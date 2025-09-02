Mẹo kiểm soát huyết áp cao

Việc điều trị sớm huyết áp cao do bệnh thận có vai trò quan trọng để ngăn ngừa biến chứng, bảo vệ sức khỏe tim mạch và thận. Ông Bhanu Mishra, bác sĩ tại Bệnh viện BLK Max ở New Delhi (Ấn Độ), đã chỉ ra các biện pháp giúp người bệnh kiểm soát hiệu quả tình trạng này, theo trang Hindustan Times.

Chế độ ăn uống hợp lý

Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng là bước đầu tiên trong quản lý tăng huyết áp do bệnh thận. Việc ăn quá nhiều muối khiến huyết áp tăng cao và làm thận phải làm việc quá sức.

Rau xanh, khoai tây hay cam cũng góp phần ổn định huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch Ảnh: AI

Do đó, giảm lượng muối trong khẩu phần ăn giúp thận hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời hạ huyết áp một cách tự nhiên.

Người bệnh nên ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và đồ đóng hộp vốn chứa nhiều muối ẩn.

Bên cạnh đó, thực phẩm giàu kali như chuối, rau xanh, khoai tây hay cam cũng góp phần ổn định huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Tập luyện thể chất thường xuyên

Hoạt động thể chất là yếu tố không thể thiếu trong việc duy trì huyết áp ổn định.

Theo ông Bhanu Mishra, tập thể dục không chỉ giúp tim khỏe mạnh mà còn giảm bớt áp lực lên mạch máu, từ đó kiểm soát huyết áp tốt hơn.

Người bệnh nên đặt mục tiêu tập luyện ít nhất 30 phút mỗi ngày, vào hầu hết các ngày trong tuần, với các hoạt động đơn giản như đi bộ nhanh, chạy bộ nhẹ hoặc bơi lội.

Nếu khó khăn, có thể khởi động với những bài tập nhẹ rồi tăng dần cường độ. Sự kiên trì trong tập luyện sẽ mang lại hiệu quả bền vững, cải thiện sức khỏe tổng thể và tinh thần.

Kiểm soát cân nặng

Thừa cân hay béo phì làm tăng gánh nặng cho tim và thận, khiến việc kiểm soát huyết áp trở nên khó khăn hơn.

Việc duy trì cân nặng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong quản lý bệnh. Chỉ cần giảm một lượng nhỏ cân nặng, cơ thể đã có sự thay đổi tích cực, giúp huyết áp ổn định hơn và cải thiện sức khỏe toàn diện.

Người bệnh nên kết hợp chế độ ăn lành mạnh và tập luyện đều đặn để kiểm soát cân nặng lâu dài.

Sự kiên trì trong việc duy trì lối sống khoa học không chỉ giúp quản lý huyết áp mà còn phòng ngừa nhiều bệnh lý khác liên quan đến tim mạch và chuyển hóa.

Theo dõi sức khỏe định kỳ

Theo ông Bhanu Mishra, người mắc tăng huyết áp do bệnh thận cần thường xuyên theo dõi huyết áp và chức năng thận để kịp thời điều chỉnh phương pháp điều trị.

Việc đo huyết áp có thể thực hiện tại nhà hoặc tại cơ sở y tế. Song song đó, các xét nghiệm kiểm tra chức năng thận giúp phát hiện sớm những tổn thương mới hay biến chứng tiềm ẩn, từ đó bác sĩ có hướng xử lý kịp thời.

Thói quen theo dõi sức khỏe định kỳ sẽ giúp kiểm soát bệnh chặt chẽ hơn và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.