Bác sĩ: Ăn uống thế nào để bảo vệ hệ tiêu hóa, tim mạch trong kỳ nghỉ lễ?

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Kiều Xuân Thy, Phó trưởng Cơ sở 3, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết một chế độ dinh dưỡng khoa học trong kỳ nghỉ lễ không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn góp phần duy trì nhịp sinh học, hạn chế sự bùng phát của nhiều bệnh mạn tính. Đặc biệt, người có bệnh nền như những người mắc bệnh tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, hen phế quản, bệnh gan thận hay rối loạn lipid máu… thường dễ gặp biến chứng khi thay đổi môi trường và sinh hoạt.

Ăn uống khoa học để bảo vệ hệ tiêu hóa và tim mạch

Bác sĩ Xuân Thy chia sẻ một số lưu ý cho chế độ ăn khoa học trong kỳ nghỉ:

- Không bỏ bữa sáng: Đây là bữa ăn quan trọng giúp duy trì năng lượng suốt cả ngày, đặc biệt đối với người cao tuổi và bệnh nhân tiểu đường.

- Ăn chín, uống sôi: Tuyệt đối tránh các món tái, sống, hải sản không rõ nguồn gốc để hạn chế nguy cơ rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm.

- Bổ sung rau xanh và trái cây: Giúp cung cấp vitamin, chất xơ, hạn chế táo bón và tăng cường sức đề kháng.

- Uống đủ nước: Uống 1,5-2 lít nước/ngày, có thể tăng hơn nếu đi lại ngoài trời nắng nóng. Tránh lạm dụng nước ngọt có gas và rượu bia.

- Chuẩn bị đồ ăn nhẹ lành mạnh: Hạt, trái cây sấy, sữa chua hoặc bánh mì nguyên cám để sử dụng khi di chuyển đường dài hoặc khi chưa kịp dùng bữa.

ẢNH MINH HỌA: AI

Chế độ ăn uống phù hợp từng bệnh

- Người tăng huyết áp, tim mạch: Ăn nhạt, tránh rượu bia, không vận động quá sức.

- Người bệnh tiểu đường: Không bỏ bữa, hạn chế tinh bột và đồ ngọt; mang theo kẹo nhỏ để phòng ngừa hạ đường huyết.

- Người hen phế quản, bệnh phổi: Mang theo thuốc xịt cắt cơn, tránh môi trường ô nhiễm, khói bụi.

- Người bệnh gan, dạ dày: Hạn chế bia rượu, thức ăn dầu mỡ, cay chua để tránh kích ứng.

Vận động và nghỉ ngơi hợp lý trong kỳ nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ thường đi kèm với nhiều hoạt động ngoài trời như leo núi, tắm biển, đi bộ đường dài. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe, cần duy trì nguyên tắc vận động phù hợp như duy trì luyện tập hàng ngày như đi bộ, tập nhẹ 20-30 phút để duy trì sự dẻo dai, tăng cường lưu thông máu. Khi di chuyển đường dài: nên đứng dậy, vận động nhẹ hoặc xoay trở tay chân sau mỗi 1-2 giờ để phòng huyết khối tĩnh mạch sâu.

Không vận động quá sức như tránh leo núi cao, bơi xa, lặn biển nếu có bệnh nền tim mạch hoặc hô hấp. Ngủ đủ giấc, không nên thức khuya quá nhiều, để cơ thể phục hồi sức khỏe và tăng cường sức đề kháng.