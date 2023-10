Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn bí đỏ?

Bí đỏ là thực phẩm bổ dưỡng và mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là một số lợi ích khi ăn bí đỏ, theo trang Eat This, Not That!



Cung cấp chất xơ

Bà Maggie Michalczyk, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết chất xơ trong bí có thể giúp đường ruột khỏe mạnh. Chất xơ cũng giúp cân bằng lượng đường trong máu và mang lại cảm giác no lâu.

Bí đỏ là thực phẩm bổ dưỡng và mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe Shutterstock

Theo bà Michalczyk, một trong những loại chất xơ trong bí đỏ là prebiotic, giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa và chức năng đường ruột.

Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Current Developments in Nutrition, chất xơ prebiotic hỗ trợ cơ thể hấp thụ canxi, giảm nguy cơ dị ứng và cải thiện khả năng miễn dịch.

Giúp da khỏe đẹp

Chuyên gia Michalczyk cho biết, bí chứa 3 loại vitamin hỗ trợ sức khỏe da gồm vitamin A, vitamin C và vitamin E.

Theo đó, vitamin A sẽ bảo vệ tế bào da khỏi bị tổn thương từ tia UV. Vitamin C giúp sản xuất collagen và hydrat hóa da. Trong khi đó, vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bạn chống lại tổn thương gốc tự do.

Hỗ trợ thị lực

Bí có chứa một chất chống oxy hóa là beta-carotene. Đây là hợp chất tốt cho mắt.

Bí cũng cung cấp lutein và zeaxanthin. Hai hợp chất này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Bí có nhiều chất chống oxy hóa và vitamin như vitamin A, vitamin C. Chúng tăng cường hệ thống miễn dịch theo những cách khác nhau.

Một báo cáo được công bố trên tạp chí Applied Food Research vào năm 2022 đã xem xét những loại thực phẩm có thể hỗ trợ sức khỏe vào thời điểm xảy ra dịch Covid-19. Kết quả cho thấy bí là thực phẩm có thể hỗ trợ sức khỏe miễn dịch tốt.

Cung cấp kali

Bí cũng là nguồn cung cấp kali cho cơ thể, giúp huyết áp khỏe mạnh, nhịp tim ổn định.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, thiếu hụt kali có thể tăng nguy cơ sỏi thận và vấn đề về xương.

Hạt bí chứa nhiều dinh dưỡng

Cuối cùng, hạt bí cũng có nhiều giá trị dinh dưỡng. Hạt bí chứa protein, chất xơ, chất béo lành mạnh, kẽm. Việc ăn hạt bí rất tốt cho làn da và sức khỏe miễn dịch.

Tuy nhiên, quả bí chứa nhiều chất xơ, nếu tiêu thụ quá mức có thể dẫn đến đầy hơi hoặc co thắt dạ dày. Bí sống cũng có thể chứa vi khuẩn, vi rút và mầm bệnh nếu không được rửa đúng cách. Vì vậy, bạn cần rửa kỹ và nấu chín trước khi ăn, theo trang sức khỏe Health.