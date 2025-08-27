Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Trà xanh rất tốt nhưng nhóm người sau đây nên cân nhắc khi dùng

Thiên Lan
Thiên Lan
27/08/2025 17:44 GMT+7

Trà xanh là thức uống có lợi cho sức khỏe, nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm cân và tăng cường trao đổi chất.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với loại trà này. Với một số người, uống trà xanh, đặc biệt là uống quá nhiều, có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia từ hệ thống bệnh viện Garnet Health, trà xanh chứa caffeine, tannin và catechin - những hợp chất có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến cơ thể tùy theo cơ địa và liều lượng tiêu thụ.

Sau đây là những nhóm người nên cân nhắc hoặc tránh dùng trà xanh để tránh những hậu quả không mong muốn.

Trà xanh rất tốt nhưng nhóm người sau đây nên cân nhắc khi dùng - Ảnh 1.

Người bị viêm loét dạ dày hoặc có hệ tiêu hóa yếu nên uống trà sau bữa ăn hoặc cách xa các bữa ăn

Ảnh: AI

Người có dạ dày nhạy cảm hoặc trào ngược axit

Tannin trong trà xanh làm tăng tiết axit dạ dày, từ đó dễ gây đầy hơi, đau bụng, táo bón hoặc khiến các triệu chứng trào ngược trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt nếu uống khi bụng đói.

Trà xanh cũng có thể cản trở hấp thu dưỡng chất, nhất là chất sắt.

Người bị viêm loét dạ dày hoặc có hệ tiêu hóa yếu nên uống trà sau bữa ăn hoặc cách xa các bữa ăn, đừng uống vào sáng sớm lúc bụng đói, theo Garnet Health.

Người thiếu máu hoặc thiếu sắt

Trà xanh có thể cản trở khả năng hấp thu sắt, đặc biệt là loại sắt trong thực vật, trứng và sữa. Đối với người bị thiếu máu, điều này có thể làm tình trạng trở nên trầm trọng hơn. Nếu phải uống trà xanh, nên uống cách bữa ăn ít nhất 1 giờ và nên bổ sung thêm thực phẩm giàu vitamin C để hỗ trợ hấp thu sắt.

Người nhạy cảm với caffeine

Một số người có cơ địa nhạy cảm, chỉ cần lượng nhỏ caffeine cũng có thể gây bồn chồn, tim đập nhanh, mất ngủ hoặc bứt rứt. Trà xanh dù chứa ít caffeine hơn cà phê nhưng nếu uống nhiều vẫn có thể gây tác dụng phụ. Người nhạy cảm nên giới hạn lượng tiêu thụ hoặc chọn loại trà đã khử caffeine.

Người mắc một số bệnh lý đặc biệt

Trà xanh có thể làm nặng thêm tình trạng ở người có rối loạn lo âu, tim đập nhanh, rối loạn chảy máu hoặc tăng nhãn áp. Ngoài ra, ở dạng chiết xuất cô đặc, trà xanh có thể ảnh hưởng tới gan. Người bị loãng xương cũng nên cẩn trọng vì caffeine có thể làm mất canxi qua nước tiểu, theo Garnet Health.

Ngoài ra, phụ nữ đang mang thai và cho con bú cũng như trẻ em không nên uống trà xanh.

Khám phá thêm chủ đề

trà xanh Caffeine bữa ăn Uống trà thiếu sắt tim đập nhanh trào ngược
