Sức khỏe

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Uống cà phê cùng trà có tốt?

M.Phúc
M.Phúc
30/08/2025 00:10 GMT+7

'Nhiều người thường uống cà phê với ly trà bên cạnh. Tuy nhiên, kết hợp uống cà phê và uống trà như vậy liệu có tốt cho sức khỏe?'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Người bệnh gout nên và không nên ăn gì?; Thời điểm nào trong ngày là tốt nhất để uống nước hạt chia?; Loại quả quen thuộc giúp ngăn ngừa ung thư, tăng cường miễn dịch...

Uống cà phê cùng với ly trà bên cạnh: Chuyên gia nói gì?

Nhiều người không thể uống cà phê mà thiếu bình trà nóng hoặc ly trà đá bên cạnh. Tuy nhiên, kết hợp uống cà phê và uống trà như vậy liệu có tốt cho sức khỏe?

Thực tế, nhiều sản phẩm bổ sung hiện nay cũng kết hợp chiết xuất trà xanh và caffeine - thành phần chính trong cà phê. Nhiều nghiên cứu đã tìm hiểu về những tác động cộng hưởng đối với sức khỏe của thói quen uống cà phê phổ biến này.

Chuyên gia Sarah Jividen, chuyên về chấn thương thần kinh và đột quỵ tại Trung tâm Y tế Đại học Los Angeles và tiến sĩ - dược sĩ Kristie Reed, thành viên Hội đồng y khoa của Mỹ, sẽ giải thích những lợi ích kép của sự kết hợp giữa cà phê và trà.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: - Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa cà phê và trà sẽ mang lại lợi ích kép, nhưng cũng cần lưu ý liều lượng

Ảnh: AI

Tăng sự tập trung mà không gây bồn chồn. Cà phê giúp tỉnh táo và duy trì sự tập trung. Trong khi đó, trà xanh chứa L-theanine có thể làm dịu tinh thần và giảm căng thẳng. Khi dùng cùng nhau, hai chất này bổ sung cho nhau, giúp nâng cao sự chú ý và cải thiện tâm trạng mà không gây cảm giác bồn chồn như khi uống nhiều cà phê.

Bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Catechin trong trà xanh là chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ tế bào khỏi những tổn hại do ô nhiễm, căng thẳng và lão hóa. Khi kết hợp với caffeine trong cà phê, khả năng bảo vệ này có thể được tăng cường, góp phần giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 30.8.

Loại quả quen thuộc giúp ngăn ngừa ung thư, tăng cường miễn dịch

Bí hồ lô (hay bí rợ) giàu chất xơ, vitamin, kali và một số chất chống oxy hóa. Nó cũng có lợi cho sức khỏe tim mạch, làm đẹp da, tăng cường hệ miễn dịch và nhiều lợi ích khác.

Giảm nguy cơ ung thư. Bí đỏ hồ lô chứa nhiều vitamin A và C, chất chống oxy hóa beta-carotene, giúp bảo vệ cơ thể khỏi ung thư. Một nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ nhiều beta-carotene và vitamin A có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư phổi ở người không hút thuốc.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm còn gợi ý rằng các hợp chất trong bí đỏ hồ lô có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú, ung thư hắc tố (melanoma) và bệnh bạch cầu. Tuy nhiên, cần thêm các nghiên cứu trên người để xác nhận điều này.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: - Ảnh 2.

Bí hồ lô giàu chất xơ, vitamin, kali và một số chất chống oxy hóa

Ảnh: AI

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Các loại rau củ có màu vàng và cam, như bí đỏ hồ lô, được biết đến là có lợi cho tim vì chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ tốt cho tim mạch.

Một nghiên cứu cho thấy việc tăng lượng rau củ vàng hoặc cam trong chế độ ăn hằng ngày giúp giảm 23% nguy cơ tử vong do bệnh tim. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 30.8.

Thời điểm nào trong ngày là tốt nhất để uống nước hạt chia?

Hạt chia được coi là một trong những siêu thực phẩm giàu dinh dưỡng và ngày càng được nhiều người ưa chuộng.

Hạt chia chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, giàu protein, omega 3 và chất chống oxy hóa.

Một trong những cách đơn giản và phổ biến nhất để sử dụng hạt chia là ngâm trong nước để tạo thành một loại thức uống vừa giải khát vừa hỗ trợ sức khỏe.

Nước hạt chia không chỉ giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ hệ tiêu hóa mà còn mang lại nguồn năng lượng bền vững cho cơ thể.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: - Ảnh 3.

Hạt chia chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, giàu protein, omega 3 và chất chống oxy hóa

Ảnh: AI

Theo bà Archana Batra, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, uống nước hạt chia vào buổi sáng, đặc biệt khi bụng đang rỗng, là cách tốt nhất để tận dụng lợi ích của loại hạt này.

Sau một đêm dài, cơ thể thường thiếu nước và cần một sự khởi động nhẹ nhàng để thúc đẩy trao đổi chất.

Nước hạt chia khi được uống vào buổi sáng sẽ giúp bù nước, đồng thời kích hoạt quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ hơn, tạo nền tảng cho một ngày làm việc hiệu quả và lành mạnh.

Nhờ chứa nhiều chất xơ hòa tan, hạt chia khi gặp nước sẽ nở ra, tạo cảm giác no lâu và hạn chế cơn thèm ăn. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người đang muốn kiểm soát cân nặng.

Việc duy trì cảm giác no vào buổi sáng giúp giảm bớt tình trạng ăn vặt giữa buổi, đồng thời hỗ trợ quá trình giảm cân một cách tự nhiên mà không gây cảm giác đói hay thiếu thốn năng lượng.

Không chỉ giúp kiểm soát cân nặng, nước hạt chia còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động nhịp nhàng hơn.

Lớp gel hình thành từ chất xơ hòa tan có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa, nhờ đó năng lượng được giải phóng ổn định thay vì tăng vọt rồi sụt giảm nhanh chóng. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

