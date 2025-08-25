Cảnh báo: Uống cà phê cách này có thể tăng nguy cơ ung thư

Bác sĩ Vincent Ho, Phó giáo sư tiêu hóa, tại Đại học Western Sydney (Úc), đã lên tiếng cảnh báo cách uống cà phê lợi bất cập hại: Đó là cà phê quá nóng, theo tạp chí y khoa The Conversation.

Đồ uống trên 65°C "có thể gây ung thư"

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã phân loại đồ uống trên 65 °C là "có khả năng gây ung thư ở người". Lý do chính là nhiệt độ quá cao.

Tuyên bố này bắt nguồn từ các nghiên cứu của Nam Mỹ, nơi các nghiên cứu phát hiện uống đồ uống nóng ở nhiệt độ khoảng 70°C làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Ngoài ra, các nghiên cứu tại Trung Đông, châu Phi và châu Á cũng khẳng định mối liên hệ tương tự.

Lưu ý khi uống cà phê quá nóng Ảnh: AI

Nghiên cứu mới nhất nói gì?

Nghiên cứu quy mô lớn của Viện Nghiên cứu Ung thư Anh và Viện Ung thư Quốc gia Mỹ thực hiện vào năm 2025, bao gồm 454.796 người tham gia, trong độ tuổi trung bình gần 57, được theo dõi trong 11,6 năm.

Kết quả đã phát hiện những người uống trà và cà phê nóng hoặc rất nóng có tỷ lệ mắc ung thư thực quản cao hơn. Cụ thể như sau:

Đối với cà phê nóng. Uống từ 1 - 4 tách mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư thực quản lên 62%. Từ 4 - 6 tách làm tăng 97% nguy cơ. Từ 6 - 8 tách, nguy cơ tăng gấp 2,48 lần. Trên 8 tách làm tăng nguy cơ lên gấp hơn 3 lần.

Đối với cà phê rất nóng. Đáng chú ý, cà phê rất nóng làm tăng nguy cơ ung thư thực quản cao nhất.

Uống từ 1 - 4 tách mỗi ngày, nguy cơ tăng gấp 2,52 lần. Từ 4 - 6 tách làm tăng nguy cơ gấp 3,67 lần. Từ 6 - 8 tách, nguy cơ tăng 4,75 lần. Hơn 8 tách làm tăng nguy cơ lên 5,64 lần, theo The Conversation.

Các nghiên cứu khác về tiêu thụ thực phẩm nóng

Ngoài ra, một phân tích tổng hợp gần đây của 8 nghiên cứu cũng cho thấy uống trà rất nóng làm tăng 94% nguy cơ mắc ung thư thực quản, theo The Conversation.

Các nghiên cứu khác ở Trung Quốc và Nhật Bản, cũng cho thấy uống đồ uống nóng hoặc rất nóng làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Tại sao đồ nóng có thể gây ung thư?

Đồ uống quá nóng có thể làm tổn thương lớp niêm mạc thực quản, từ đó gây viêm và tăng nguy cơ ung thư dần theo thời gian. Trong các thí nghiệm trên chuột, những con uống nước ở 70°C dễ phát triển tổn thương tiền ung thư nhanh hơn so với nhóm uống nước ấm.

Thêm vào đó, sự tổn thương do nhiệt có thể làm suy yếu rào chắn bảo vệ thực quản, khiến dạ dày dễ trào ngược axit gây hại. Theo thời gian, tổn thương lặp đi lặp lại có thể tạo điều kiện thuận lợi cho ung thư thực quản phát triển.

Cách uống ảnh hưởng thế nào?

Nguy cơ phụ thuộc không chỉ nhiệt độ mà còn lượng uống một lần và tốc độ uống. Nghiên cứu đo nhiệt độ thực quản khi uống cà phê ở 65°C cho thấy một ngụm lớn (20 ml) có thể khiến nhiệt độ bên trong tăng đến 12°C. Nếu lặp lại thường xuyên, tổn thương càng nặng, theo The Conversation.

Ngược lại, một ngụm nhỏ ở 65°C hầu như không gây hại lâu dài, nhưng uống nhiều là một yếu tố nguy hiểm rõ rệt theo thời gian.

Mẹo uống cà phê, trà an toàn

Để bảo vệ thực quản trong khi vẫn giữ đúng hương vị, các nhà nghiên cứu đã đề xuất nhiệt độ lý tưởng cho cà phê là 57,8°C - đủ ấm để thưởng thức nhưng không gây bỏng niêm mạc.

Vì vậy, chuyên gia khuyên hãy chờ cho đồ uống nguội khoảng 5 phút; nhiệt độ có thể giảm 10 - 15°C trong thời gian này.

Uống từng ngụm nhỏ để kiểm tra nhiệt độ và tránh tổn thương thực quản.

Kết luận: Đồ uống quá nóng có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản theo thời gian. Hãy chậm lại, để tách cà phê yêu thích nguội bớt và uống từng ngụm nhỏ để bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa.