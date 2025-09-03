Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Giải mã vì sao người trẻ không mắc bệnh tim bỗng lăn ra đột quỵ

Thiên Lan
Thiên Lan
03/09/2025 08:08 GMT+7

Đột quỵ hiện là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Trong những năm gần đây, số người bị đột quỵ đang ngày càng tăng, đặc biệt là người trẻ.

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, các chuyên gia đã tìm ra được nguyên nhân gây ra tình trạng đột quỵ, đồng thời, dự đoán sớm nguy cơ đột quỵ.

Các nhà nghiên cứu phát hiện điều gì?

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Trung Nam và Đại học Y khoa Nam Xương (Trung quốc), đã sử dụng dữ liệu của hơn 22.615 người tham gia từ Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ (NHANES) trong 19 năm.

Những người tham gia được đo vòng eo, cân nặng, lấy máu xét nghiệm đường huyết và mỡ máu. Sau đó, các tác giả tính toán ra chỉ số TyG-WWI cho từng người và so sánh với tình trạng đột quỵ.

Giải mã vì sao người trẻ không mắc bệnh tim bỗng lăn ra đột quỵ - Ảnh 1.

Kết quả đã phát hiện người có chỉ số TyG-WWI càng cao thì nguy cơ đột quỵ càng lớn

Ảnh minh họa: AI

Chỉ số TyG-WWI là tổng hợp của 4 yếu tố:

Các nhà nghiên cứu muốn đánh giá mối liên hệ giữa chỉ số TyG-WWI với nguy cơ đột quỵ ở người trưởng thành trong cộng đồng.

Kết quả đã phát hiện người có chỉ số TyG-WWI càng cao thì nguy cơ đột quỵ càng lớn, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Khi chưa điều chỉnh yếu tố nào, người có TyG-WWI cao có nguy cơ đột quỵ tăng 65%. Điều chỉnh tuổi tác và giới tính, nguy cơ tăng 24%. Sau khi điều chỉnh toàn bộ yếu tố liên quan, nguy cơ vẫn tăng 15%.

Đặc biệt, những người có chỉ số TyG-WWI cao nhất có nguy cơ đột quỵ cao hơn 38% so với nhóm thấp nhất.

Đáng chú ý, mối liên hệ này rõ rệt hơn ở người trẻ và người không có bệnh tim mạch vành, theo Eating Well.

Điều này có nghĩa là người thừa cân, béo bụng, mỡ máu cao, đường huyết cao sẽ có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn, kể cả khi còn trẻ.

Các nhà nghiên cứu lưu ý chỉ số TyG-WWI là một công cụ hữu ích giúp dự đoán nguy cơ đột quỵ từ sớm, đặc biệt ở những người chưa có triệu chứng. Theo dõi mỡ máu, đường huyết, cân nặng và vòng eo có thể giúp bác sĩ can thiệp kịp thời bằng cách thay đổi chế độ ăn, tập thể dục hoặc dùng thuốc nếu cần, từ đó phòng ngừa đột quỵ hiệu quả hơn.

Tin liên quan

Bác sĩ: Làm điều đơn giản này sau bữa ăn có thể cứu bạn khỏi đột quỵ

Bác sĩ: Làm điều đơn giản này sau bữa ăn có thể cứu bạn khỏi đột quỵ

Đau tim và đột quỵ là 2 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đột ngột, có thể xảy ra bất ngờ dù không có dấu hiệu báo trước.

Khám phá thêm chủ đề

Đột quỵ Bệnh tim người trẻ nguy cơ đột quỵ Đường huyết Mỡ máu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận