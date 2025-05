Phát hiện sức mạnh thần kỳ khi người trung niên đi bộ nhanh

Gần đây, các nhà nghiên cứu đã khám phá một câu hỏi đơn giản nhưng quan trọng: Liệu mỗi bước đi có giống nhau không, hay đi bộ với tốc độ nhanh hơn 100 bước một phút hoặc khoảng 5 - 6 km/h - có mang lại nhiều lợi ích sức khỏe?

Đi bộ nhanh từ tuổi trung niên có thể giúp giảm tuổi sinh học tới 16 năm so với đi bộ chậm Ảnh: AI

Lợi ích quan trọng khi người trung niên đi bộ nhanh

Đối với quá trình lão hóa và sức khỏe tim mạch, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy tốc độ đi bộ là rất quan trọng. Nghiên cứu đã chứng minh chỉ cần thay thế 14 phút đi bộ với tốc độ vừa phải bằng chỉ 7 phút đi bộ nhanh mỗi ngày là có thể giảm 14% bệnh tim.

Đặc biệt, một nghiên cứu bao gồm hơn 450.000 người lớn tuổi, đã phát hiện một sức mạnh thần kỳ khi người trung niên đi bộ nhanh. Kết quả đã phát hiện đi bộ nhanh từ tuổi trung niên có thể giúp giảm tuổi sinh học tới 16 năm so với đi bộ chậm.

Một nghiên cứu tiếp theo cho thấy không bao giờ là quá muộn để hưởng lợi từ việc đi bộ nhanh. Các nhà nghiên cứu nhận thấy người 60 tuổi ít vận động chỉ cần đi bộ nhanh 10 phút mỗi ngày cũng có thể tăng tuổi thọ, theo The Conversation.

Sức mạnh của việc đi bộ nhanh cũng đã được các nghiên cứu chứng minh là yếu tố dự báo mạnh mẽ về nguy cơ tử vong do bệnh tim so với các yếu tố như huyết áp và cholesterol, đồng thời cũng là yếu tố dự báo mạnh hơn nhiều so với các biện pháp lối sống như chế độ ăn uống, mức độ béo phì và tổng hoạt động thể chất.

Bạn chẳng cần tìm thuốc đắt tiền ở đâu xa, chỉ cần đứng lên và bước đi Ảnh: AI

Thực tế, có lẽ câu hỏi cung cấp nhiều thông tin nhất mà bác sĩ có thể hỏi bệnh nhân là: "Tốc độ đi bộ của bạn nhanh như thế nào so với những người khác?"

Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ, chỉ cần đi bộ ở tốc độ vừa phải cũng đã mang lại lợi ích lớn lao. Như nghiên cứu gần đây cho thấy đi bộ với tốc độ vừa phải có thể giảm 13 loại ung thư khác nhau. Nghiên cứu cũng chứng minh đối với người ngồi lâu, chỉ cần đi bộ với cường độ nhẹ cũng có tác động sâu sắc đến các quá trình trao đổi chất.

Điều quan trọng là đi bộ có nhiều lợi ích vượt ra ngoài sức khỏe thể chất. Nó có thể giúp não hoạt động, tăng gấp đôi sản xuất ý tưởng sáng tạo. kích hoạt trong quá trình vận động toàn thân.

Nhiều người đã đi bộ để suy ngẫm về các vấn đề nan giải và tìm ra giải pháp hay. Đặc biệt, đi bộ trong thiên nhiên còn tăng cường hơn nữa sức khỏe tinh thần và nhận thức.

Tăng cường đi bộ có thể ngăn ngừa 3,9 triệu ca tử vong sớm mỗi năm!

Lười vận động là nguyên nhân chính dẫn đến các đại dịch trong cuộc sống hiện đại như tiểu đường và bệnh tim hiện nay. Ước tính rằng có thể ngăn ngừa 3,9 triệu ca tử vong sớm hằng năm thông qua việc thúc đẩy vận động, theo The Conversation.

Tóm lại, bạn chẳng cần tìm thuốc đắt tiền ở đâu xa, chỉ cần đứng lên và bước đi!