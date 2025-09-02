Ngày mới với tin tức sức khỏe: Giờ uống cà phê giúp tăng năng lượng, ngủ ngon

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Ăn uống nhiều đồ lạnh có phải nguyên nhân gây đau họng; Mẹo kiểm soát huyết áp cao...

Thời điểm tốt nhất uống cà phê để có năng lượng và ngủ ngon

Cà phê từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày, nhờ mang lại sự tỉnh táo và hỗ trợ tiêu hóa.

Bà Ashley Olivine, chuyên gia y tế tại Mỹ, cho biết uống cà phê vào giờ hợp lý có thể giúp cơ thể tăng cường năng lượng, cải thiện hoạt động tiêu hóa, đảm bảo giấc ngủ chất lượng.

Uống cà phê vào giờ hợp lý có thể giúp cơ thể tăng cường năng lượng, cải thiện hoạt động tiêu hóa Ảnh: AI

Thời điểm uống cà phê tốt nhất để tăng năng lượng. Thời điểm tốt nhất để uống cà phê nhằm tăng năng lượng là khoảng 60 phút trước khi tập luyện hoặc làm việc.

Caffeine khi vào cơ thể cần một khoảng thời gian để phát huy tác dụng, nhờ đó mang lại sự tỉnh táo lâu hơn.

Tuy nhiên, để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm, nên dừng uống cà phê ít nhất 8 giờ trước khi đi ngủ. Với những người nhạy cảm với caffeine hoặc có thói quen uống nhiều hơn một ly, việc dừng uống cà phê từ sớm trong ngày là cần thiết để cơ thể được nghỉ ngơi trọn vẹn vào ban đêm.

Thời điểm uống cà phê tốt nhất cho tiêu hóa. Ngoài khả năng giúp tỉnh táo, cà phê còn có tác động đến hệ tiêu hóa. Caffeine có thể kích thích nhu động ruột và tạo cảm giác muốn đi vệ sinh chỉ trong vòng vài phút đến một giờ.

Đối với những trường hợp bị táo bón ngắn hạn, cà phê có thể mang lại hiệu quả rõ rệt.

Thời điểm thích hợp nhất để uống cà phê cho tiêu hóa là sau bữa sáng. Uống cà phê vào thời điểm này vừa giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, vừa hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 2.9.

Mẹo kiểm soát huyết áp cao

Huyết áp cao do bệnh thận là một trong những tình trạng nguy hiểm thường gặp, có thể dẫn đến tổn thương tim và làm suy giảm chức năng thận nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Việc điều trị sớm huyết áp cao do bệnh thận có vai trò quan trọng để ngăn ngừa biến chứng, bảo vệ sức khỏe tim mạch và thận. Ông Bhanu Mishra, bác sĩ tại Bệnh viện BLK Max ở New Delhi (Ấn Độ), đã chỉ ra các biện pháp giúp người bệnh kiểm soát hiệu quả tình trạng này.

Chế độ ăn uống hợp lý. Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng là bước đầu tiên trong quản lý tăng huyết áp do bệnh thận. Việc ăn quá nhiều muối khiến huyết áp tăng cao và làm thận phải làm việc quá sức.

Rau xanh, khoai tây hay cam cũng góp phần ổn định huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch Ảnh: AI

Do đó, giảm lượng muối trong khẩu phần ăn giúp thận hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời hạ huyết áp một cách tự nhiên.

Người bệnh nên ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và đồ đóng hộp vốn chứa nhiều muối ẩn.

Bên cạnh đó, thực phẩm giàu kali như chuối, rau xanh, khoai tây hay cam cũng góp phần ổn định huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Tập luyện thể chất thường xuyên. Hoạt động thể chất là yếu tố không thể thiếu trong việc duy trì huyết áp ổn định.

Theo ông Bhanu Mishra, tập thể dục không chỉ giúp tim khỏe mạnh mà còn giảm bớt áp lực lên mạch máu, từ đó kiểm soát huyết áp tốt hơn.

Người bệnh nên đặt mục tiêu tập luyện ít nhất 30 phút mỗi ngày, vào hầu hết các ngày trong tuần, với các hoạt động đơn giản như đi bộ nhanh, chạy bộ nhẹ hoặc bơi lội. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 2.9.

Ăn uống nhiều đồ lạnh có phải nguyên nhân gây đau họng, viêm amidan?

Không ít người sau khi ăn uống lạnh lại bị đau họng, sốt hoặc nuốt đau. Vậy liệu ăn uống thực phẩm lạnh có thực sự làm tăng nguy cơ viêm amidan?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Ngọc Châu, Phòng khám Ngũ quan, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết, amidan (hay còn gọi là hạch hạnh nhân khẩu cái) là 2 khối mô lympho nằm 2 bên thành họng, giữ vai trò như "lá chắn" đầu tiên của cơ thể trong việc chống lại vi khuẩn và virus xâm nhập qua đường hô hấp trên. Viêm amidan là tình trạng amidan bị sưng, đỏ, có thể kèm theo mủ, do vi khuẩn hoặc virus gây ra. Tình trạng này phổ biến ở cả trẻ em và người lớn, đặc biệt là trong thời điểm thời tiết thay đổi hoặc khi sức đề kháng giảm. Thói quen thường xuyên uống nước lạnh, ăn kem... có thể làm tăng nguy cơ viêm amidan nếu kết hợp với các yếu tố thuận lợi khác ẢNH: AI Viêm amidan có thể xảy ra đột ngột (cấp tính) hoặc kéo dài dai dẳng (mạn tính). Các triệu chứng thường gặp bao gồm đau họng, đặc biệt khi nuốt; sốt (có thể nhẹ hoặc cao); sưng đỏ 2 bên amidan, có thể xuất hiện mủ trắng trong các hốc của amidan; hơi thở hôi; khàn tiếng hoặc mất tiếng; hạch vùng cổ sưng, đau; mệt mỏi, chán ăn.

Viêm amidan chủ yếu do virus (chiếm khoảng 70%) và vi khuẩn (đặc biệt là liên cầu khuẩn nhóm A). Tuy nhiên, nhiều yếu tố nguy cơ khác cũng có thể làm tăng khả năng mắc bệnh như thay đổi thời tiết đột ngột, môi trường ô nhiễm, thói quen sinh hoạt không hợp lý như thường xuyên uống nước lạnh, ăn kem, ngủ trong phòng máy lạnh nhiệt độ thấp, tắm đêm... có thể gây co mạch đột ngột tại vùng hầu họng, làm suy giảm tuần hoàn tại chỗ và tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển, sức đề kháng yếu...

Theo bác sĩ Ngọc Châu, các đồ uống lạnh không trực tiếp gây ra viêm amidan, nhưng nó làm tăng nguy cơ nếu kết hợp với các yếu tố thuận lợi khác. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!