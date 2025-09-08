Trà đá: Uống sai cách, suy thận lúc nào không hay

Tuy nhiên, giống như bất kỳ loại thực phẩm nào, uống trà đá cũng cần đúng cách và điều độ.

Lợi ích sức khỏe của trà đá

Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Andrews, chủ sở hữu của Trung tâm Dinh dưỡng Sound Bites Nutrition (Mỹ), cho biết: Ngoài việc cung cấp nước, trà đá còn có một số lợi ích cho sức khỏe, theo trang tin sức khỏe Everyday Health.

Trà đá được làm từ các loại trà đen, xanh... Các loại trà này rất giàu polyphenol và chất chống oxy hóa, thậm chí cao gấp 800 -1.000% so với nhiều loại rau củ, trái cây. Những hợp chất này mang lại nhiều lợi ích như:

Uống trà đá cũng cần đúng cách và điều độ Ảnh: AI

Bảo vệ tim mạch: Giúp giảm huyết áp, cải thiện cholesterol, hạn chế xơ vữa động mạch.

Ngừa sa sút trí tuệ: Caffeine và L-theanine giúp tỉnh táo, tập trung, giảm căng thẳng, có thể hỗ trợ phòng ngừa sa sút trí tuệ.

Tăng cường miễn dịch, thải độc: Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào, tăng cường miễn dịch. Nghiên cứu năm 2025 còn cho thấy trà có thể loại bỏ một số kim loại nặng trong nước ô nhiễm.

Đẹp da, chống lão hóa: Polyphenol trong trà xanh giúp bảo vệ da khỏi tia UV, tăng độ đàn hồi.

Tốt cho tiêu hóa, ổn định đường huyết: Trà hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, cung cấp mangan tốt cho xương, giúp ổn định đường huyết.

Uống quá nhiều trà đá có thể gây sỏi thận, suy thận

Tuy có nhiều lợi ích, lạm dụng trà đá có thể gây hại.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Nutrients, trà, đặc biệt là trà đen, rất giàu axit oxalic. Quá nhiều axit oxalic có thể tích tụ trong thận, dẫn đến sỏi thận, ngăn thận loại bỏ chất thải ra khỏi máu.

Một nghiên cứu được công bố trên trang web của Trường Y Đại học Utah (Mỹ) vào tháng 5.2014, cảnh báo về trường hợp một người đàn ông 56 tuổi tại Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe Cựu chiến binh ở Arkansas (Mỹ) bỗng cảm thấy yếu ớt và đau nhức cơ thể. Các bác sĩ đã phát hiện thận của ông bị suy và phải chạy thận nhân tạo.

Các bác sĩ đã phát hiện ra thủ phạm không ngờ: Bệnh nhân đã uống khoảng 3,8 lít trà đá mỗi ngày. Uống quá nhiều trà đã khiến thận của ông bị suy, theo Everyday Health.

Chuyên gia giải thích uống trà đá ở mức độ vừa phải vẫn an toàn. Đối với hầu hết mọi người, 2 - 4 ly trà đá một ngày (240 ml/ly) không gặp vấn đề gì. Và hãy nhớ đừng uống trà đá thay nước.

Tuy nhiên, tiêu thụ trà đá quá mức có thể gây ra các vấn đề sức khỏe. Ngoài ra, uống quá nhiều trà cũng dễ gây mất ngủ, tim đập nhanh, tiểu nhiều, gây thiếu sắt.

Cách uống trà đá an toàn

Để tận dụng lợi ích, tốt nhất nên lưu ý 2 điều sau:

Uống 2 - 4 ly/ngày (mỗi ly 240 ml), tránh uống quá nhiều.

Không thêm đường hoặc ít đường. Thêm đường vào trà đá, vì có thể làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường.

Người có tiền sử sỏi thận nên uống kèm nhiều nước lọc và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Tóm lại, trà đá là lựa chọn tốt nếu uống hợp lý: Vừa giúp giải khát, vừa hỗ trợ tim mạch, trí não, da và đường huyết. Nhưng hãy nhớ, uống quá nhiều có thể dẫn đến sỏi thận, thậm chí suy thận. Vì vậy, chìa khóa vẫn là điều độ.