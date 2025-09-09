5 triệu chứng bệnh thận thấy được trên mặt và cổ

Người bệnh cần đi khám ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu sau trên mặt và cổ:

Da nhợt, xám hoặc ngả vàng

Khi thận hoạt động kém, cơ thể sẽ gặp tình trạng tích tụ chất thải và mất cân bằng chất dinh dưỡng. Hệ quả là da trên mặt, cổ trông nhợt nhạt, xám hoặc vàng nhẹ. Đồng thời, da cũng dễ bị khô, sần hoặc bong tróc. Đây là dấu hiệu không nên xem nhẹ vì chúng phản ánh tình trạng rối loạn chuyển hóa và thải độc của cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Quầng thâm mắt có thể là dấu hiệu cảnh báo suy yếu chức năng thận, đặc biệt là khi kèm theo sưng phù cơ thể ẢNH: AI

Da ngứa, nổi đốm đỏ

Ở giai đoạn tiến triển, bệnh thận mạn có thể gây ngứa dữ dội ở mặt và cổ, đi kèm với nổi mẩn đỏ hoặc mụn nhỏ. Ngứa là hệ quả từ việc thận không thể loại bỏ hết chất thải hoặc khoáng chất dư thừa, làm kích thích các thụ thể thần kinh trên da. Việc gãi mạnh dẫn đến tổn thương da, nhiễm trùng hoặc viêm lan rộng.

Mặt sưng phù

Một trong những dấu hiệu sớm xuất hiện trên mặt và dễ nhận thấy của bệnh thận là mặt phù lên, đặc biệt quanh mắt và má. Nguyên nhân là do thận không đào thải đủ nước và muối, gây tích tụ chất lỏng trong mô. Tình trạng này thường rõ nhất vào buổi sáng, khiến khuôn mặt trông căng và bọng mắt to.

Quầng thâm quanh mắt

Nếu quầng thâm quanh mắt xuất hiện đột ngột hoặc ngày càng rõ hơn, kèm theo sưng mặt thì rất có thể là do suy yếu chức năng thận. Triệu chứng này đến từ việc tích tụ chất lỏng và chất thải không được bài tiết ra ngoài đúng cách.

Sưng, giãn tĩnh mạch cổ

Với bệnh thận giai đoạn nặng, tình trạng tích tụ chất lỏng nhiều trong cơ thể sẽ làm tăng áp lực trong mạch máu, dẫn đến tĩnh mạch cổ giãn hoặc phồng khi nằm ngửa hoặc gắng sức.

Đây là dấu hiệu đáng lo ngại vì nó thường xuất hiện khi sự mất cân bằng chất lỏng đã ở mức nghiêm trọng. Hệ quả là tạo áp lực lên hệ tim mạch.

Người bệnh tuyệt đối không được chủ quan nếu một trong số các triệu chứng trên xuất hiện đột ngột hoặc kết hợp với nhau. Phát hiện sớm, kiểm tra chức năng thận và điều trị kịp thời có thể cải thiện đáng kể tiên lượng và ngăn ngừa suy thận giai đoạn cuối, theo Healthline.