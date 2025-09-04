Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Hạ huyết áp bằng trái cây: Giải pháp tự nhiên giúp trái tim khỏe mạnh

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
04/09/2025 00:07 GMT+7

Huyết áp cao là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tim mạch và đột quỵ.

Việc điều chỉnh lối sống, đặc biệt là chế độ ăn uống, có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp.

Bà Sarah Bence, chuyên gia y tế tại Mỹ, đã chỉ ra rằng các loại trái cây chứa kali, polyphenol, flavonoid và chất xơ có thể giúp hạ huyết áp.

Chế độ ăn nhiều rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc và sữa ít béo, trái cây trở thành giải pháp góp phần bảo vệ tim mạch, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Hạ huyết áp bằng trái cây: Giải pháp tự nhiên giúp trái tim khỏe mạnh - Ảnh 1.

Chuối, kiwi, táo... có thể giúp giảm huyết áp

Ảnh: AI

Chuối

Một quả chuối trung bình cung cấp khoảng 9% nhu cầu kali hằng ngày.

Kali là khoáng chất quan trọng, giúp cân bằng chất lỏng và giảm áp lực lên thành mạch.

Chuối còn chứa chất xơ, magiê, các hợp chất chống oxy hóa và phytochemical, tất cả đều góp phần duy trì huyết áp ổn định.

Quả mọng

Việt quất và các loại quả mọng giàu anthocyanin, hợp chất chống oxy hóa tạo nên sắc xanh tím đặc trưng.

Anthocyanin kích thích sản xuất nitric oxide, giúp giãn nở mạch máu và cải thiện lưu thông máu, giảm huyết áp.

Trái cây có múi

Cam, bưởi hay chanh chứa nhiều vitamin C, chất xơ và flavonoid. Đặc biệt, hesperidin từ trái cây có múi có tác dụng chống oxy hóa, giảm viêm và hỗ trợ giảm huyết áp.

Kiwi

Kiwi là loại trái cây giàu vitamin và chất chống oxy hóa.

Theo nghiên cứu, việc ăn 2 quả kiwi vào bữa sáng liên tục trong 7 tuần giúp giảm huyết áp tâm thu trung bình 2,7 mmHg. Lợi ích này có được nhờ vitamin C, vitamin E và nhiều hợp chất sinh học tự nhiên trong loại quả này.

Anh đào

Nước ép anh đào cũng được ghi nhận có khả năng hạ huyết áp tâm thu khoảng 3 mmHg.

Thành phần anthocyanin và polyphenol trong anh đào giúp giảm viêm, bảo vệ thành mạch và cải thiện chức năng tim mạch.

Táo

Táo chứa flavonoid, kali và chất xơ, tất cả đều góp phần điều hòa huyết áp. Lợi ích này được ghi nhận rõ nhất khi ăn táo tươi.

Việc tiêu thụ từ 3 đến 6 quả táo mỗi tuần giúp giảm đến 48% nguy cơ tử vong ở người bị tăng huyết áp.

Lựu

Lựu là loại quả giàu vitamin C, kali, chất xơ và chất chống oxy hóa. Nước ép lựu có thể làm giảm gần 5 mmHg huyết áp tâm thu và hơn 2 mmHg huyết áp tâm trương.

Cà chua

Cà chua giàu lycopene, một sắc tố chống oxy hóa tạo nên màu đỏ cam đặc trưng. Lycopene có khả năng giảm huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Khám phá thêm chủ đề

