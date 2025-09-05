Bài tập giúp hạ huyết áp, bảo vệ tim

Tăng huyết áp là nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch và tử vong sớm. Việc duy trì lối sống khoa học, trong đó bao gồm chế độ ăn hợp lý, kiểm soát cân nặng, giảm căng thẳng và tập luyện thường xuyên, có vai trò rất quan trọng để ổn định huyết áp, theo trang Hindustan Times.

Chỉ số huyết áp bình thường được xác định ở mức 120/80 mmHg. Khi vượt quá ngưỡng này, cơ thể bước vào giai đoạn tăng huyết áp độ 1, độ 2 và đòi hỏi phải có sự can thiệp y tế kịp thời.

Tăng huyết áp là nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch và tử vong sớm Ảnh minh họa: AI

Tác hại của tăng huyết áp

Huyết áp cao có thể gây ra nhiều triệu chứng như đau đầu, tim đập nhanh, chảy máu cam, rối loạn thị giác và lo âu. Nếu không được kiểm soát, tình trạng này có thể dẫn đến đau thắt ngực, suy tim hoặc đột quỵ.

Tập luyện có giúp giảm huyết áp?

Tập luyện là một trong những phương pháp quan trọng giúp hạ huyết áp tự nhiên. Khi cơ thể vận động, cơ bắp co giãn giúp tăng cường lưu thông và cung cấp oxy đến toàn bộ cơ thể. Nhờ đó, tim có thể bơm máu dễ dàng hơn, giảm áp lực lên thành mạch và ổn định huyết áp.

Lợi ích của bài tập nhẹ nhàng đối với huyết áp

Ông Aman Puri, chuyên gia y tế tại Ấn Độ, cho biết những bài tập cơ bản như leo cầu thang, đi bộ, chạy bộ hoặc đạp xe đều có tác dụng làm giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương.

Khi tập luyện thường xuyên, máu lưu thông dễ dàng hơn nhờ mạch máu giãn nở.

Quá trình này giúp cải thiện tuần hoàn, hạ huyết áp, đồng thời rèn luyện cơ tim, tăng cường khả năng bơm máu hiệu quả.

Những bài tập cơ bản như leo cầu thang, đi bộ, chạy bộ hoặc đạp xe đều có tác dụng làm giảm huyết áp Ảnh: AI

Hoạt động thể chất vừa phải còn mang lại nhiều lợi ích khác trong việc kiểm soát tăng huyết áp. Việc tập luyện giúp điều hòa các hormone căng thẳng như dopamine, norepinephrine và epinephrine. Đây là những hormone có vai trò trong việc điều chỉnh nhịp thở, nhịp tim và huyết áp. Khi được kiểm soát, các hormone này giúp hỗ trợ chức năng tim mạch ổn định hơn.

Ngoài ra, thói quen tập luyện hằng ngày còn cải thiện chức năng nội mô, hỗ trợ dòng chảy máu và trong dài hạn có thể giúp giảm cholesterol xấu LDL, cải thiện hồ sơ mỡ máu và nâng cao sức khỏe tim mạch.

Các bài tập nhẹ nhàng được khuyến nghị bao gồm đi bộ nhanh, đạp xe và bơi lội. Đây là những hoạt động dễ thực hiện, phù hợp với nhiều lứa tuổi và có thể mang lại hiệu quả tích cực nếu duy trì đều đặn.

Đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày giúp hạ huyết áp nhờ tăng nhịp tim, cải thiện nhịp thở, tăng cường tuần hoàn và nâng cao sức bền của cơ thể.

Đạp xe giúp máu lưu thông tốt hơn, tim bơm máu hiệu quả hơn và mạch máu đàn hồi hơn. Đây là một bài tập vừa giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, vừa hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm căng thẳng, vốn là những yếu tố góp phần làm tăng huyết áp.

Bơi lội cũng là một hình thức tập luyện aerobic, không chỉ giúp tim khỏe mạnh hơn mà còn tăng cường tuần hoàn, cung cấp oxy cho toàn cơ thể, giảm áp lực động mạch và hỗ trợ chức năng mạch máu.