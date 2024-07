Nhiều lợi ích của bí đỏ

Bí đỏ có vị hơi bùi và chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như chất chống oxy hóa, vitamin, chất đạm, chất xơ, canxi, sắt, magiê, phốt pho, kali, natri, vitamin C, vitamin A.



Dưới đây là một số lợi ích của bí đỏ, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health.

Bí đỏ có nhiều lợi ích cho sức khỏe Freepik

Tăng cường khả năng miễn dịch

Bí đỏ có lợi cho hệ miễn dịch do có hàm lượng vitamin C cao. Các nghiên cứu cho thấy vitamin C góp phần bảo vệ miễn dịch bằng cách hỗ trợ các chức năng của tế bào. Việc tiêu thụ ít vitamin C có thể dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch và có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn.

Giảm nguy cơ ung thư

Các chất chống oxy hóa trong bí đỏ như beta carotene và vitamin C có thể làm giảm nguy cơ ung thư. Chất chống oxy hóa có tác dụng làm giảm stress oxy hóa - một yếu tố dẫn đến nguy cơ phát triển khối u.

Nghiên cứu chỉ ra rằng vitamin C có liên quan việc giảm nguy cơ mắc các loại ung thư như ung thư bàng quang, ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư thực quản, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt.

Có lợi cho sức khỏe tim

Rau củ nói chung có lợi cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, các loại trái cây và rau quả màu vàng, cam như bí đỏ có lượng chất chống oxy hóa carotenoid cao. Carotenoid có tác dụng giảm stress oxy hóa và viêm nhiễm. Nhiều nghiên cứu cho thấy tiêu thụ bí đỏ có thể làm giảm nguy cơ bệnh tim.

Hỗ trợ trí nhớ

Các chất oxy hóa carotenoid trong bí đỏ có thể giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức. Một nghiên cứu cho thấy carotenoid trong máu ở những người bị suy giảm trí tuệ thấp đáng kể. Mức carotenoid thấp có thể là yếu tố nguy cơ dẫn đến chứng mất trí nhớ và suy giảm nhận thức nhẹ.