắp xếp thuốc trong hộp có nhãn rõ ràng, tránh nhầm lẫn khi dùng.
Mang theo hồ sơ y tế cơ bản: Bản tóm tắt bệnh án, đơn thuốc gần nhất, thẻ bảo hiểm y tế, ghi chú số điện thoại bác sĩ điều trị hoặc người thân để liên lạc khi cần.
"Nếu có các biểu hiện như đau ngực, khó thở, chóng mặt, sốt cao, tiêu chảy nhiều lần… cần đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không tự ý tăng liều thuốc hoặc dùng thêm thuốc lạ mà không có chỉ định của bác sĩ", bác sĩ lưu ý.
