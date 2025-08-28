Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

5 loại trái cây được khoa học chứng minh giúp giảm mỡ nội tạng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
28/08/2025 00:07 GMT+7

Mỡ nội tạng là bình thường, có chức năng bảo vệ cơ quan nội tạng và cung cấp năng lượng khi cơ thể thiếu calo. Tuy nhiên, mỡ nội tạng khi tích tụ quá nhiều sẽ tăng nguy cơ mắc tim mạch và nhiều bệnh khác.

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng ăn các loại trái cây giàu chất xơ hòa tan, chất chống ô xy hóa và chất béo lành mạnh có thể hỗ trợ đáng kể trong quá trình giảm mỡ nội tạng. Những thành phần này không chỉ giúp tăng cảm giác no, điều hòa đường huyết mà còn giảm viêm. Đây là 3 cơ chế quan trọng trong kiểm soát mỡ nội tạng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

5 loại trái cây được khoa học chứng minh giúp giảm mỡ nội tạng - Ảnh 1.

Táo và bơ chứa các dưỡng chất hỗ trợ giảm mỡ nội tạng

ẢNH: AI

Các loại trái cây được khoa học chứng minh có khả năng giảm hiệu quả mỡ nội tạng gồm:

Táo

Táo có hàm lượng chất xơ hòa tan cao, đặc biệt là pectin, có tác dụng kéo dài cảm giác no và ổn định đường huyết. Trong nghiên cứu đăng trên chuyên san The Journal of Nutrition, các nhà khoa học phát hiện những người ăn nhiều trái cây, trong đó có táo, sẽ giảm được nhiều mỡ nội tạng hơn, đặc biệt là phụ nữ.

Bưởi

Bưởi chứa nhiều pectin và vitamin C, có tác dụng tạo cảm giác no và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng. Do đó, bưởi được liệt kê là loại trái cây có tác dụng kiểm soát cân nặng, từ đó giúp giảm mỡ bụng và mỡ nội tạng.

Bơ giúp giảm mỡ nội tạng

Bơ nguồn cung cấp chất béo không bão hòa đơn chất lượng. Loại chất béo này rất có lợi cho sức khỏe tim mạch và phân bố mỡ trên cơ thể. Trong một nghiên cứu kéo dài 12 tuần của Đại học Illinois (Mỹ), nhóm nghiên cứu phát hiện phụ nữ ăn 1 trái bơ mỗi ngày đã có sự thay đổi tích cực về phân bố mỡ cơ thể. Cụ thể, dù tổng mỡ bụng không thay đổi rõ rệt nhưng lượng mỡ nội tạng giảm và mỡ dưới da tăng.

Quả mọng

Các loại quả mọng như việt quất xanh, dâu tây, táo rất giàu các chất chống ô xy hóa nhóm flavonoid, đặc biệt là anthocyanin. Nghiên cứu trên chuyên san British Medical Journal đã theo dõi 124.000 người suốt 24 năm. Kết quả cho thấy nạp nhiều flavonoid giúp giảm tăng cân theo thời gian. Không những vậy, nhóm chất chống ô xy hóa này còn giảm viêm và hỗ trợ cân bằng chuyển hóa. Đây là yếu tố rất quan trọng giúp kiểm soát mỡ nội tạng.

Dưa hấu

Dưa hấu có hàm lượng nước rất cao, chiếm đến khoảng 90%, và rất ít calo. Nhờ đó, ăn dưa hấu tạo cảm giác no, ăn ít lại và hạn chế hấp thụ thêm calo.

Trên thực tế, rất nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy dưa hấu có thể cải thiện chỉ số khối cơ thể (BMI), tỷ lệ eo hông và hỗ trợ giảm cân tổng thể. Khi những điều này xảy ra, lượng mỡ nội tạng sẽ cải thiện, theo Healthline.

Tin liên quan

Ăn rau gì để giảm mỡ nội tạng?

Ăn rau gì để giảm mỡ nội tạng?

Mỡ nội tạng là loại mỡ bao quanh các cơ quan nội tạng trong bụng. Chúng có hại vì là yếu tố làm tăng nguy cơ tiểu đường loại 2, tim mạch và ung thư. May mắn là ăn nhiều rau củ có thể giúp giảm loại mỡ này.

Khám phá thêm chủ đề

mỡ nội tạng giảm mỡ nội tạng ổn định đường huyết Dưa hấu Bưởi quả mọng Táo
Bình luận (0)

