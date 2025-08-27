Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Uống cà phê vào thời điểm này, bạn có thể 'hối hận'!

Thiên Lan
Thiên Lan
27/08/2025 17:27 GMT+7

Với nhiều người, cà phê buổi sáng là thói quen không thể thiếu để bắt đầu ngày mới đầy năng lượng.

Một số người khác lại chọn uống cà phê vào buổi trưa để tránh cơn buồn ngủ sau bữa ăn. Trong khi đó, những người cần làm việc hoặc học tập ban đêm thường tìm đến cà phê buổi tối như "trợ thủ" giúp duy trì sự tỉnh táo đến khuya.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học iScience đã cảnh báo có một thời điểm mà việc tiêu thụ cà phê có thể khiến bạn "hối hận", theo trang tin y khoa Medical Express.

Uống cà phê vào thời điểm này, bạn có thể 'hối hận'! - Ảnh 1.

Uống cà phê vào ban đêm có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát hành vi

Ảnh: AI

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Texas tại El Paso (Mỹ), thực hiện, đã sử dụng ruồi giấm - một mô hình sinh học thường dùng để nghiên cứu hành vi phức tạp do có những điểm tương đồng về di truyền và thần kinh với con người.

Trong thí nghiệm, các tác giả đã bổ sung caffeine vào chế độ ăn của ruồi với các liều lượng khác nhau, theo từng khung giờ cụ thể - ban ngày hoặc ban đêm. Sau đó, họ đánh giá hành vi của ruồi bằng cách kiểm tra khả năng ức chế chuyển động khi tiếp xúc với luồng gió mạnh - một dạng kích thích bất lợi trong tự nhiên.

Kết quả đã phát hiện cữ cà phê tối có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát hành vi, đặc biệt là làm tăng sự bốc đồng của ruồi giấm, theo Medical Express.

Các nhà nghiên cứu giải thích: Trong điều kiện bình thường, ruồi ngừng di chuyển khi tiếp xúc với luồng gió mạnh. Nhưng trong nghiên cứu, ruồi tiêu thụ caffeine vào ban đêm thể hiện các hành vi bốc đồng như bay liều lĩnh bất chấp những điều kiện bất lợi này.

Ngược lại, ruồi tiêu thụ caffeine vào ban ngày không dẫn đến hành vi bay liều lĩnh.

Theo các tác giả nghiên cứu, phát hiện này có thể có ý nghĩa đối với những người làm việc ca đêm hoặc những người thường xuyên tiêu thụ cà phê vào ban đêm để duy trì sự tỉnh táo, bởi nạp caffeine vào ban đêm có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát hành vi.

Ngoài ra, một nghiên cứu gần đây do Đại học Montreal (Canada) thực hiện, được công bố trên tạp chí Communications Biology, cũng cho thấy uống cà phê 1 - 3 tiếng trước khi đi ngủ sẽ làm tăng các tín hiệu não, phản ánh hoạt động thần kinh năng động hơn, ngay cả trong khi ngủ.

