Uống nước cốt chanh mỗi ngày: Thải độc, trị bách bệnh hay rước bệnh?

Thạc sĩ - bác sĩ Võ Thị Tố Hi, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Gia An 115, cho biết chanh giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và cải thiện tiêu hóa. Tuy nhiên, để tận dụng lợi ích của chanh mà không gây hại, cần sử dụng đúng cách. Tiêu thụ lượng lớn nước cốt chanh trong thời gian dài có thể gây ra nhiều hệ lụy.

Những hệ lụy khi uống nước cốt chanh trong thời gian dài

Bào mòn niêm mạc dạ dày: Chanh có tính axit cao (pH khoảng 2-3). Uống quá nhiều, đặc biệt khi bụng đói, có thể làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày - tá tràng, trào ngược dạ dày - thực quản.

Gây hại men răng: Axit citric trong chanh có thể làm mòn lớp men bảo vệ răng, khiến răng nhạy cảm, dễ ê buốt và tổn thương.

Ảnh hưởng đến thận: Chanh chứa citrate, giúp ngăn ngừa sỏi thận bằng cách ức chế sự tạo thành sỏi canxi oxalate. Tuy nhiên, nếu uống nước cốt chanh đậm đặc và không bổ sung đủ nước lọc, nước tiểu có thể bị cô đặc, làm tăng nguy cơ tích tụ khoáng chất (trong đó có oxalate từ thực phẩm), dẫn đến hình thành sỏi thận ở một số người.

Tăng nguy cơ mất cân bằng điện giải: Uống chanh liên tục, đặc biệt khi kết hợp nhịn ăn để giảm cân, có thể gây thiếu hụt kali, natri và các vi chất cần thiết, dẫn đến rối loạn điện giải.

Lượng nước cốt chanh tươi được một người chia sẻ sử dụng uống vào buổi sáng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo bác sĩ Ni, hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh nước chanh có khả năng giải độc gan, trị ung thư hay làm tan mỡ bụng. Chanh là thực phẩm hỗ trợ, không phải thuốc. Việc lạm dụng chanh hoặc áp dụng các phương pháp thiếu cơ sở khoa học có thể gây rủi ro cho cơ thể.

"Cơ thể con người có cơ chế tự giải độc qua gan, thận, hệ hô hấp và da. Để duy trì sức khỏe tốt và hỗ trợ cơ thể thải độc hiệu quả, nên thực hiện lối sống lành mạnh: ăn uống cân đối, uống đủ nước (khoảng 1,5-2 lít/ngày), ngủ đủ giấc (7-8 giờ/ngày), tập thể dục thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ", bác sĩ Ni cho hay.

Chia sẻ của một người uống 150 ml chanh một ngày ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cơ thể chỉ hấp thụ một lượng vitamin C nhất định

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Châu Thị Anh, phụ trách khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cơ thể chỉ hấp thụ một lượng vitamin C nhất định tại một thời điểm, lượng dư thừa sẽ bị đào thải qua đường tiết niệu. 2.000 mg mỗi ngày được coi là giới hạn an toàn trên của mức tiêu thụ. Vượt quá lượng khuyến nghị hằng ngày của vitamin C có thể dẫn đến đau bụng, sỏi thận và tiêu chảy. Việc nạp vào cơ thể một lượng lớn vitamin C không đồng nghĩa với việc tăng cường sức khỏe vượt trội, mà ngược lại, có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn.

Việc uống nước cốt chanh với liều lượng lớn, đặc biệt là khi chưa có sự tư vấn của bác sĩ, có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho sức khỏe.

"Thay vì chạy theo những trào lưu thiếu căn cứ khoa học, mỗi người nên trang bị cho mình kiến thức y tế đúng đắn và tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế để có những lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe của bản thân. Sức khỏe là một quá trình chăm sóc lâu dài và toàn diện, không thể dựa vào một phương pháp đơn lẻ được thổi phồng trên mạng xã hội", bác sĩ Anh khuyến cáo.