Sức khỏe

5 triệu chứng bệnh thận thấy được trên mặt và cổ

Ngọc Quý
09/09/2025 00:08 GMT+7

Khi thận bị rối loạn chức năng, cơ thể sẽ gặp tình trạng tích tụ chất thải, giữ nước, mất cân bằng khoáng chất. Hệ quả là cơ thể xuất hiện nhiều triệu chứng, trong đó một số triệu chứng có thể quan sát được trên mặt, cổ.

Người bệnh cần đi khám ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu sau trên mặt và cổ:

Da nhợt, xám hoặc ngả vàng

Khi thận hoạt động kém, cơ thể sẽ gặp tình trạng tích tụ chất thải và mất cân bằng chất dinh dưỡng. Hệ quả là da trên mặt, cổ trông nhợt nhạt, xám hoặc vàng nhẹ. Đồng thời, da cũng dễ bị khô, sần hoặc bong tróc. Đây là dấu hiệu không nên xem nhẹ vì chúng phản ánh tình trạng rối loạn chuyển hóa và thải độc của cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

- Ảnh 1.

Quầng thâm mắt có thể là dấu hiệu cảnh báo suy yếu chức năng thận, đặc biệt là khi kèm theo sưng phù cơ thể

ẢNH: AI

Da ngứa, nổi đốm đỏ

Ở giai đoạn tiến triển, bệnh thận mạn có thể gây ngứa dữ dội ở mặt và cổ, đi kèm với nổi mẩn đỏ hoặc mụn nhỏ. Ngứa là hệ quả từ việc thận không thể loại bỏ hết chất thải hoặc khoáng chất dư thừa, làm kích thích các thụ thể thần kinh trên da. Việc gãi mạnh dẫn đến tổn thương da, nhiễm trùng hoặc viêm lan rộng.

Mặt sưng phù

Một trong những dấu hiệu sớm xuất hiện trên mặt và dễ nhận thấy của bệnh thận là mặt phù lên, đặc biệt quanh mắt và má. Nguyên nhân là do thận không đào thải đủ nước và muối, gây tích tụ chất lỏng trong mô. Tình trạng này thường rõ nhất vào buổi sáng, khiến khuôn mặt trông căng và bọng mắt to.

Quầng thâm quanh mắt

Nếu quầng thâm quanh mắt xuất hiện đột ngột hoặc ngày càng rõ hơn, kèm theo sưng mặt thì rất có thể là do suy yếu chức năng thận. Triệu chứng này đến từ việc tích tụ chất lỏng và chất thải không được bài tiết ra ngoài đúng cách.

Sưng, giãn tĩnh mạch cổ

Với bệnh thận giai đoạn nặng, tình trạng tích tụ chất lỏng nhiều trong cơ thể sẽ làm tăng áp lực trong mạch máu, dẫn đến tĩnh mạch cổ giãn hoặc phồng khi nằm ngửa hoặc gắng sức.

Đây là dấu hiệu đáng lo ngại vì nó thường xuất hiện khi sự mất cân bằng chất lỏng đã ở mức nghiêm trọng. Hệ quả là tạo áp lực lên hệ tim mạch.

Người bệnh tuyệt đối không được chủ quan nếu một trong số các triệu chứng trên xuất hiện đột ngột hoặc kết hợp với nhau. Phát hiện sớm, kiểm tra chức năng thận và điều trị kịp thời có thể cải thiện đáng kể tiên lượng và ngăn ngừa suy thận giai đoạn cuối, theo Healthline.

Tin liên quan

Uống nước chanh ấm buổi sáng: Tốt cho bệnh thận hay gây hại?

Uống nước chanh ấm buổi sáng: Tốt cho bệnh thận hay gây hại?

Nước chanh có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ hỗ trợ tiêu hóa tốt đến cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu. Nhiều người quan tâm sức khỏe có thói quen uống nước chanh ấm vào buổi sáng.

thận suy thận Da nhợt Mặt sưng phù quầng thâm Giãn tĩnh mạch
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

