Giải mã vì sao người trẻ không mắc bệnh tim bỗng lăn ra đột quỵ

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, các chuyên gia đã tìm ra được nguyên nhân gây ra tình trạng đột quỵ, đồng thời, dự đoán sớm nguy cơ đột quỵ.

Các nhà nghiên cứu phát hiện điều gì?

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Trung Nam và Đại học Y khoa Nam Xương (Trung quốc), đã sử dụng dữ liệu của hơn 22.615 người tham gia từ Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ (NHANES) trong 19 năm.

Những người tham gia được đo vòng eo, cân nặng, lấy máu xét nghiệm đường huyết và mỡ máu. Sau đó, các tác giả tính toán ra chỉ số TyG-WWI cho từng người và so sánh với tình trạng đột quỵ.

Kết quả đã phát hiện người có chỉ số TyG-WWI càng cao thì nguy cơ đột quỵ càng lớn Ảnh minh họa: AI

Chỉ số TyG-WWI là tổng hợp của 4 yếu tố:

Các nhà nghiên cứu muốn đánh giá mối liên hệ giữa chỉ số TyG-WWI với nguy cơ đột quỵ ở người trưởng thành trong cộng đồng.

Kết quả đã phát hiện người có chỉ số TyG-WWI càng cao thì nguy cơ đột quỵ càng lớn, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Khi chưa điều chỉnh yếu tố nào, người có TyG-WWI cao có nguy cơ đột quỵ tăng 65%. Điều chỉnh tuổi tác và giới tính, nguy cơ tăng 24%. Sau khi điều chỉnh toàn bộ yếu tố liên quan, nguy cơ vẫn tăng 15%.

Đặc biệt, những người có chỉ số TyG-WWI cao nhất có nguy cơ đột quỵ cao hơn 38% so với nhóm thấp nhất.

Đáng chú ý, mối liên hệ này rõ rệt hơn ở người trẻ và người không có bệnh tim mạch vành, theo Eating Well.

Điều này có nghĩa là người thừa cân, béo bụng, mỡ máu cao, đường huyết cao sẽ có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn, kể cả khi còn trẻ.

Các nhà nghiên cứu lưu ý chỉ số TyG-WWI là một công cụ hữu ích giúp dự đoán nguy cơ đột quỵ từ sớm, đặc biệt ở những người chưa có triệu chứng. Theo dõi mỡ máu, đường huyết, cân nặng và vòng eo có thể giúp bác sĩ can thiệp kịp thời bằng cách thay đổi chế độ ăn, tập thể dục hoặc dùng thuốc nếu cần, từ đó phòng ngừa đột quỵ hiệu quả hơn.